UPM antoi tulosvaroituksen – tuloskasvu jää selvästi alle odotusten

Metsäjätti UPM alentaa näkymiään useimpien liiketoimintojen alhaisempien toimitusten ja sellun hintojen laskun vuoksi.

Metsäyhtiön osake kääntyi keskiviikkona yli kolmen prosentin laskuun tulosvaroituksen jälkeen. Osakkeen arvosta on sulanut tänä vuonna yli 18 prosenttia.

Yhtiö alentaa näkymiään vuodelle 2024 ja julkistaa alustavan kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa. Toisella vuosipuoliskolla UPM:n tulos on parantunut, mutta aiemmin arvioitua vähemmän.

Alustavien tietojen mukaan UPM:n liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä kaksi prosenttia vertailukaudesta 2,5 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta 291 miljoonaan euroon ja 17 prosenttia vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana edellisvuoteen verrattuna.

Analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle tulokselle on 360 miljoonaa euroa, joten tulospetraus jää selvästi odotettua heikommaksi.

Markkinakysyntä jäänyt odotettua heikommaksi

UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan samaa tasoa tai nousevan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä viime vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä. Koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö odottaa siten olevan samaa tasoa tai nousevan viime vuodesta.

Aiemmin UPM arvioi koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuodesta 2023 ja vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta.

Toisella vuosipuoliskolla UPM:n tuotteiden markkinakysyntä on ollut odotettua heikompaa, mikä on johtanut alempiin toimitusmääriin useimmissa liiketoiminnoissa. Heikentyneet sellumarkkinat ja Suomen korkeat puukustannukset vaikuttivat puolestaan negatiivisesti UPM Fibresin liiketoimintaan.

Myönteistä on kuitenkin se, että UPM Paso de los Torosin uusi sellutehdas Uruguayssä on ollut täydessä tuotannossa ensimmäisen huoltoseisokkinsa jälkeen kesäkuussa.

Sellun kysyntä laskenut

Sellumarkkinat ovat haastavassa tilanteessa, sillä maailmanlaajuinen kysyntä on hidastunut. Paperin ja pakkausmateriaalien kulutuksen lasku on johtanut suuriin varastomääriin globaalisti. Lisäksi kuluvan vuoden aikana markkinoille on tulossa merkittävä määrä uutta tuotantokapasiteettia, mikä lisää tarjontaa ja voi laskea hintoja entisestään.

Samaan aikaan pehmopaperin ja hygieniatuotteiden kysyntä kasvaa kehittyvissä talouksissa, kuten Aasiassa, missä kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu tukevat kulutuksen lisääntymistä. Tämä voi tarjota kasvumahdollisuuksia tietyille markkinasegmenteille, mutta yleinen tilanne pysyy edelleen haastavana sellualalla.

Sellun hinta vaikuttaa merkittävästi Helsingin pörssissä listattujen metsäyhtiöiden, eli UPM:n lisäksi Stora Enson ja Metsä Boardin, taloudelliseen tulokseen.

Markkinasellun hinta romahti vuoden 2023 kesän ja syksyn aikana, ja sellua tuottavien metsäyhtiöiden sellun tulokset romahtivat pahimmillaan miinusmerkkisiksi.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo on seurannut sellun hintakehitystä.

”Vuoden 2023 lopulla sellun hinnat kuitenkin kääntyivät voimakkaaseen nousuun Kiinan talouden elpymisen myötä. Valkaistun havusellun markkinahinta Euroopassa nousi kaikkien aikojen ennätykseen syksyllä 2022, jolloin hinta oli hieman yli 1500 dollaria tonnilta”, Angervuo totesi sijoittajakirjeessään syyskuun lopulla.

Pohja Euroopan markkinoiden havusellulle saavutettiin noin vuosi sitten, kun markkinahinta oli pohjannut noin 1150 dollarin tasolla. Sen jälkeen käynnistyi hurja nousu takaisin uusiin huippuun kuluvan vuoden kesällä, kun uusi lasku alkoi syyskuussa, Angervuo toteaa.

Aiemmin UPM oli odottanut, että korkeammat toimitusmäärät, UPM Paso de los Torosin sellutehtaan ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset nostavat yhtiön koko vuoden vertailukelpoista liikevoittoa.

Yhtiö myös odotti, että sellun hintataso olisi kolmannen vuosineljänneksen alussa korkeammalla tasolla kuin alkuvuonna.