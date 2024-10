Jyrkkä romahdus uusien autojen rekisteröinneissä – syy löytyy veromuutoksesta

Syyskuussa rekisteröitiin 4601 uutta henkilöautoa, mikä on lähes 39 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Kuva: Autoalan Tiedotuskeskus.

Koko alkuvuoden aikana on rekisteröity 55 507 uutta henkilöautoa, mikä on noin 19 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin syyskuussa 687, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity koko alkuvuonna tammi-syyskuussa aikana 7 505, mikä on 11,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Syy kovaan laskuun ensirekisteröinneissä löytyy mitä ilmeisimmin arvonlisäveron korotuksesta.

”Syyskuun iso pudotus henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinneissä johtuu kuun alussa voimaan tulleesta arvonlisäveron nostosta, joka aikaisti rekisteröintejä heinä-elokuulle. Talouden matalasuhdanteesta johtuva uusien autojen heikko kysyntä ennakoi poikkeuksellisen vähän rekisteröintejä myös lähikuukausille”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin viisi prosenttia viime vuotta enemmän. Käytettyjä henkilöautoja myytiin autoliikkeistä noin 1,3 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän.

Uusia kuorma-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 2 671 mikä on noin 15,3 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuta vähemmän. Syyskuussa ensirekisteröitiin 234 uutta kuorma-autoa, mikä oli noin 5,9 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän.

Uusia linja-autoja on tammi-syyskuussa rekisteröity 475, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Kaasu- ja sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen vuoden 2024 loppuun asti voimassa oleva hankintatuki on vauhdittanut raskaan liikenteen käyttövoimamuutosta. Kuorma-autojen hankintatuen määräraha varattiin loppuun 29. elokuuta. Heinä-elokuussa jätettiin paljon hakemuksia kaasukuorma-autoista, kun alkoi olla ilmeistä että tukimääräraha varataan loppuun syksyn aikana.

Sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuen määrärahaa on edelleen jäljellä. Tukea voivat hakea yritysten lisäksi myös kotitaloudet. Tukea voi hakea vuoden 2024 loppuun asti.