Valoa ikkunassa: Vanhojen osakeasuntojen kauppa vilkastunut selvästi

Tilastokeskuksen mukaan asuntokauppa on vilkastunut selvästi ja hintojen lasku on tasaantunut.

Kuva: Tilastokeskus.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku hidastui edelleen heinä-syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä koko maassa 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Syyskuussa lasku vuodentakaisesta oli 1,2 prosenttia. Myös pääkaupunkiseudulla hintojen lasku tasaantui.

”Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet nyt kahden vuoden ajan. Hintojen lasku on tasaantunut selvästi koko maassa verrattuna vuotta aikaisempaan. Vuosimuutokset ovat nyt alhaisimmat kahteen vuoteen,” toteaa yliaktuaari Anu Rämö.

Suurten kaupunkien ulkopuolella vanhojen osakeasuntojen hinnat pysyivät heinä-syyskuussa vuodentakaisella tasolla, mutta kaikissa suurissa kaupungeissa hinnat laskivat. Suurista kaupungeista hinnat laskivat eniten Helsingissä, 4,7 prosenttia ja Turussa, 4,4 prosenttia.

”Monella alueella hinnat ovat vielä vuoden 2020 tasolla, mutta esimerkiksi Helsingissä ne ovat laskeneet vuodesta 2020 melkein kahdeksan prosenttia ja Vantaalla melkein kymmenen prosenttia, ” kertoo Rämö.

Perheasuntojen hinnat laskivat pienempiä asuntoja vähemmän. Pääkaupunkiseudulla kerrostaloyksiöiden hintojen lasku hidastui 3,2 prosenttiin edellisvuodesta.

Uusien osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Pääkaupunkiseudulla vuosilasku oli 3,6 prosenttia.

Vanhojen asuntojen kauppojen määrä on noussut selvästi

Vanhojen asuntojen kauppa on vilkastunut viime vuodesta selvästi.

Kiinteistönvälittäjien kautta vanhoja osakeasuntoja myytiin kolmannella neljänneksellä viidennes enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Uusien osakeasuntojen kauppoja tehtiin sen sijaan yli viidennes vähemmän.

Asuntokaupan vilkastuminen ei siis ole vielä heijastunut hintoihin. Hinnat reagoivat yleensä viiveellä kaupan vilkastumiseen.

”Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat syyskuussa himpun verran edelliskuusta koko Suomessa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat elokuusta, mutta muualla Suomessa laskivat. Asuntomarkkinoiden aktiviteetin hienoinen piristyminen heijastuu hintoihin vasta pienellä viiveellä”, toteaa S-pankin ekonomisti Janne Ronkanen.

Ronkanen muistuttaa hinnoista, että vuodentakaiset vertailuarvot ovat varsin matalia, mikä nostaa kasvuprosentteja vuosivertailussa.

Asuntojen nimellishinnat tuloihin nähden historiallisen alhaalla

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi, että laskeva korkokehitys ja alhainen inflaatio kohensivat edelleen kuluttajien omaa taloutta.

”Aiemmin asunnon ostoa harkinneet ovat saattaneet havaita hinnoissakin jo varovaista nousua vuoden aikana. Runsas tarjonta ja parin vuoden takaista korkeampi korkotaso jarruttavat vielä hetken aikaa hintakäännettä pk-seudulla, jossa myös asunnot ovat muuta maata pienempiä. Muualla maassa hinnat ovat jo kohonneet aavistuksen alkuvuoden tasoiltaan”, Keskinen toteaa.

Keskisen mukaan asuntolainatilastot kertovat vielä maltillisesta menosta lainatiskeillä, kun euromääräisesti uusia asuntolainoja nostetaan yhä selvästi vähemmän kuin ennen koronakriisiä. Hänen mukaansa asuntojen nimellishinnat ovat kuitenkin laskeneet koko maassa lähelle 2010-luvun alun tasoa, ja tuloihin suhteutettuna hintataso on koko tilastohistorian matalin.

Kotitalouksien velkataakka on myös maltillistunut, Keskinen muistuttaa.

”Kun asuntolainaa on lyhennetty säntillisesti, ja samaan aikaan uusia lainoja on nostettu aiempaa vähemmän, on kotitalouksilla myös vähemmän velkaa kuin aiemmin. Kotitalouksien kaikki lainavelat ja käytettävissä olevat tulot huomioiva velkaantumisaste on laskenut alimmilleen seitsemään vuoteen, ja tulot kohoavat tänä vuonna myös yleistä kustannustasoa enemmän.”

Vaikka työmarkkinoiden kehitykseen liittyy yhä epävarmuutta, saa asuntokauppa jo Keskisen mukaan laaja-alaista tukea talouden kasvukäänteen lisäksi myös kohenevasta markkinatunnelmasta ja ostopäätöksiä ohjaavasta markkinapsykologiasta.