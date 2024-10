Vuoden euriborkorko jatkaa jyrkkää laskua

12 kuukauden euribor jatkaa jyrkkää laskuaan. Korkomarkkinat uskovat koronlaskulle vielä jatkoakin.

Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor-korko on laskenut jo alle 2,6 prosentin. Lasku on ollut vauhdikasta, sillä vielä vuoden alussa korko oli yli 3,5 prosenttia. Vuodessa 12 kuukauden euribor on laskenut jo 1,5 prosenttiyksikköä.

Korkokehitystä tiiviisti seuraava Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo viestipalvelu X:ssä, että koron laskulla alkaa olla jo positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen.

”Tällainen muutos piristää jo Suomen asuntomarkkinaa, tosin yleinen talouskehitys ei ole viime aikoina ollut yhtä suotuisaa”, Gerich kirjoittaa.

Euribor-koron lasku johtuu Gerichin mukaan siitä, että markkinoiden odotukset jopa puolen prosenttiyksikön ”EKP:n joululahjalaskusta” ovat kasvaneet.

”Talousluvut eivät taida olla riittävän heikkoja perustelemaan suurempaa laskua – ainakaan vielä”, hän toteaa.

Euroalueen ostopäällikköindeksit kielivät kuitenkin euroalueen talousnäkyvien jonkinasteisesta heikkenemisestä. Se vähentää hintapaineita ja antaa tilaa EKP:lle jatkaa ohjauskorkojen alentamista.

Euroalueen yhdistelmäindeksi, joka kattaa sekä teollisuuden että palvelusektorin, oli lokakuussa 46,5. Tämä lukema on alle 50 pisteen rajan, mikä viittaa taloudellisen aktiviteetin supistumiseen.

Teollisuuden ostopäällikköindeksi oli lokakuussa 43,1. Tämä luku osoittaa, että teollisuussektorin tilanne on edelleen haastava, ja tuotanto on supistumassa. Palvelusektorin ostopäällikköindeksi oli lokakuussa 47,8. Vaikka palveluiden tilanne näyttää teollisuutta valoisammalta, on sekin silti alle 50 pisteen rajan, mikä viittaa myös palvelusektorin aktiviteetin laskuun.

Myös OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jani Hännikäinen seuraa tiivisti korkomarkkinoita. Myös hän on sitä mieltä, että korkojen laskua selittää spekulaatiot EKP:n koronlaskujen voimistumisesta.

Hännikäisen mukaan korkomarkkinat hinnoittelevat tällä hetkellä euribor-korkojen asettumista noin 2,0 prosenttiin, joten talletuskoron painuminen niin sanotun neutraalin tason alapuolelle loisi euribor-koroille lisälaskumahdollisuutta.

Talletuskoron neutraali taso on teoreettinen käsite, joka liittyy keskuspankkien rahapolitiikkaan ja talouden tasapainoon. Se viittaa korkotasoon, joka ei ole taloudellisesti elvyttävä eikä kiristävä. Tämä konsepti on tärkeä ymmärtää korkojen pitkän aikavälin kehityksen kannalta.

Euribor-korko on euroalueen rahamarkkinoiden keskeinen viitekorko, jota käytetään laajasti lainojen ja talletusten viitekorkona. Ee kuvaa korkotasoa, jolla suuret euroalueen pankit lainaavat toisilleen vakuudettomasti euromääräisiä varoja.

Euribor-korkoja määritetään eri pituisille ajanjaksoille, tyypillisimmin 3, 6 ja 12 kuukauden jaksoille. Koron nimi kertoo ajanjakson, jonka lainan korko pysyy samana. Esimerkiksi 12 kuukauden euribor pysyy muuttumattomana vuoden ajan.

Euribor-korot noteerataan päivittäin klo 12 Suomen aikaa, ja ne julkaistaan seuraavana pankkipäivänä.