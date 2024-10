Tässä ovat Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko -kilpailun finalistit

Nordnet järjestää Vuoden Sijoittaja ja Sijoitusteko -kilpailun jo seitsemättä kertaa.

Yleisöäänestys on alkanut ja voittaja selviää 28. marraskuuta.

Vuoden Sijoittaja ja Sijoitusteko -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka

edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla

toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä

säästöt haltuun.

Viime vuoden Vuoden Sijoittajaksi valittiin Esa Juntunen. Hän on Omavaraisuushaaste-blogista sekä Viisas sijoittaja – tunne itsesi ja osakemarkkinat -kirjasta tunnettu yksityissijoittaja, sijoitusbloggaaja ja -kirjailija. Vuoden Sijoitusteolla palkittiin Sijoituskästi, joka on Kevin van Desselin ja Teemu Liilan perustama talousaiheinen sosiaalisen median kanava.

Tämän vuoden Sijoittaja- ja Sijoitusteko-finalistit edustavat monenlaisia sijoittajatyyppejä – nuorista ja kokeneista yksityissijoittajista aina analyysejä ja tutkimustietoa tarjoaviin medioihin.

Näillä henkilöillä ja medioilla on yhteinen päämäärä: tuoda sijoittaminen ja taloudellinen tieto lähelle kaikkia ja purkaa sijoittamiseen liittyviä ennakkoluuloja, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat tänä vuonna Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Karri Salmi ja Vuoden Sijoittaja 2023 Esa Juntunen.

Vuoden Sijoittaja- ja Vuoden Sijoitusteko -voittajat valitaan yleisöäänestyksellä 16.10.–14.11.2024. Äänestäminen tapahtuu osoitteessa nordnet.fi/sijoittaja. Nordnet arpoo äänestäjien kesken kolme 50 euron lahjakorttia Nordnet One Tasapaino -rahastoon.

Kilpailu huipentuu voittajien valintaan 28.11.2024 Sijoittaja 2024 -tapahtumassa Messukeskuksessa Helsingissä.

Vuoden Sijoittaja 2024 -finalistit

Henri Elo

Henri Elo on aktiivinen sijoituskirjoittaja, joka aloitti omatoimisen sijoittamisen kouluiässä 1990-luvulla. Nykyinen strategia on buy and hold eli osta ja pidä. Välillä tulee hankittua uusiakin yhtiöitä salkkuun.

Osake on pala yritystä ja yritys tekee liiketoiminnassaan kassavirtaa joka päivä ja yö. Tähän myös osakesijoittamisen tuotto perustuu.

Henrin juttuja voi lukea SalkunRakentajassa, hän oli aiemmin pitkään analyytikkona Kauppalehdessä ja hän on ollut mukana kolmessa sijoituskirjaprojektissa.

Jesse ”Osinkoinsinööri” Viljanen

Jesse Viljanen on kolmekymppinen osake- ja asuntosijoittaja Liedosta ja Osinkoinsinööri sijoitus- ja talousblogin kirjoittaja. Vaikeista elämän lähtökohdista huolimatta Jesse tavoittelee taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista palkkatuloista säästämällä ja sijoittamalla 50 ikävuoteen mennessä, jotta hän voi päättää köyhyyden periytymisen häneen ja näyttää maailmalle, että lähtökohdat eivät määrittele tulevaisuuttasi.

Viljanen pyrkii kaikilla toimilla jättämään mahdollisimman positiivisen vaikutuksen ihmisiin, yhteiskuntaan ja maailmaan.

Maria Nurminen

Maria Nurminen on Nuorten Osakesäästäjien puheenjohtaja ja intohimoinen yksityissijoittaja. Sijoituskokemusta Marialta löytyy nuoresta iästä huolimatta noin kymmenen vuoden ajalta, hurahdettuaan sijoittamiseen teini-ikäisenä. Nuorten Osakesäästäjien puheenjohtajana ja Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsenenä Maria on omistautunut tekemään sijoittamisesta ymmärrettävää ja saavutettavaa kaikille.

Maria on järjestänyt lukuisia sijoittamiseen liittyviä tapahtumia, vienyt nuoria tutustumaan pörssiyhtiöihin, puhunut sijoittamisesta kouluissa ja muissa tilaisuuksissa, sekä rakentanut yhteistyötä muiden Pohjoismaiden nuorten sijoittajayhteisöjen välille.

Hän toimii myös asiantuntijana Yle Oppimisen sijoittamista käsittelevässä videosarjassa, jossa hän selkeyttää sijoittamisen perusteita ja tekee aiheesta helpommin lähestyttävän kaikille.

Marian tavoitteena on, että jokainen löytäisi sijoittamisen ilon ja itselleen sopivan tavan vaurastua.

Pekka ”vontuchman”

Pekka on anonyymi nelikymppinen päivätöissä käyvä aktiivisijoittaja. Hänet tunnetaan Twitteristä/X:stä, jossa hän julkaisee säännöllisesti sijoittamiseen liittyviä ketjuja nimimerkillä @vontuchman.

Indeksisijoittamisen puolestapuhujana Pekka uskoo, että vaurastuminen on lähinnä asennekysymys.

Vuoden Sijoitusteko 2024 -finalistit

Hattaratalous

Anni Marttinen on tunnettu ekonomisti talouspuheen yleistajuistajana niin A-studiosta kuin Instagramistakin. Hän perusti vuonna 2023 hattaratalous-kurssin, jonka tarkoitus on tuoda talous helpommin lähestyttäväksi.

Kurssilla Marttinen murtaa taloudessa usein totuudeksi valettuja myyttejä, opettaa talouden historiaa sekä rakentaa maailmaa, jossa taloudessa on tilaa niin ekologisuudelle kuin oikeudenmukaisuudelle. Kurssin kävi vuonna 2023 lähes 200 kurssilaista. Hattarataloudesta julkaistaan kirja lokakuussa 2024. Marttinen on lisäksi tunnettu puhuja samojen aiheiden tiimoilta.

Karon Grilli

Karon Grilli tarjoilee osakesijoittajan herkkuhetket. Se on pörssitoimittaja Karo Hämäläisen perustama media, jossa hän grillaa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja muita suomalaisia sijoittajia kiinnostavia henkilöitä. Keskiviikkoisin ilmestyvässä ohjelmassa onkin vieraillut ykköskaartin yritysjohtajia ja sijoittajalegendoja.

Yleisö voi nauttia sijoittajan superfoodia televisio- tai radio-ohjelman tapaan YouTubesta tai podcast-alustoilta tai lehtijuttuna Taloustaidosta. Hämäläisen kokemuksen ja perehtyneisyyden ansiosta haastattelut ovat asiantuntevia, mutta samalla Grilli on hauskaa seurattavaa. Investainmentia parhaimmillaan!

Kauppalehden Unelmasalkku

Kauppalehden Unelmasalkku on isoon suosioon noussut, kaikille avoin pörssipeli. Pelissä sijoitetaan 100 000 euroa kuvitteellista rahaa Helsingin pörssiin osakkeisiin ja valikoituihin yhdysvaltalaisin osakkeisiin. Tavoitteena on tehdä muita kilpailijoita parempi tuotto. Kovimmat tuotot palkitaan rahapalkinnoilla.

Unelmasalkku on helppo, hauska ja maksuton keino opetella sijoittamista käytännönläheisesti. Kokeneille sijoittajille peli tarjoaa mahdollisuuden testailla strategioita riskittömästi. Tavoitteena on myös lisätä yleisön tietoisuutta sijoittamisesta ja kansankapitalismista. Yhteisöllisenä elementtinä on liigat, joihin voi haastaa kaverinsa, työkaverinsa tai vaikka harrastusporukkansa.

Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine-tutkimus

Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2024 -tutkimus tutki touko-kesäkuussa yksityissijoittajien näkemyksiä Suomen 80 suurimman pörssiyhtiön maineesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 7 958 yksityissijoittajaa antaen yhteensä 17 811 yritysarviota. Laaja tutkimus on T-Median, Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjien yhteistyönä toteutettu selvitys.

Pörssiyhtiöiden maine mitattiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Laajasta tutkimusaineistosta tehty meta-analyysi osoitti, että mielikuvat tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhteesta ja johtamisesta ohjaavat yksityissijoittajien käyttäytymistä talouden mielikuvan ohella. Teknologiayhtiöt Ponsse, KONE, Gofore ja Vaisala ovat vuoden 2024 maineikkaimpia yhtiöitä ja parhaaksi toimitusjohtajaksi sijoittajat nostivat Marimekon Tiina Alahuhta-Kaskon.

SalkunRakentaja

SalkunRakentaja on vaurauden kasvattajan verkkolehti. Sen teemat käsittelevät sijoittamista, arjen raha-asioita, makrotaloutta ja yrittäjyyttä.

SalkunRakentajan jutuissa ei ole maksumuuria, ja se on Suomen suosituimpia digitaalisia talousmedioita. Sivusto on vuosi vuodelta tasaisesti kasvattanut lukijamääriään ja nykyään sivustoa seuraa kuukausittain 200 000–300 000 yksilöityä lukijaa.

Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Sivusto lähti liikkeelle pienesti. Vähitellen kuitenkin tekijöiden sisällöntuotannon nälkä kasvoi, sisältöjä alkoi tulla tiheämmin ja tekijöitä tuli lisää.

Sinnikkäällä ja innostuneella työllä SalkunRakentajan toimittajat ovat rakentaneet omaleimaisen talousmedian. Nykyään sivustolla julkaistaan kymmeniä juttuja viikoittain, jotka sisältävät paitsi uutisia, myös analyyttisiä ja taustoittavia sisältöjä sijoittamisen ja talouden teemoista. Lisäksi tekijät käyvät sosiaalisessa mediassa aktiivisesti keskustelua sijoittamisesta – ja vähän muustakin.

Vuoden Sijoittajaa ja Vuoden Sijoitustekoa voi äänestää täältä.