Warren Buffettin 10 tärkeintä päätöstä, jotka johtavat menestykseen – eivätkä ne liity rahaan

Warren Buffett tunnetaan yhtenä maailman menestyneimmistä sijoittajista, mutta hänen elämänohjeillaan ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.

Warren Buffett, Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja ja yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista, on vuosikymmenten ajan inspiroinut miljoonia ihmisiä viisaudellaan ja elämänohjeillaan.

Nebraskan Omahassa syntynyt Buffett on noussut vaatimattomista oloista maailman rikkaimpien joukkoon. Hänen neuvonsa kattavat paljon muutakin kuin vain sijoittamisen: hän tarjoaa korvaamattoman oppaan elämässä menestymiseen niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla.

Buffettin filosofia perustuu yksinkertaisiin, mutta tehokkaisiin periaatteisiin, jotka ovat sovellettavissa jokaisen elämään. Nämä periaatteet eivät ole vain teoreettisia konsepteja, vaan käytännön ohjeita, jotka ovat auttaneet Buffettia rakentamaan omaisuutensa ja maineensa.

Hänen menestyksensä ei ole sattumaa, vaan tulosta johdonmukaisesta ja harkitusta toiminnasta, joka nojaa vahvasti näihin periaatteisiin.

Warren Buffett on vauras, mutta hänen elämänsä ei perustu rahaan

Warren Buffett on yksi maailman rikkaimmista henkilöistä ja hänet tunnetaankin kahdesta asiasta: hänen vauraudestaan ja opetuksistaan.

Vaikka Buffettilla olisi varaa ostaa upea talo ja ajaa uusimmalla, kalleimmalla autolla, hänen elämänsä filosofiassa korostuu säästäväisyys ja maltillinen elämäntapa.

Huolimatta valtavasta omaisuudestaan, Buffett asuu edelleen samassa talossa, jonka hän osti vuonna 1958 noin 31 500 dollarilla. Hänen kotinsa Omahassa on nykyään arvokas, mutta silti vaatimaton verrattuna monien miljardöörien kartanoihin. Buffett myös ajaa käytettyä autoa ja välttää tuhlailevaa elämäntyyliä.

”Älä säästä sitä, mikä jää kulutuksen jälkeen, vaan kuluta se, mikä jää säästämisen jälkeen”, Buffett neuvoo. Tämä periaate on auttanut häntä kerryttämään varallisuutta ja saavuttamaan taloudellisen vapauden.

Buffett on kuitenkin paljon muutakin kuin vain varakas sijoittaja, nimittäin hän on antanut mielellään elämänohjeita nuoremmille sukupolville.

Buffettin 10 neuvoa hyvään elämänlaatuun

Inc.comin toimittaja Bill Murphy Jr. kirjoitti uudessa artikkelissaan Buffettin neuvoista, jotka jaettiin Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille osoitetussa uutiskirjeessä.

Nämä kymmenen neuvoa eivät liity rahaan tai sijoittamiseen, vaan elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Buffett kirjoitti uutiskirjeessään, että hän on tehnyt 58 vuoden uransa aikana vain noin tusinan verran hyviä päätöksiä: eli hyvä päätös on osunut kohdalle noin viiden vuoden välein.

Päätös kasvattaa uteliaisuutta

Uteliaisuuden kasvattaminen alkaa varhain – jo lapsuudessa. Buffettin tapauksessa kaksi tapausta avasivat hänen uteliaisuuttaan ja johtivat koko elämän mittaiseen uraan.

Ensimmäinen tapaus oli se, että hän lainasi alle 10-vuotiaana Omahan julkisesta kirjastosta kirjan nimeltä One Thousand Ways to Make $1,000 (suom. huom. Tuhat tapaa tienata 1000 dollaria) ja luki sen uudestaan ​​ja uudestaan.

Seuraava oli se, että kun hän alkoi osoittaa kiinnostusta rahoitukseen ja osakemarkkinoihin, hänen isänsä vei hänet kiertueelle New Yorkin pörssiin.

Uteliaisuuden kasvattaminen voi siis olla tie menestykseen, kuten Buffettin tapauksesta on helppo oppia.

Päätös aloittaa

Uteliaisuus on hyvä asia, mutta seuraava askel liittyy kokeiluun ja toteutukseen. Buffett on puhunut paljon ensimmäisistä perustamistaan ​​yrityksistä – esimerkiksi postin jakamisesta, autojen puhdistamisesta ja Coca-Cola-laukkujen ostamisesta isoisänsä ruokakaupasta ja yksittäisten pullojen myymisestä hyvällä hinnalla.

Jopa 94-vuotiaana Buffett muistaa monet näistä varhaisista hankkeista yksityiskohtaisesti. Buffett myös raportoi, että hän on tallentanut kopion jokaisesta liittovaltion tuloveroilmoituksesta, jonka hän on koskaan tehnyt, aina vuodesta 1944 saakka.

Hän on tullut pitkän matkan postin jakamisesta, mutta hänestä tuskin olisi tullut menestynyttä sijoittajaa, jos hän ei olisi aloittanut jostakin.

Päätös löytää opastajia

Kukaan ei tee mitään arvokasta yksin. Useimmat meistä tavallisista tallaajista tarvitsevat mentoreita näyttämään meille tietä.

Buffett on puhunut pitkään ensimmäisestä ja tärkeimmästä mentoristaan ​​liike-elämässä: miehestä, jota hän kuvailee ”sijoitussankariksi”, Benjamin Grahamista, joka kuoli 82-vuotiaana vuonna 1976. Graham oli syy siihen, miksi hän osallistui Columbian yliopiston kurssille.

Päätös olla rohkea

Onni suosii rohkeita, tai niin sitä sanotaan. Buffett kertoo mielenkiintoisen tarinan rohkeudesta, joka sijoittuu tammikuun viikonloppuun vuonna 1951.

Kun Buffett sai tietää, että Graham, hänen sijoitussankarinsa ja Columbian yliopiston professori, oli Yhdysvaltain hallituksen työntekijöiden vakuutusyhtiön eli Geicon puheenjohtaja, hän päätti mennä junalla Washingtoniin ja kysyä siitä lisää.

Tulos oli se, että Lorimer Davidson, josta tuli myöhemmin Geicon toimitusjohtaja, antoi Buffettille neljän tunnin selityksen ja kierroksen vakuutusalalla. Mielenkiintoista on se, että muutamia vuosia tämän jälkeen Buffettin yritys Berkshire Hathaway osti Geicon.

Päätös olla terve

”Sinulla on vain yksi mieli ja yksi keho. Ja sen on kestettävä koko elämä”, Buffett sanoi kuuluisasti opiskelijaryhmälle.

”Mutta jos et pidä huolta siitä mielestä ja kehosta, ne raihnaistuvat 40 vuotta myöhemmin… Se, mitä teet juuri nyt, tänään, määrittää sen, kuinka mielesi ja kehosi toimivat 10, 20 ja 30 vuoden kuluttua.”

Ironista tässä on, että Buffettia ei ole koskaan tunnettu erityisesti liikunnasta tai terveellisistä tavoista, ja hän sanoo noudattavansa ”6-vuotiaan ruokavaliota”. Hänet tunnetaan mieltymyksestään Coca-Colaan ja hampurilaisiin, ja on kertonut syövänsä McDonaldsissa säännöllisesti.

Tämä kuvastaa hänen filosofiaansa, jonka mukaan raha on työkalu, ei itse elämän tarkoitus. Hän uskoo, että todellinen rikkaus ei ole kalliissa autoissa tai luksusasunnoissa, vaan vapaudessa tehdä sitä, mitä todella haluaa.

Päätös ymmärtää, milloin luovuttaa

Monet ihmiset eivät koskaan ymmärrä tätä opetusta. He viettävät mieluummin koko elämänsä väärässä huoneessa kuin myöntävät astuneensa sisään väärästä ovesta.

Buffetin tapauksessa yksi suurimmista esimerkeistä ja päätöksistä koski Berkshire Hathawaytä. Ensimmäisen 100 vuoden ajan Berkshire Hathaway valmisti tekstiileitä, mutta Buffett joutui myöhemmin myöntämään, että tämä yritysmalli ei enää toiminut Yhdysvalloissa.

Päätös nauraa

Elämä on onnellisempaa, kun nauraa enemmän. Ja vaikka Berkshire Hathaway on vakava bisnes (mikä olisi vakavampaa kuin raha, sijoitukset ja ihmisten tulevaisuus?), on hämmästyttävää, kuinka usein Buffetin kirjeet, puheet ja haastattelut ovat täynnä vitsejä.

Monien lähteiden mukaan nauraminen vähentää stressiä, pidentää ikää ja lisää onnellisuutta. Liekö nauramisessa syy siihen, miksi Buffett on jo 94-vuotias?

Päätös opettaa

Buffettia kutsutaan Omahan oraakkeliksi, ja hän selvästi rakastaa roolia. Itse asiassa hänen kirjeissään ja muissa viestinnässään on niin monia hetkiä, joissa hän antaa neuvoja tai jakaa opittuja oppeja, että opettaminen näyttää todella olevan hänen toinen kutsumuksensa.

Päätös olla tekemättä mitään

Tämä on tärkeää: Buffettin mukaan yksi menestyksen avain on olla tekemättä mitään, kun et näe mitään hyvää vaihtoehtoa.

Buffett kääntää lausahduksen “älä vain seiso siinä, tee jotain!”, päinvastoin: “älä vain tee jotain, seiso siinä!”

“Kun ei ole mitään tehtävää, älä tee mitään,” Buffett sanoo.

Päätös antaa takaisin

Buffettin opit menestyksestä ulottuvat myös henkilökohtaisiin suhteisiin ja elämän tasapainoon. Hän korostaa usein, että todellinen rikkaus mitataan ihmissuhteissa ja siinä, kuinka paljon rakkautta saamme ja annamme elämässämme.

”Kukaan ei ole koskaan tullut köyhäksi antamalla,” Buffett on sanonut, painottaen anteliaisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Buffettin oma esimerkki hyväntekeväisyydestä on vertaansa vailla. Hän on luvannut lahjoittaa 99 prosenttia omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen elämänsä aikana tai kuolemansa jälkeen. Vuonna 2006 hän lahjoitti 37 miljardia dollaria Bill & Melinda Gates -säätiölle, mikä on yksi suurimmista yksittäisistä lahjoituksista historiassa.

Tämä teko ei vain auta miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, vaan myös inspiroi muita varakkaita henkilöitä tekemään samoin.

Antaminen voi myös tuoda elämääsi uutta merkitystä ja tyytyväisyyttä, mikä puolestaan voi johtaa suurempaan menestykseen muilla elämän osa-alueilla.