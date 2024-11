10 osaketta, jotka Warren Buffett hiljattain osti ja myi – onko Omahan Oraakkeli peloissaan?

Joka vuosineljännes kaikkien rahastonhoitajien, joilla on vähintään 100 miljoonan dollarin varoja, on julkistettava osakeomistuksensa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle, jolloin sijoittajat voivat kurkistaa joidenkin maailman suurimpien ja menestyneimpien hedge-rahastojen verhon taakse.

Yksi odotetuimmista neljännesvuosittaisista julkaisuista tulee Warren Buffettilta ja hänen miljardin dollarin yritykseltään Berkshire Hathawaylta.

Sijoitusmaailmassa on viime aikoina huomattu, että Buffett on myynyt osakkeita tehokkaasti viimeisen kahdeksan peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Ammattilaiset ovat jopa spekuloineet syitä siihen, miksi Buffett on myynyt osakkeita niin tehokkaasti ja miksei hän hyväksynyt takaisinostoja Berkshire Hathawaylta kolmannella vuosineljänneksellä.

Onko Buffett peloissaan osakesijoittamisen suhteen?

Warren Buffett ei suosi osakkeita yhtä paljon kuin ennen. Se käy ilmi siitä, että hän on ollut osakkeiden nettomyyjä kahdeksan peräkkäisen vuosineljänneksen ajan.

Buffett on kasvattanut Berkshiren kassavarannot yli 325 miljardiin dollariin, mikä on ylivoimaisesti suurin taso yhtiön historiassa.

Ehkä kaikkein pahaenteisintä osakesijoittamisen suhteen on kuitenkin se, että hän ei hyväksynyt yhtään osakkeiden takaisinostoa Berkshirelle kolmannella neljänneksellä. Kun Buffett ei osta Berkshire Hathawayn osakkeita, se on yksi merkki siitä, että hänellä ei ole positiivista tunnetta osakemarkkinoista yleisesti.

Ehkä painavin syy uskoa Buffettin pelkoihin on kuitenkin se, että monet muut sijoittajat näyttävät olevan ahneita. S&P 500 -osakeindeksi on lähellä kaikkien aikojen ennätystä.

”Buffett-indikaattori” eli kaikkien yhdysvaltalaisten yritysten markkina-arvon suhde Yhdysvaltain bruttokansantuotteeseen on noin 200 prosenttia.

”Jos suhde lähestyy 200 prosenttia – kuten se teki vuonna 1999 ja osan vuodesta 2000 – leikit tulella”, Buffett kirjoitti vuonna 2001.

Wall Street Journal spekuloi Buffettin syitä Buffettin päätösten takana

Wall Street Journalin podcastissa The Journal Spencer Jakab ja Ryan Knutson pohtivat, miksi Buffett on myynyt muun muassa Applen ja Bank of American osakkeita. Buffett on itsekin muistuttanut osakkeiden omistajia siitä, että sijoittaminen on pitkän aikavälin peli, ja että pienten markkinoiden ailahtelujen ei tulisi vaikuttaa päätökseen myydä tai ostaa.

“Viimeiset kaksi tai kolme neljännestä Berkshire Hathaway on myynyt sijoituksiaan. Joten Berkshire Hathaway keräsi käteistä. Hän on myynyt pois kaksi suurinta omistusosuuttaan, ei kokonaan nollaan, vaan kymmenien miljardien dollarien arvosta kustakin näistä omistuksista”, Jakab sanoi marraskuun 13. päivä julkaistussa jaksossa.

“Buffett ei ole kertonut tarkalleen, miksi hän tekee niin. Onko mahdollista, että hänen päätöksellään ottaa nämä rahat pois pörssistä on jotain tekemistä sen kanssa, missä hän on omassa elämässään? Tarkoitan sitä, että hän on 94-vuotias, kukaan ei selvästikään elä ikuisesti. Voisiko se olla syy siihen, mitä hän tekee juuri nyt?”, Knutson jatkaa.

“Mutta vaikka Buffett ei kerro tarkalleen, miksi hän tekee tämän, Spencer sanoo, että hänen sijoitushistoriansa tarjoaa joitain vihjeitä. 1960-luvulla Buffett myi paljon osakkeitaan, kun hän ajatteli, että markkinat olivat yliarvostettuja. 1990-luvulla Buffettista tuli myös varovainen juuri ennen teknologiakuplan puhkeamista. Ja hän myi osakkeita uudelleen juuri ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Joten aina, kun hän on vetäytynyt markkinoilta menneisyydessä, markkinoiden tilanne on johtamassa taantumaan tai markkinoiden laskusuhdanteeseen. Tarkoittaako se, että hän ajattelee, että edessä olisi seuraava”, Knutson kysyy.

“No, hän ei ole sanonut mitään sellaista. Eikä ole paljon todisteita siitä, että olemme taantuman partaalla, mutta häntä seuraavien ihmisten keskuudessa on herännyt laaja ajatus siitä, että hän vain näkee markkinoiden olevan liian kalliit”, Jakab lisää.

Toistaiseksi Buffett ei ole paljastanut syitä osakkeiden myymisen taustalla.

Näitä osakkeita Warren Buffett osti ja myi

Marraskuun 14. päivä julkaistussa 13F lomakkeen raportissa käytiin läpi kolmannen vuosineljänneksen myynnit ja ostot.

Lähde: U.S. News.

Myyty: Apple Inc. (AAPL)

Suurin muutos, jonka Buffett teki Berkshiren salkkuun kolmannella vuosineljänneksellä, oli Applen osakkeiden leikkaaminen jopa 25 prosentilla. Toisella vuosineljänneksellä Berkshire myi 389 miljoonaa Applen osaketta, mikä laski osakkeiden kokonaismäärän 400 miljoonaan.

Kolmannella neljänneksellä Berkshire myi vielä 100 miljoonaa Applen osaketta.

Buffett ei ole antanut julkista selitystä Applen myynnistä. Hän sijoitti ensimmäisen kerran Appleen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Viimeisimmän Apple-myynnin jälkeenkin Berkshiren jäljellä oleva Applen 69,9 miljardin dollarin osuus on sen suurin julkinen osakeomistus.

Myyty: Bank of America Corp. (BAC)

Berkshiren neljännesvuosittaisesta 13F:stä erillään olevissa raporteissa Buffett paljasti, että hän on jatkanut toisen suurimman omistusosuuden myyntiä viime viikkoina: hän myi Bank of American osakkeita raskaalla kädellä.

Elokuusta 2024 alkaen Berkshire jätti joukon ilmoituksia, joissa paljastettiin Bank of America -osakkeiden myynti. Lokakuun 15. päivänä Berkshirellä oli edelleen yli 766 miljoonaa BAC-osaketta, jotka olivat arvoltaan noin 32,2 miljardia dollaria.

Buffett sijoitti ensimmäisen kerran Bank of Americaan vuonna 2011 Euroopan velkakriisin aikana, mutta hän on viime vuosina luopunut useista pankkiosakkeista tai vähentänyt niitä.

Ostettu: Domino’s Pizza Inc. (DPZ)

Domino’s Pizza on maailman suurin pizzayritys, joka toimii yli 90 kansainvälisellä markkina-alueella, joilla sijaitse yhteensä yli 20 900 Domino’s-myymälää.

Kolmannella neljänneksellä Domino’s oli hänen suurin upouusi osuutensa. Domino’s näyttää olevan klassinen Buffettin arvosijoitus. Sillä on myös ravintola-alalla suosittu, vakiintunut brändi ja terve tase. Berkshire on ostanut 1,27 miljoonaa Dominon osaketta 549 miljoonan dollarin arvosta.

Myyty: Floor & Decor Holdings Inc. (FND)

Floor & Decor on lattiapäällysteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden erikoisliike. Buffett sijoitti ensimmäisen kerran Floor & Decoriin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Osake on ollut Buffettille suuri pettymys, sillä sen arvo on laskenut yhteensä noin 12 prosenttia.

Valitettavasti yhtiö on antanut sijoittajille vain vähän syitä optimismiin. Liikevaihdon kasvu on ollut pääosin tasaista ja nettotulos on jatkuvasti laskenut edellisvuodesta viimeisten neljän vuosineljänneksen aikana.

Osa Buffetin menestystä on ollut hänen kykynsä tunnistaa virheet ja leikata tappioita. Kolmannella vuosineljänneksellä Berkshire luovutti kaikki lähes 4 miljoonan FND-osakkeensa ja lopetti sijoituksensa kokonaan.

Myyty: Charter Communications Inc. (CHTR)

Kolmannella vuosineljänneksellä Buffett leikkasi omistusosuuttaan yhdysvaltalaisessa kaapelitelevisio- ja laajakaistaviestintäyrityksessä Charter Communicationsissa yli miljoonalla osakkeella, mikä pienensi hänen omistusosuuttaan 26 prosenttia.

Buffett sijoitti ensimmäisen kerran Charter Communications -yritykseen vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Osakkeella on ollut vaikeuksia viimeisen kolmen vuoden aikana ja se on pudonnut yli 42 prosenttia.

Buffettilla on kuitenkin edelleen hallussaan yli 2,8 miljoonaa Charterin osaketta, joiden arvo on yli 914 miljoonaa dollaria. Kaiken kaikkiaan Charter on ollut heikko investointi Buffettille.

Myyty: Ulta Beauty Inc. (ULTA)

Ulta Beauty on yksi Yhdysvaltojen suurimmista kauneudenhoitoliikkeistä, joka tarjoaa salonkipalveluita ja myy hajusteita, kosmetiikkaa, ihonhoitotuotteita ja hiustenhoitotuotteita. Toisella neljänneksellä Ulta oli Buffetin suurin upouusi osake. Huolimatta siitä, että osake ylitti S&P 500:n elokuun puolivälistä marraskuun puoliväliin, Buffettin on täytynyt nähdä jotain, josta hän ei pitänyt.

Vain vuosineljännes sen jälkeen, kun Buffett yllätti markkinat ottamalla huomattavan uuden osuuden Ultasta, hän myi 665 903 Ultan osaketta kolmannella neljänneksellä. Hän on nyt vähentänyt osuuttaan kauneusalan yrityksestä 96,5 prosenttia.

Myyty: Nu Holdings Ltd. (NU)

Brasilialainen digitaalipankki Nubank sai listautumisannin päätökseen joulukuussa 2021, mutta Berkshire sijoitti ensin 500 miljoonaa dollaria yritykseen osana yksityistä varainkeruukierrosta kesäkuussa 2021.

Buffett on historiallisesti ollut nirso listautumisiin sijoittamisessa, mutta Berkshiren kerrotaan ostaneen lähes 30 miljoonaa Nubankin osaketta listautumisannin aikana. Lähes kolme vuotta myöhemmin NU-osakkeen kauppa käy noin 56 prosenttia yli 9 dollarin osakekohtaisen listautumishinnan.

Kolmannella neljänneksellä Buffett pienensi osuuttaan NU:ssa lähes 20 prosenttia. Berkshirellä on edelleen hallussaan yli 86 miljoonaa NU-osaketta, joiden arvo on noin 1,2 miljardia dollaria.

Ostettu: Pool Corp. (POOL)

Toinen Berkshiren kolmannella vuosineljänneksellä julkistettu upouusi holding-yhtiö on uima-allas- ja takapihalaitteita valmistava Pool, joka myös valmistaa ja jakelee kastelutuotteita.

Buffett on aina arvostanut tasaista, pitkäaikaista suorituskykyä, ja Pool on ollut yksi parhaiten menestyneistä osakkeista koko markkinoilla viimeisten 30 vuoden aikana. Itse asiassa Pool-osakkeet tuottivat uskomattoman yli 56 000 prosentin kokonaistuoton vuoden 1993 listautumisannin jälkeisten 30 vuoden aikana.

Buffett näkee selvästi enemmän nousua edessä, ja Berkshire on ostanut yli 404 000 POOL-osaketta, jotka ovat arvoltaan noin 152 miljoonaa dollaria.

Myyty: Capital One Financial Corp. (COF)

Capital One Financial on monipuolinen rahoituspalvelualan holdingyhtiö, joka tarjoaa kuluttaja- ja liikepankkituotteita ja on yksi suurimmista luottokorttien liikkeeseenlaskijoista. Buffettilla on myös suuria osuuksia Visa Inc.:ssä (V), Mastercard Inc.:ssä (MA) ja American Express Co.:ssa (AXP), mutta hän pienensi osuuttaan Capital Onesta noin 7,3 prosenttia kolmannella neljänneksellä.

Berkshire osti ensimmäisen kerran Capital Onen osakkeita vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ja osakkeen kokonaistuotto on ylittänyt merkittävästi S&P 500:n vuoden 2023 alusta lähtien. Berkshire omistaa edelleen 9,1 miljoonaa COF-osaketta arvoltaan noin 1,4 miljardia dollaria.

Ostettu: Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)

Buffett sijoitti Liberty Mediaan ensimmäisen kerran vuonna 2016, ja yritys on viime vuosina uudistanut liiketoimintaansa radikaalisti. Liberty jakoi Liberty Live Group Series C:n (LLYVK), Liberty Live Group Series A:n (LLYVA) ja Atlanta Braves Holdings Inc:n (BATRK) osakkeita nykyisille Liberty Media -sijoittajille vuonna 2023.

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä Liberty lunasti LibertySiriusXM seurantaosakkeet (LSXMA, LSXMB, LSXMK) uuden Sirius XM:n osakkeille. Yhdistelmäkaupan jälkeen Buffett on myös julkistanut lisäostoja SIRI:stä. Lokakuun 31. päivänä Berkshirellä on 112,5 miljoonaa SIRI-osaketta arvoltaan noin 3 miljardia dollaria.