Aiforia vahvistaa uudella kumppanuudella asemiaan patologian diagnostiikassa

Aiforia on solminut tärkeän kumppanuussopimuksen.

Helsingin pörssissä noteerattu lääketieteen tekoälyratkaisuyhtiö Aiforia ja yhdysvaltalainen Paige aloittavat strategisen kumppanuuden edistääkseen tekoälyn käyttöönottoa patologian laboratorioissa.

Paige kehittää tekoälyä hyödyntäviä digitaalisia diagnostiikkaratkaisuja erityisesti syövän diagnosointiin ja hoitoon. Yritys tarjoaa tekoälypohjaisia alustoja, jotka auttavat patologeja syöpädiagnoosien tekemisessä.

Nyt allekirjoitetun kumppanuussopimuksen myötä Paigen diagnostiset tekoälysovellukset tuodaan saataville Aiforia Platform -alustalle. Kumppanuus pitää sisällään yhteisiä kaupallisia toimenpiteitä, mutta se ei sido osapuolia yksinoikeuteen.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille entistäkin tehokkaampia ja luotettavampia tekoälyratkaisuja, jotka pyrkivät parantamaan laboratorioiden suorituskykyä ja diagnostiikan luotettavuutta, sekä mahdollistavat tieteelliset löydökset ja paremmat hoitotulokset potilaille.

”Olemme iloisia voidessamme solmia yhteistyökumppanuuden Aiforian kanssa, sillä tämä vahvistaa entisestään yhteistä johtoasemaamme patologian alalla, edistää tekoälyn käyttöönottoa biotieteiden ja diagnostiikan alueilla ja tuo tehokkaat tekoälyratkaisumme yhä useampien potilaiden saataville”, sanoo Paigen diagnostiikan johtaja Peter Hamilton.

Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo puolestaan, että Paige on Aiforian lisäksi yksi tekoälyn edelläkävijöistä patologian diagnostiikassa, ja yhtiöiden tarjooman yhdistäminen tuo merkittäviä hyötyjä sekä molemmille yhtiöille että niiden asiakkaille.

Yhteistyö aloitetaan tulevina kuukausina luomalla integroituja ratkaisuja sekä kliinisten että prekliinisten laboratorioiden työnkulkuihin. Yhteistyöhön sisältyy myös tuotekehitysaloitteita kehittyneiden tejoälymallien ympärille.

Aiforia kehittää ja myy tekoälyavusteista ohjelmistoa terveydenhuoltosektorille ja tutkimuskäyttöön. Käytännön lääkärintyössä palvelu tehostaa diagnosointia ja parantaa hoidon laatua. Aiforia on ensimmäisten joukossa täyttämässä selkeää tarvetta, ja hyötyy tekoälyn saavuttamasta suosiosta.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Aiforian liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon. Tilauskanta kasvoi puolestaan 34 prosenttia 3,2 miljoonaan euroon.

Tulos ja kassavirta olivat negatiivisia, mutta paranivat viime vuodesta hivenen. Henkilöstökulut pysyivät viime vuoden tasolla. Aiforia on vielä vaiheessa, jossa kasvu menee kannattavuuden edelle. Aiforia investoi alkuvuonna 2,7 miljoonaa euroa tuotekehitykseen.

Aiforian edistyksellinen palvelu on ensi alkuun ollut käytössä pääasiassa lääketieteellisessä tutkimuksessa. Nyt Aiforian voittamat sairaala-asiakkuudet ovat käytännön hoitotyön varhaisia omaksujia, jotka ottavat uusia ratkaisuja käyttöön ensimmäisten joukossa. Sairaaloiden kanssa tehdyt sopimukset ovat kooltaan huomattavasti suurempia.

Tekoäly-yhtiö kulkee usealla kasvupolulla kohti kunnianhimoista tavoitetta. Aiforian tavoitteena on hankkia viisitoista avainasiakkuutta, joiden vuosilaskutus on yli puoli miljoonaa euroa. Aiforia on tiedottanut useista uusista asiakkuuksista.

Esimerkiksi heinäkuussa se teki puolen miljoonan euron kaupat Espanjaan ja suomalainen Fimlab valitsi Aiforian toimittajaksi rinta- ja eturauhassyövän diagnostiikkaratkaisuihin.