Analyytikot: Nvidian osakkeessa vielä nousuvaraa

Nvidia:n toimitusjohtaja Jensen Huang esitteli uutta robottiteknologiaa yhtiön GTC-konferenssissa San Josessa maaliskuussa 2024. Kuva: Nvidia.

Siruvalmistaja Nvidian osake on noussut tänä vuonna jo häikäisevät 187 prosenttia. Yhtiö löi pöytään kolmannelta vuosineljännekseltä järisyttävän vahvat ja analyytikoiden kovia odotuksiakin paremmat tulosluvut.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti ylitti odotukset tehokkaiden tekoälypiiriensä vahvan myynnin ansiosta. Toimitusjohtaja Jensen Huang kutsui tätä aikaa ”tekoälyn aikakaudeksi”.

Yhtiö on ollut tekoälybuumin suurin hyötyjä, kun se on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi.

Luottoluokitus S&P Global Ratings on tunnistanut useita keskeisiä tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan Nvidian osakkeen kehitykseen lähitulevaisuudessa.

Sirujätti hyötyy merkittävästi pilvipalveluiden ja yritysten nopeista investoinneista generatiiviseen tekoälyyn, mikä lisää yhtiön tuotteiden kysyntää, S&P uskoo. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huangin kommentit vahvasta kuluttajakysynnästä, erityisesti tulevalle Blackwell-grafiikkaprosessorille, vahvistavat uskoa jatkuvaan kasvuun.

Lisäksi Nvidian täysi ratkaisu piireistä järjestelmiin ja ohjelmistoihin luo merkittävän esteen kilpailijoille ja toimii yhtiölle suurena kilpailuetuna keskipitkällä aikavälillä.

Onko kalliissa osakkeessa yhä nousuvaraa?

Nvidian osake näyttää ensi vuoden konsensusennusteella lasketulla P/E-kertoimella mitattuna erittäin kalliilta, kun kerroin on 48x. Tosin tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on ensi vuodelle alhaisempi kuin mitä se on ollut vuosina 2022-2024.

Nvdian osakekurssin kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Tästä huolimatta osakkeessa saattaa olla vielä nousuvaraa.

Näin uskovat ainakin jättipankki Citin analyytikot, jotka povaavat yhtiölle 23 prosentin nousua 175 dollariin ensi vuoden alussa. Aiheesta kertoo Markets Insider -sivusto.

Yhtiön GPU-sirut ovat keskeisiä tekoälylaskennassa ja yhä enemmän myös humanoidirobotiikassa. Humanoidirobotiikka tarkoittaa robotiikan osa-aluetta, joka keskittyy humanoidien, eli ihmisen kaltaisten robottien, suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistamiseen. Nämä robotit jäljittelevät ihmiskehon rakennetta, liikkeitä ja usein myös käyttäytymistä.

Citin analyytikot ovat nostaneet Nvidian ”positiiviseen katalyyttiseurantaan” seuraaviksi 90 päiväksi. Tämä liittyy yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Jensen Huangin odotettuun pääpuheenvuoroon CES 2025 -tapahtumassa.

Consumer Electronics Show järjestetään 7.–10. tammikuuta, ja Huang pitää avajaispuheen 6. tammikuuta. Puhetta seuraa analyytikoille suunnattu kysymys- ja vastausosio 7. tammikuuta, Citi kertoi.

Nvidian sirut avainasemassa robotiikan kehittymisessä

Citin analyytikko Atif Malik kertoo odottavansa Blackwell-myyntiodotusten nousevan CES-tapahtumassa. Lisäksi hän odottaa Nvidian kertovan teollisuusrobotiikan kysynnän kasvusta.

CES-tapahtumassa Nvidia todennäköisesti nostaa Blackwell-tuotteidensa myyntiodotuksia valmistautuessaan seuraavan sukupolven tekoälysirun tuotannon lisäämiseen. Malik ennustaa myös Nvidian johdon kertovan analyytikoille, että yrityksen voittomarginaali todennäköisesti saavuttaa pohjan huhtikuun tuloskauden aikana ja alkaa kasvaa siitä eteenpäin.

Lisäksi analyytikko odottaa keskustelua tekoälyrobotiikan kysyntäpiikistä, joka liittyy esimerkiksi varasto-, valmistus- ja humanoidirobotiikan sovelluksiin.

Useat yritykset, kuten Tesla, Figure.AI ja Boston Dynamics, ovat viime vuosina kehittäneet humanoidirobotteja, ja Nvidian GPU-sirut ovat keskeisessä asemassa näissä laitteissa, kertoo Markets Insider.

Nvidian vuotuisessa GTC-konferenssissa maaliskuussa 2024 Huang esitteli yhdeksän humanoidirobottia, jotka hyödynsivät osittain Nvidian siruja. Citi antaa Nvidian osakkeille yhä ostosuosituksella, ja pankki nosti osakkeen tavoitehintaa 175 dollariin aiemmasta 170 dollarista kolmannen kvartaalin tulosjulkistuksen jälkeen.