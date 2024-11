Heikot suhdanneluvut työntävät euroa jyrkkään laskuun

Euron vaihtokurssi suhteessa dollariin on tullut viime viikkoina alas poikkeuksellisen rajusti. Kun vielä syyskuun lopulla vaihtokurssi hätyytteli 1,12 dollarin rajaa, on se nyt valunut 1,04 dollariin. Kuukauden aikana on kurssi laskenut 3,7 prosenttia.

Euroa painaa alas sekä tuoreet heikot ostopäällikköindeksien lukemat kuin dollarin yleinen vahvuuskin.

Danske Bank on jo pitkään ennakoinut dollarille vahvistumista pitkällä aikavälillä ja tällä viikolla pankki laski euron 12 kuukauden ennustetta entisestään nyt jo tasolle 1,01 dollaria.

Euroalueen selkeästi Yhdysvaltoja heikommat talousnäkymät painavat euroalueen inflaatio-odotuksia ja luovat siten keskuspankille paineita jatkaa korkojen alentamisen tiellä. Korkojen erkaantuminen kahden mantereen välillä luo paineita valuuttakurssiin.

”Erityisesti EKP:n ja Fedin korko-odotusten erkaantuminen on painanut spot-kurssia alaspäin, sillä markkina ei pidä lainkaan mahdottomana skenaariota, jossa EKP leikkaa korkoja 50 korkopisteellä joulukuussa ja Fed pitää samalla korot ennallaan”, pankki toteaa.

Pankin mukaan korkoeron leventyessä dollaritulojen suojaaminen valuuttatermiinillä on kallistunut, mutta samalla optiomarkkinalla dollarin osto- ja myyntioptioiden välinen hintavinouma on leventynyt dollarimyyjien eduksi.

Tuorein eurojen myyntiaalto käynnistyi Ranskan valmistavan teollisuuden PMI-indeksin äkillisestä pudotuksesta, joka laski 44,5:stä 43,2:een. Ekonomistit olivat odottaneet lievää nousua 44,6 pisteeseen.

Vielä suurempi negatiivinen yllätys tuli palvelualalta, jossa vastaava indeksi laski 49,2:sta 45,7:ään, mikä viittaa siirtymisestä pysähtyneisyydestä taantumaan. Ranskan yhdistetty PMI putosi alkuvuoden tasoille ja olympialaisten vaikutus jäi lyhytaikaiseksi.

Saksan valmistavan teollisuuden PMI nousi puolestaan 43,0:sta 43,2:een, mikä on pieni positiivinen signaali, mutta ei muuta kokonaiskuvaa liiketoiminnan aktiivisuuden supistumisesta. Indikaattori on ollut supistumisen alueella – eli alle 50 pisteessä – heinäkuusta 2022 lähtien. Saksan palvelusektori laski yllättäen alle 50:n pisteen.

Koko euroalueen alustavat PMI-arviot olivat myös pettymyksiä. Valmistavan teollisuuden PMI laski 46,0 pisteestä 45,2 pisteeseen, ja on nyt ollut supistumisen alueella 29 kuukautta.

Finanssitalo ING:n tutkimusjohtaja Chris Turner arvioi artikkelissaan, että odotuksia heikommat Euroopan PMI-luvut ovat osoittautuneet euron laskusuunnan katalyytiksi.

”Luvut tukevat kertomusta siitä, että eurooppalainen liiketoimintaluottamus murenee – tai ainakin näyttää olevan vailla ulospääsyä pysähtyneisyydestä – kauppasotien uhan ja Euroopan poliittisen umpikujan keskellä”, Turner toteaa.

Turnerin mukaan myös Venäjän ja Ukrainan sodan eskaloituminen tällä viikolla on lisännyt painetta euron kurssiin.

”Ymmärrettävä pelko on nyt se, että kriisi kärjistyy vuoden loppua kohti, kun molemmat osapuolet yrittävät varmistaa parhaan mahdollisen asemansa ennen mahdollisia Trumpin johtamia tulitaukokeskusteluja tammikuussa.”

Blokland-rahaston perustaja ja aktiivinen markkinakommentaattori Jeroen Blokland listaa viestipalvelu X:ssä ison liudan syitä, miksi euro on nyt ”vapaapudotuksessa”. Euro on laskenut kuukaudessa enemmän kuin mikään muu päävaluutta.

