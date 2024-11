Jenkkiosakkeiden arvostuskertoimet kohonneet, Suomessa ja Euroopassa hinnoittelu maltillisempaa

USA:n osakkeet hinnoitellaan poikkeuksellisen korkeilla arvostuskertoimilla. Suomessa ja Euroopassa tilanne on toinen.

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi on kivunnut tänä vuonna jo yli 20 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq yli 30 prosenttia. Nousua ovat hallinneet muutamat teknojätit, ennen kaikkea mahtiseitsikoksi kutsutut yhtiöt, joiden osuus jenkkipörssien arvosta on jo leijonanosa.

Jenkkiosakkeiden viime viikkojen nousua ovat ajaneet myös vahvat talousluvut, odotuksia paremmat tulokset sekä republikaanien menestys vaaligallupeissa, arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Toistaiseksi julkistetut kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat pääsääntöisesti ylittäneet analyytikkojen odotukset.

Koska vuoden vaihde on jo lähellä, ovat sijoittajien katseet kääntyneet jo ensi vuoteen. Globaalisti pörssiyhtiöille odotetaan myönteistä tuloskehitystä.

”Yhdysvaltalaisille yrityksille ennustetaan 15 prosentin tuloskasvua, ja eurooppalaisten yhtiöiden osalta ennuste on yhdeksän prosenttia”, Alava toteaa.

Amerikkalaisyhtiöistä mahtiseitsikon osakkeiden odotetaan kasvattavan tuloksiaan peräti 19 prosenttia. Jenkkiyhtiöiden lisäksi myös kehittyvillä markkinoilla odotetaan hyvää 15 prosentin tuloskasvua.

Vahvan kurssinousun myötä kuitenkin osakkeiden arvostuskertoimet ovat Yhdysvalloissa nousseet, vaikka tuloskasvua ensi vuonna odotetaankin.

Alavan mukaan seuraavien 12 kuukauden ennustettuun tulokseen perustuva PE-kerroin on Yhdysvalloissa jo lähes 22, kun se vuoden 2023 alussa oli 16.

Osakemarkkina P/E-kerroin Tuloskasvu Pohjois-Amerikka 22 14 % Suomi 14 11 % Länsi-Eurooppa 14 7 % Japani 12 16 % Kehittyvät markkinat 12 16 % Nordean tulos- ja P/E-ennusteet. P/E-kerroin on laskettu seuraavan 12 kk tulosennusteella.

”Nopeasti kasvavan teknologiasektorin suuri indeksipaino selittää osaltaan korkean arvostustason, mutta arvostuskertoimet ovat nousseet myös muilla toimialoilla”, Alava selittää.

Mikäli Donald Trump valitaan USA:n presidentiksi, saattaisivat hänen lupaamansa yritysveron lasku ja regulaation keventäminen tuoda tuloskasvulle taas uutta vauhtia lieventäen arvostushuolia, Alava toteaa.

Muualla kuin Yhdysvalloissa osakkeiden keskimääräinen arvostustaso on selvästi matalampi ja linjassa historiallisen keskiarvon kanssa, Alava kertoo. Esimerkiksi Euroopassa seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on noin 14x ja kehittyvillä markkinoilla noin 12x. Nämä ovat kyseisten markkinoiden tyypillisiä lukuja.

Suomen lukema on sama kuin Euroopassa eli 14x, mutta tuloskasvuennuste on 11 prosenttia, mikä on korkeampi kuin Länsi-Euroopan 7,0 prosenttia.

Pessimistisempiäkin näkemyksiä USA:n osakemarkkinoiden näkymistä löytyy.

Goldman Sachs Groupin strategit arvioivat, että yhdysvaltalaiset osakkeet tuskin pystyvät jatkamaan viime vuosikymmenen keskimääräistä parempaa tuloskehitystä, kun sijoittajat kääntyvät muiden sijoituskohteiden, kuten joukkovelkakirjojen, puoleen parempien tuottojen toivossa.

Goldman Sachsin strategit arvioivat, että S&P 500 -indeksi tarjoaa seuraavan vuosikymmenen aikana vuosittain keskimäärin vain noin kolmen prosentin tuoton — mikä on huomattavasti vähemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden 13 prosentin vuosituotto ja pitkän aikavälin keskiarvo 11 prosenttia.

Tuore lukema on myös alhaisempi kuin jättipankin aiempi ennuste, joka asetti S&P 500:n vuotuiseksi kokonaistuotoksi 8,0 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Ennuste jää myös alle markkinoiden konsensusarvion, joka odottaa 6,0 prosentin vuotuista kasvua.