Käppyrät kertovat: Tokmannin osakkeelle ostosignaali

Tokmannin kurssikehitys ja trendikanava. Kuva: Tradingview.

Halpakauppaketju Tokmannin osake on ollut viime maaliskuulta laskutrendissä, mutta viime viikolla perjantaina osake pomppasi rajusti ylöspäin yhtiön julkaistua heinä-syyskuun osavuosikatsauksensa. Osake nousi päivässä 15,4 prosenttia.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech arvioi aamukatsauksessaan, että halpakauppaketju näyttää nyt osakkeen kurssikehityksen valossa potentiaaliselta positiiviselta.

”Osakkeen kurssi on rikkonut laskutrendikanavan vastuslinjan. Tämä indikoi hitaampaa laskunopeutta aluksi, tai horisontaalimman kehityksen alkua. Osakkeen kurssi on läpäissyt vastustason ja antanut ostosignaalin pitkän ajan kaupankäyntivälille”, Investtech toteaa.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Trendikanava puolestaan muodostuu, kun arvopaperin hinta liikkuu kahden lähes samansuuntaisen linjan välissä pidemmän aikaa. Nämä linjat muodostavat kanavan ylä- ja alarajan. Trendikanavan yläraja on vastustaso ja alaraja on tukitaso.

Nousevassa trendikanavassa sekä ylä- että alaraja ovat nousevia, kun taas laskevassa trendikanavassa molemmat rajat ovat laskevia. Sivuttaisessa trendikanavassa rajat ovat vaakasuoria. Treidaajat käyttävät trendikanavia hyödykseen ennakoidessaan mahdollisia osto- ja myyntipaikkoja. Tyypillisesti kanavan alarajaa lähestyttäessä harkitaan ostamista, ja ylärajaa lähestyttäessä myymistä

Trendikanavat eivät ole täysin yksiselitteisiä tai aina pitäviä. Ne ovat pikemminkin todennäköisyyksiä kuvaavia työkaluja.

Investtechin mukaan Tokmannin Positiivinen volyymibalanssi eli korkea kaupankäyntivolyymi kurssinousupäivinä ja matala volyymi laskupäivinä vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä. Investtech pitää osaketta pidetään kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja antaa osakkeelle ostosuosituksen.

Tokmannin perjantain kurssinousu selittyy vahvalla tulosraportilla, kun vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden heinä-syyskuun 26,4 miljoonasta eurosta 29,5 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste povasi vajaan 28 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa, joten tuloskehitys oli hieman odotettua vahvempaa.

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo, että kolmannen neljänneksen lopussa Tokmanni-konserniin kuului 375 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja laajentumien uusille paikkakunnille jatkuu kaikilla markkina-alueilla. Lisäksi kauppaketju tutkii jatkuvasti myös uusille markkinoille laajenemista.

Kolmannella neljänneksellä molempien yhtiön segmenttien asiakaskäynnit kasvoivat. Tokmanni-segmentin asiakasmäärät kasvoivat 2,4 prosenttia ja Dollarstore-segmentin 3,2 prosenttia.

Yhtiö arvioi koko vuoden 2024 liikevaihdon olevan 1 650–1 700 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton Tokmanni-konserni arvioi olevan 98–110 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.