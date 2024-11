Kiinan osakemarkkinaralli taittunut – Geopoliittiset riskit kasvaneet Trumpin valinnan vuoksi

Kiinan osakemarkkinoilla on silti varteenotettavia tuottomahdollisuuksia.

Kuvio 1: Kiinan osakemarkkinoilla nähtiin vahvaa myötätuulta syyskuussa ilmoitettujen talouden elvytystoimien ansiosta.

Kiina toteutti syyskuun lopulla ennennäkemättömiä elvytystoimia talouskasvun tukemiseksi, mikä vahvisti sijoittajasentimenttiä maan osakemarkkinoilla. Niiden ansiosta Shanghain pörssin yleisindeksi, Shanghai Composite, nousi korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022. Indeksi kallistui noin 29 prosenttia 13. syyskuuta ja 8. lokakuuta välisenä aikana. Myös Hongkongin osakemarkkinan tuottokehitys oli vankkaa. Hang Seng -indeksin pisteluku nousi lokakuun alkupuolella tammikuun 2023 alun tasolle.

Syyskuun vahva kehitys herätti toivoa Kiinan osakemarkkinan elpymisestä, mutta sen jälkeiset elvytystoimet eivät ole vastanneet odotuksia, vaan ovat sen sijaan aiheuttaneet osakkeiden myyntiaaltoja. Shanghai Compositen pisteluku on laskenut noin neljä prosenttia lokakuun 8. päivän jälkeen. Hang Seng -indeksin tuotto on ollut sitäkin heikompi, noin -15 prosenttia.

Kiinalaisten viranomaisten viimeaikaiset elvytystoimet ovat keskittyneet paikallishallinnon velkaongelmaan, jättäen muita keskeisiä ongelmia ratkaisematta. Tämä voi johtua siitä, että Peking saattaa varautua uuteen kauppasotaan Yhdysvaltoja vastaan. Donald Trumpin uudelleenvalinnan myötä kauppasodan uhka on konkretisoitunut. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jännite lisää riskiä karttavaa ilmapiiriä.

Sijoittajien varovaisuus on kasvanut geopoliittisten riskien mukana

”Markkinat eivät pidä epävarmuudesta. Tämä on valtava määrä epävarmuutta, jonka Kiina kohtaa,” kertoi Michael Kelly vastikään talouslehti Wall Street Journalille. Kelly vastaa useista omaisuuslajeista PineBridge Investmentsilla.

Käsityksen jakaa myös sijoitusyhtiö Nuveenin makrokorkojohtaja Laura Cooper. Nuveen oli aiemman elvytyksen myötä optimistisempi Kiinan osakemarkkinoiden suhteen, mutta on sen jälkeen muuttanut näkemystään varovaisemmaksi tullien epävarmuuden vuoksi.

”Tällä hetkellä keskitymme siihen, kuinka paljon ja kuinka nopeasti Kiina voi toteuttaa elvytystä,” Cooper kertoi Wall Street Journalille. Cooperin mukaan riskinä on, että Peking odottaa ensi vuoden ensimmäiseen neljännekseen saadakseen selkeämmän kuvan Yhdysvalloista. Sen vuoksi elvytys saattaa viivästyä liikaa.

Morgan Stanleyn ekonomistit näkevät rajalliset mahdollisuudet, että Kiina etupainottaisi riittävästi finanssipoliittista elvytystä tavoitellakseen kulutusta ja asuntomarkkinoita vuonna 2025. Amerikkalaispankki arvioi, että Yhdysvaltojen tullikorotukset ja mahdolliset uudet rajoitukset Kiinaa vastaan voivat luoda entistä suurempia vastatuulia yritysten tuloskasvulle ja markkinoiden arvostustasoille.

Myös japanilaisen investointipankin, Daiwan, osakestrategi Patrick Pan on varovainen. Hän kertoi Wall Street Journalille, että Hongkongin ja Manner-Kiinan osakemarkkinoiden tuotto saattaa olla negatiivinen lyhyellä aikavälillä.

Pitkällä aikavälillä, kun Kiina siirtyy kohti kotimaisen kysynnän taloutta, kulutustavaroiden valmistajat, kuten kodinkonevalmistajat, sekä palveluntarjoajat, kuten matkailualan toimijat, voivat olla houkuttelevia sijoituskohteita.

Kiinan osakemarkkinan arvostuskertoimet ovat matalia

Kiinan osakemarkkinoilla on kuitenkin myös mahdollisuuksia, erityisesti matalien arvostuskertoimien ansiosta. MSCI China -osakeindeksin tulostuotto on 10 prosenttia seuraavan 12 kuukauden tulosennusteiden perusteella. Pitkän, noin 20 vuoden, keskiarvo on 8,6 prosenttia.

Geopoliittisten riskien mahdollinen pienentyminen kaventaisi Kiinan osakemarkkinoiden riskipreemiota, ja näin ollen tukisi arvostuskertoimia. Vaikka Kiinan talouden elvytys viivästyisi Yhdysvaltain epävarman poliittisen tilanteen takia, Kiina tarjoaa todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin lisää finanssi- ja rahapoliittista tukea maan taloudelle.

Lisäksi on syytä huomioida, että presidentti Trumpin vuonna 2018 käyttöön ottamien tullien jälkeen Kiinan osuus Yhdysvaltojen tuonnista on laskenut 21 prosentista 12 prosenttiin. Samalla aikavälillä Kiinan osuus maailmanlaajuisesta viennistä on kuitenkin noussut 13 prosentista 14 prosenttiin, kun kiinalaiset yritykset ovat järjestelleet toimitusketjujaan uudelleen. Trump voisi asettaa laajempia tulleja sekä kannustaa muita alueita asettamaan vastaavia rajoituksia Kiinan tuonnille, mutta tällainen strategia voisi heikentää sekä kuluttajien että yritysten luottamusta Yhdysvalloissa.

Goldman Sachsin strategit totesivat hiljattain, että viimeaikaiset tapaamiset Pekingissä viittaavat siihen, että tukea lisätään Kiinan kasvuriskien torjumiseksi ja osakemarkkinoiden vahvistamiseksi. Goldman Sachs kertoi raportissaan suosivansa kiinalaisia A-sarjan osakkeita osittain viranomaisten osakerahoitustoimien vuoksi.

Hongkongin arvostukset eivät Goldmanin mukaan korkeita, mutta eivät myöskään tarjoa suuria kasvuodotuksia taloudessa tai tuloksissa. ”Keskitymme mieluummin suoraan Kiinaan,” Goldman Sachs totesi.

Toisaalta elvytys on tähän mennessä kohdistunut lähinnä kohteisiin, joiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Tärkeämmät pitkän aikavälin talouskasvua pönkittävät rakenteelliset uudistukset ovat yhä lähes kokonaan tekemättä.