Analyysi: Kryptohuuma leviää ja siinä on riskinsä

Havahduin meneillään olevaan kryptohuumaan Helsingin Sanomien taloustoimittajan Alex af Heurlinin tviitistä 8.11.2024.

”FT:n mukaan Tetherin taustavaikuttaja Howard Lutnick on ehdolla Yhdysvaltain valtiovarainministeriksi. Tää on tosi outo maailma.”

Tether on niin sanottu stable coin eli ”vakaa virtuaalivaluutta” ja sen taustat ovat epämääräisiä.

Heurlin kirjoitti kryptoteemasta jutun HS Visioon 7.11.2024 otsikolla Donald Trumpin tausta¬joukoista löytyvät krypto¬markkinan keskeisimmät nimet, ote:

”Donald Trump muutti näkemystään bitcoinista ja muista kryptovaluutoista samoihin aikoihin, kun hänen presidentinvaalikampanjansa käynnistyi. Trumpin taustalta löytyy monia yhteyksiä kryptomaailmaan ja jäljet johtavat lopulta maailman suosituimpaan kryptovaluuttaan.”

Lehti kirjoittaa, kuinka tuleva Yhdysvaltain vastavalittu presidentti Donald Trump kirjoitti vielä vuonna 2019 Twitterissä (nykyinen X), että ilman valvontaa toimivat kryptomarkkinat voivat houkutella laitonta toimintaa, kuten huumekauppaa. Samoin vuonna 2021 Trump kertoi Fox Newsille karttavansa kryptosijoituksia ja kuvasi niitä ”mahdolliseksi katastrofiksi, joka odottaa toteutumistaan”.

Trumpin suhtautuminen kryptoihin kääntyi HS:n jutun mukaan ”joskus vuosien 2022-2023 aikana”.

Näen huolestuttavava, että Trump on kertonut haluavansa perustaa Yhdysvalloille ”strategisen bitcoin-reservin”. Huolestuttavaa tästä tekee se, että kyseessä on täysin spekulatiivinen virtuaalivaluutta, jonka hinta määräytyy puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan ilman niin sanottuja fundamentteja.

Bitcoinin arvo voi kasvaa täysin halllitsemattomasti ja laukaista talouteen erittäin isoja syssteemisiä riskejä.

Osakesijoituksessa fundamentteja ovat taustalla oleva yritys ja sen liiketoiminta tunnuslukuineen, korkosijoituksessa koronmaksuvelvoite yritykseltä, pankilta tai valtiolta, joiden maksukykyä tarkastellaan tunnuslukujen avulla.

Raaka-aineissa fundamenteiksi tai taustatekijöiksi voidaan katsoa itse reaalinen omaisuushyödyke, jota voidaan käyttää teollisessa tuotannossa. Teollisuuden ja palveluiden tuotannon lopputarkoitus on viime kädessä kuluttajan perustarpeiden täyttäminen. Kiinteistö puolestaan tuottaa asumishyödykkeen, joka on yksi ihmisen perustarpeista.

Liiketoiminnalla ansaitseminen ja sitä kautta arvopaperin hinnoittelu perustuu joko suoraan tai välillisesti tähän perustarpeiden täyttämiseen. Virtuaalivaluutalla samaa yhteyttä on vaikea nähdä suhteessa niihin ladattuihin biljoonien (biljoonassa on 12 nollaa) dollarien arvoon.

Bitcoin-louhinta kuluttaa sähköä enemmän kuin Suomi

Bitcoineja on maailmassa rajallinen määrä, enimmillään 21 miljoonaa kappaletta. Niiden määrä lisääntyy louhinnilla, niin sanotulla data miningilla, joka kuluttaa valtavat määrät sähköä. Tällä hetkellä bitcoineja on kierrossa noin 19,8 miljoonaa kappaletta.

Englantilaisen Cambridgen yliopiston mukaan bitcoin-louhinta kuluttaa energiaa noin 175 terawattituntia vuodessa riippuen bitcoinin vallitsevasta dollarihinnasta.

Kuvaaja kertoo, että globaalin bitcoin-louhintaverkoston vaatima vuotuinen energiamäärä on kasvanut 80 terawattitunnin tasosta vuoden 2020 alussa nykyiseen 175 terawattituntiin. Mitä korkeammalle bitcoinin hinta nuosee, sitä enemmän sitä kannattaa louhia ja sitä enemmän se kuluttaa energiaa. Lähde: Cambridge Bitcoin Electricity Index, Cambridgen yliopisto

Koko maailman sähkönkulutus on tällä hetkellä luokkaa 27 000 – 28 000 terawattituntia per vuosi (lähde: Statista) Suomessa sähkön kokonaiskulutus oli 80 terawattituntia vuonna 2023.

Yhden uuden bitcoinin louhiminen kuluttaa noin 6 400 000 kilowattituntia* sähköä, eli noin 400-500 sähkölämmitteisen omakotitalon verran vuodessa. (*lähde: nft evening)

Bitcoin-louhinnan vaatima erittäin iso 0,64 prosenttiin globaalista sähköntarpeesta yltävä sähkönkulutus on kestävyyshaaste. Sitä on yritetty ratkoa louhimalla vihreällä energialla. United Nations Universityn tutkimuksen mukaan 45 prosenttia louhinnan sähköstä tuotettiin hiilellä, 21 prosenttia maakaasulla, 16 prosenttia vesivoimalla ja yhdeksän prosenttia ydinvoimalla vuosina 2020-2021. (lähde: United Nations University)

Systeemiriski kasvaa

Kun kerrotaan kierrossa olevien bitcoinien määrä 19,8 miljoonaa nykyiselllä huippukurssilla 98 000 dollaria, saadaan virtuaalivaluutan markkina-arvoksi 1 940 miljardia dollaria.

Suomen valtion budjetti on 88 miljardia ja bruttokansantuote 290 miljardia euroa. Toisin sanoen bitcoinien globaali arvo on 6,4-kertainen verrattuna Suomen yritystoiminnan ja organisaatioiden vuotuiseen kokonaistuotantoon nähden.

USA:n bruttokansantuote on 28 000 miljardia dollaria, eli se on puolestaan 14,4-kertainen bitcoinin arvoon verrattuna. USA:n liittovaltion tulobudjetti on 4 920 miljardia dollaria, eli enää vain 2,5-kertainen bitcoinien arvoon verrattuna.

Suhdeluvuista voi päätellä, että systeemiriski on huomattava ja se on kasvanut viime vuosina ja viikkoina räjähdysmäisesti.

Jos virtuaalivaluuttakupla romahtaa ja siihen liittyviä vastuita, velvoitteita ja vivutuksia kaatuu valtavia määriä valtioiden syliin, ollaan todella helisemässä. Tilannetta pahentaa se, että bitcoinin vaikutukset leviävät isoihin finanssi-instituutioihin ja yhä laajemmin sijoitusyhteisöön. Vuoden 2024 alussa saataville tuli USA:n arvopaperiviranomaisen SEC:in hyväksymiä bitcoin-etf:iä.

Voidaanko finanssikriisistä oppia mitään?

Finanssikriisin 2008-2009 juurisyy olivat USA:n heikkolaatuiset subprime-asuntolainat, joita finanssimaailma arvopaperisti, eli muutti arvopapereiksi ja myi ikään kuin vähäriskisinä sijoituksina eteenpäin.

Kun pohjalla oleva reaaliomaisuus osoittautui lähes arvottomaksi ja kun sen päälle oli rakennettu erilaisin vivutuksin jättimäinen finanssikorttitalo, seurasi kriisi, jossa USA:n valtio joutui pelastamaan pankkeja – ja sijoittaja Warren Buffett yhtiöineen ostamaan osakkeita isoja määriä erillisillä sopimuksilla. Perinteikkään, maailman johtaviin kuuluneen amerikkalaisen investointipankki Lehman Brothersin annettiin kaatua maksukyvyttömyyteen 15.9.2008.

Finanssikriisin aallot löivät pitkin ja poikin. Esimerkiksi kotimaisten metalliteollisuusyhtiöiden Outokummun, Rautaruukin ja Ponssen liikevaihto puolittui 2009. Markkina-arvo murentui osalla yhtiöistä murto-osaan kriisiä edeltäneestä tasosta ja lainsäädäntöä pantiin uusiksi.

Kun mietitään eri sijoituskohteita tai investointihyödykkeitä, ne toimivat syy-seuraus -suhteiltaan loppujen lopuksi melko yksinkertaisesti. Kun yrityksen tai osakkeen, korkosijoituksen, raaka-aineen, kiinteistön tai investointihyödykkeen hinta laskee voimakkaasti, siitä tulee jossakin vaiheessa joillekin sijoittajille ja investoijille erittäin houkutteleva ostokohde, koska tulevat tulonodotukset kohoavat suhteessa ostohintaan.

Näin markkinamekanismi toimii ja markkina korjaa itse itseään.

Kryptovaluutoilla ei lähtökohtaisesti ole vastaavia mitattavia tulonodotuksia. Kriisin sattuessa riittävää vastavoimaa ei välttämättä synny – kuten ei syntynyt arvopaperistetuille subprime-lainoille finanssikriisissä syksyllä 2008.

Kun virtuaalivaluuttojen arvo kohoaa jättimäiseksi, systeemiriski kasvaa. Kryptomarkkinoiden kokonaisarvoksi arvioidaan tällä hetkellä 3 300 miljardia dollaria, josta bitcoin edustaa noin 59 prosenttia. Myös kupla bitcoinin ulkopuolella on todella suuri.

Bitcoinin globaali markkina-arvo on jo 39 prosenttia (1940/4920) USA:n liittovaltion vuotuisesta tulobudjetista. Sama luku viisi vuotta sitten oli 4,3 prosenttia (147/3422).

Suhdeluku on lähes 10-kertaistunut.

Tämä kuvastaa systeemiriskiä. Valtio on viime kädessä eri asioiden takaaja ja korjaaja yhteiskunnassa.

Ennen Trumpin valintaa 4.11.2024 bitcoinin arvo oli 27 prosenttia USA:n liittovaltion budjettituloista. Toivottavasti näitä lukuja analysoi joku Yhdysvaltain valtionhallinnossa.

Bitcoin ei ole toimiva valuutta

Palataan alkuun. Bitcoinilla on varmasti jokin arvo jo pelkästään siksi, että sen ympärille on syntynyt valtava louhintateollisuus ja miljoonia uskollisia kannattajia.

Toimivaksi valuutaksi siitä ei ole, koska se täyttää vain yhden valuutalle asetetun tehtävän kolmesta ja sitäkään ei koko aikaa. Valuutan tehtävä on olla vaihdon väline, arvon mitta ja arvon säilyttäjä. Bitcoinista ei voi tulla toimivaa valuuttaa voimakkaan arvonvaihtelun vuoksi. Dollarin ja euron arvonvaihtelu on murto-osien murto-osia bitcoinista.

El Salvadorissa bitcoinia kokeiltiin kansanvaluuttana presidentin toimesta, mutta kansa hylkäsi virtuaalivaluutan. Ihmiset eivät tienneet, kuinka paljon bittirahassa maksetulla palkalla saa ostettua perushyödykkeitä, kuten ruokaa, asumista tai kulkemista ensi kuussa. Yle julkaisi tästä havainnollisen dokumentin 2022.

Arvon mittana bitcoin ei voi toimia samasta syystä, mutta arvoa se on useimpina aikoina säilyttänyt ja myös kasvattanut. Se ei ole ihme, koska huuma on kova ja tarjontaa on rajattu määrä.

Maailman arvokkaimpien yritysten Nvidian (2 684 %) ja Applen (253 %), yleisimpien virtuaalivaluuttojen Bitcoinin (1 036 %) ja Ethereumin (494 %) sekä S&P 500 -indeksin (90 %) ja kullan (79 %) arvonkehitys viisivuotisjaksolla 20.11.2024 saakka. Kuva: Koyfin

Nvidian markkina-arvo 20.11.2024 oli 3,6 biljoonaa dollaria ja Applen 3,45 biljoonaa. Ensin mainittu on tehnyt liikevaihtoa 113 miljardia ja liikevoittoa 71 miljardia dollaria viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana (tulosjulkistus 20.11. huomioitu), Apple vastaavasti 391 miljardia liikevaihtoa ja 123 miljardia liiketulosta.

Nvidian markkina-arvo suhteessa liiketulokseen on 51 ja Applen 28. Ne ovat fundamentteja.

Osakemarkkinoiden tyypillinen tuotto-odotus on 7-10 prosenttia vuodessa miinus inflaatio. Tuotto-odotus perustuu yritysten kannattavaan liiketoimintaan, mahdolliseen kasvuun ja osingonjakoon.

Trump ja tämä päivä

Palataan Trumpiin. Hän kertoi tiistaina 19.11. valinneensa jutun alussa mainitun miljardööri Howard Lutnickin tulevaksi kauppaministerikseen.

Niin ikään samana päivänä Investor’s Business Daily julkaisi jutun otsikolla Trump Expands Crypto Reach With Acquisition Talks, Coinbase Meeting (Trump laajentaa krypto-otetta yrityskauppakeskusteluilla, Coinbase-tapaamisella).

Juttu kertoo, että digitaalisista varoista keskeisen osan presidentinvaalikampanjaansa tehneen Trumpin yhtiö Trump Media & Technology on ostamassa kryptokauppayhtiö Bakktia. Maanantaina Trump tapasi ison virtuaalivaluuttavälittäjä Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrongin.

”Presidentiksi valittu käynnisti syyskuussa oman kryptovaluuttaprojektinsa, World Liberty Financialin. Trump, entinen kryptoskeptikko, antoi lukuisia kampanjalupauksia koskien digitaalista omaisuutta, mukaan lukien bitcoin-reservin rakentaminen, bitcoinin kansallistaminen ja SEC-johtajan Gary Genslerin erottaminen.”, Investor’s Business Daily kirjoittaa (suomennos).

Kryptohuumaan liittyy ikävä piirre

Palataan Suomeen. Jos on seurannut virtuaalivaluutoista käytävää keskustelua, siihen liittyy ikävä piirre. Keskustelu on yksipuolista ja paikoin asiatonta kriittisiä näkökulmia esittäviä kohtaan. Ikään kuin koko talousjärjestelmän pitäisi antaa ajaa laput silmillä rotkosta alas kenenkään piittaamatta tai kysymättä vaikeita kysymyksiä.

Tämä on näkyi esimerkiksi X-palvelussa asiattomana haukkumisena Suomen Pankin johtavaa neuvonantajaa Aleksi Grymiä kohtaan, joka kritoisi bitcoinia Taloussanomien haastattelussa 16.11.2024.

Osallistuin virtuaalivaluuttakeskusteluun X-palvelussa huolestuneena parisen viikkoa sitten. Kommentoin tuolloin:

”Täytyy toivoa että jenkkiyhteiskunta ei kallistu kryptoyhteiskunnan suuntaan. Emme tarvitse arpalipputaloutta. Trumpin kallistuminen kriittisyydestä kryptojen kannalle 2022-23 näyttää vaalipeliltä. Valuutta joka heiluu, ei voi olla valuutta, arpalippu kyllä. 🎲 #systeeminenriski”

Se herätti muutaman noteeraamisen arvoisen kommentin. Entinen pitkäaikainen Nokia-analyytikko ja USA:n liike- ja finanssimaailmassa pitkään työskennellyt Tero Kuittinen totesi:

”Kuule tää ei ole ”kallistumista”, tää on ny menoo. Dogecoinit tulee nyt eläkerahastoihin ja vivutetut kryptoindeksit vapautetaan appitreidaamiseen.”

Vastaavasti Vaasan yliopiston professori Timo Rothovius kommentoi:

”Trumpin kääntyminen kryptojen kannattajaksi saattoi toki olla vaalitaktiikkaa (onnistunutta sellaista), mutta saattoi mukana olla myös oman taloutensa parantamispyrkimystä (World Liberty Financial esimakuna).”

Grym puolestaan kommentoi 18.11.2024 hyvin asiallisesti häneen mielestäni täysin aiheettomasti kohdennettua kritiikkivyöryä:

”Ymmärrän, että kryptot herättävät tunteita. Bitcoin voi olla sinulle hyvin tärkeä. Se on aivan ok. Fakta kuitenkin on, että valtaosalle ne eivät merkitse mitään. Sekin on ok. Minun krypto-kommenttini eivät kohdistu kehenkään henkilöön, eikä kenenkään kannata niistä pahastua.”

Grymin ketjussa eräs kokenut sijoittaja kommentoi osuvasti:

”Täytyy muistaa, että kryptot on uskonto, jonka kriittinen tarkastelu aiheuttaa lahkolaisissa meteliä. Trumpin surrealistinen kiemurtelu aiheen ympärillä sai aikaan joukkohysterian.”

Lopuksi

Kryptotaloutta saa ja pitää kritisoida ja valvoa jo pelkästään siihen sijoittavien turvaksi ja globaalin finanssijärjestelmän suojelemiseksi. Trumpin toimet teeman ympärillä ovat mielestäni huolestuttavia.

Pelivaluutat eivät ole valtioiden pelaamista tai yritysten likviditeetinhallintaa varten. Onneksi Rothovius muistini mukaan aikanaan opetti Vaasan yliopistossa, että sijoittaja haluaa mieluummin valita itse toimialat, joihin sijoittaa. Siksi suhtaudun kielteisesti siihen, että pörssiyhtiöt – tai varsinkaan valtiot – lähtisivät kryptomarkkinoille sijoittajina.

Toinen syy on systeemiriski.

Nähdäkseni kryptojen osto-, allokaatio- tai omistussuositusten keskeinen tarkoitus on lisätä spekulatiivisen omaisuuserän kysyntää, nostaa sen arvoa ja ikään kuin normalisoida se sijoituskohteena, vaikka se ei sitä ole.

Toivottavaa on, että Trump ei sahaa oksia liittovaltion taloudelta jo ennen virkaanastumistaan ja että kryptovaluuttojen regulaatio on järkevää ja asianmukaista.

Arpalipuilla, kasinoilla ja äärispekulatiivisilla sijoituskohteilla on oma paikkansa ja myös viihteellinen arvonsa yhteiskunnassa, mutta ilman valvontaa ja tarkkaa sääntelyä ne eivät toimi. Kryptosijoittajat ovat äärimmäisen riippuvaisia sijoituskohteidensa jokahetkisistä dollarimääräisistä noteerauksista ja tarvitsevat siksi erittäin kriittisesti toimivaa niin sanottua FIAT-talousjärjestelmää ympärilleen.

HS Vision taloustoimittajat Heurlin ja Elina Lappalainen keskustelivat kryptoteemasta näkökulmineen virtuaalivaluuttavälittäjä Coinmotionin edustajan Thomas Brandin kanssa podcastissa 15.11.2024.