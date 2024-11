Kryptomarkkinoilla tapahtuu kummia – Trump loi bitcoin-rallin

Kryptovaluutta bitcoin jatkaa rakettimaista nousuaan.

Bitcoinin vaihtokurssi dollareissa on noussut kuukaudessa jo 44 prosenttia. Kryptovaluutan hinta on kivunnut jo yli 87 000 dollarin, kun lokakuun lopussa hinta oli noin 69 500 dollaria.

Finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Samer Hasn arvioi, että Bitcoinin nousu tapahtuu ”jatkuvan nousujohteisen momentumin myötä”, jota on vauhdittanut Donald Trumpin uudelleenvalinta presidentiksi.

Trump on luvannut luoda suotuisamman sääntely-ympäristön kryptovaluutoille ja tukea niiden käyttöönottoa. Tuleva presidentti lupasi vaalikampanjassaan poistaa suurimmat esteet kryptovaluuttojen laajemmalle käyttöönotolle, erityisesti sääntely- ja lainsäädäntöesteet.

Kryptovaluutan nousu ei tullut yllätyksenä varainhoitoyhtiö deVere Groupin toimitusjohtajalle Nigel Greenille, joka oli ennustanut vaali-illan volatiliteetin nostavan Bitcoinin uuteen huippuunsa.

Green on jo pitkään arvioinut, että politiikan ja kryptovaluuttojen yhdistelmä tulee määrittelemään markkinatrendien suuntaa, kun Yhdysvaltain vaalit lähestyvät.

Bitcoinin hintakehitys kolmen kuukauden ajalta.

”Olemme sanoneet jo kuukausia, että Trumpin suhtautuminen kryptovaluuttoihin, yhdistettynä vaalien aiheuttamaan epävarmuuteen, työntäisi Bitcoinin uusiin huippuihin”, toteaa Nigel Green.

Raivataanko ”kryptovastustaja” pois tieltä?

Kampanjansa aikana Trump on luvannut lopettaa sen, mitä hän kutsuu kryptoteollisuuden ”vainoksi”, ja nostaa Yhdysvallat Bitcoinin suurvallaksi. Tätä Green pitää merkittävänä muutoksena siihen, miten päättäjät ovat aiemmin kryptovaluuttaan suhtautuneet.

Trump on luvannut erottaa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) puheenjohtajan Gary Genslerin ensimmäisenä päivänä virassa tammikuussa. Gensler on tunnettu kryptojen vastustaja, Samer Hasn muistuttaa. Gensler on johtanut oikeusjuttuja ja toimia, jotka ovat vaikuttaneet jopa suurimpiin alalla toimiviin yrityksiin.

The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvaltojen senaatin tulevan pankkikomitean puheenjohtajan Tim Scottin odotetaan laativan lainsäädännön, joka vähentäisi yritysten vaatimuksia kryptovaluuttojen kaupankäynnissä ja säilytyksessä.

Trump ei kuitenkaan välttämättä kykene toteuttamaan lupaustaan kovin helposti, Hasn muistuttaa.

”Esimerkiksi lupaus erottaa Gensler ensimmäisenä päivänä on yhä epävarma, koska SEC on itsenäinen elin, ja presidentillä pitäisi olla vahva syy erottamiselle. Tällainen toimenpide voisi myös johtaa oikeustoimiin Gensleriltä, mikä voisi venyä yli vuodeksi”, hän toteaa.

Joka tapauksessa markkinat uskovat optimistiseen tarinaan ja jatkavat nousuaan ennennäkemättömän voimakkaan dynamiikan myötä.

Samer Hasnin mukaan tämä ennennäkemätön bitcoinoptimismi on johtanut siihen, että yli kaksi miljardia dollaria on pumpattu spot-bitcoinin pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) Trumpin voiton jälkeen.

Bitcoin hyötyy myös Yhdysvaltain suotuisasta talouskehityksestä, jota vahvistaa keskuspankki Fedin 25 korkopisteen korkokannan alennus viimeisimmässä kokouksessa. Jerome Powell puhui päätöksen jälkeen Yhdysvaltain talouden vahvuudesta – huolimatta joistakin ristiriitaisista työmarkkinatiedoista.

Fedin odotetaan jatkavan korkojen laskua joulukuun kokouksessa, ja markkinat odottavat neljänneksen korkopisteen alennukselle jo 68 prosentin todennäköisyyttä. Kuitenkin tammikuun alennuksen todennäköisyys on laskenut yli 60 prosentista alle 24 prosenttiin.

Senaattori puhuu bitcoin-varantojen puolesta

Kaiken lisäksi Yhdysvaltain senaattori Wyomingista, Cynthia Lummis, on toistanut ensimmäisissä viesteissään vaalien jälkeen suunnitelmat, joiden mukaan Yhdysvaltain lainsäätäjät aikovat ”rakentaa strategisen Bitcoin-varannon”. Tämä tapahtuisi todennäköisesti sen jälkeen, kun republikaanit saavat enemmistön senaatissa ensi vuoden alussa.

https://twitter.com/SenLummis/status/1817320519185932726

Marraskuun 6. päivänä julkaistussa X-viestissä senaattori Lummis kertoi aikovansa edetä suunnitelmissaan luoda Bitcoin-varanto.

Wyomingin republikaani esitteli Bitcoin-lain heinäkuussa, jonka mukaan Yhdysvaltain hallitus ostaisi miljoona bitcoinia — noin viisi prosenttia koko tarjonnasta — ja säilyttäisi niitä vähintään 20 vuotta.

Lummis ja hänen kollegansa saattavat saada tarvittavat äänet suunnitelman toteuttamiseen. Hänen ehdottamansa laki pohjautui ajatukseen, jonka esitti tuolloin presidenttiehdokkaana ollut Donald Trump. Trumpin mukaan Yhdysvaltain hallituksen ei tulisi myydä mitään sen takavarikoimista Bitcoin-määristä.