Ei enää pelkkää ansioturvaa – lakimuutos mahdollistaa työttömyyskassojen toiminnan laajentamisen

Kesällä tehty lakimuutos mahdollistaa työnhakuun liittyvien palveluiden tarjoamisen työttömyyskassojen jäsenille.

Palkansaajien ansiosidonnaisen työttömyysturvan yhtenä edellytyksenä on kuuluminen työttömyyskassaan. Toisin kuin usein luullaan, kuuluminen ammattiliittoon ei ole ansiosidonnaisuuden edellytys.

Työttömyyskassat ovat perinteisesti saaneet maksaa jäsenilleen vain ansioturvaa, mutta kesällä tehty lakimuutos laajentaa työttömyyskassojen toimintaa. Lakimuutos mahdollistaa myös työnhakuun liittyvien palveluiden tarjoamisen jäsenille.

YTK Työttömyyskassa on julkistanut palvelun, joka mahdollistaa kassan jäsenille pääsyn selaamaan Duunitorin avoimia työpaikkoja. Työpaikkapalvelu on tuotu kassan jäsenille tarkoitettuun OmaYTK-verkkoasiointiin, jossa yksittäiset jäsenet voivat käydä jopa useita kertoja kuukaudessa.

“Olemme todella innoissamme, että saamme nyt ensimmäisen version työpaikkapalvelustamme julki”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

“Haluamme, että työnhaku olisi jäsenille tulevaisuudessa mahdollista jopa samalla kun he hakevat ansioturvaa. Siksi on tärkeää, että työpaikkapalvelut ovat saatavilla siellä, missä jäsenetkin ovat.”

YTK:n palvelulle on kysyntää

OmaYTK-palvelussa voi olla kuukausittain jopa lähes 200 000 käyntiä.

YTK Työttömyyskassa on tarjonnut jo aiemmin jäsenilleen erilaisia työnhakua tukevia sisältöjä, kuten verkkokoulutuksia ja työpersoonallisuusarviointia. Lisäksi YTK Työelämän jäsenillä on ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen työnhakuvalmennukseen.

Hänninen uskoo, että yhteistyö Duunitorin kanssa on hyvä tapa helpottaa työnhakua entisestään. Hakijoiden ei tarvitse kartoittaa avoimia paikkoja monelta eri sivulta, vaan ne kaikki löytyvät nyt yhdellä haulla.

”Työn hakeminen on jo valmiiksi työlästä. Ilmoituksissa ei esimerkiksi useinkaan kerrota palkkahaarukkaa, tai haettu paikka ei todellisuudessa sovikaan yhteen oman motivaation ja kokemuksen kanssa. Silloin työpaikka voi jo lähtökohtaisesti olla hakijalle aivan väärä”, Hänninen pohtii.

”Nämä ovat kuitenkin isompia haasteita, joiden ratkomiseen on käytettävä enemmän aikaa. Nyt alkava yhteistyö Duunitorin kanssa on askel oikeaan suuntaan.”

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellytykset

Suomessa palkansaajien oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan perustuu tiettyihin edellytyksiin, jotka muuttuivat merkittävästi kuluvan vuoden syyskuun alusta alkaen.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamiseksi henkilön tulee hakea kokoaikatyötä ja olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) välittömästi työttömyyden alkaessa tai työtuntien vähentyessä.

Keskeinen edellytys on työttömyyskassan jäsenyys. Uuden säännöksen mukaan jäsenyyden on täytynyt kestää vähintään 12 kuukautta ennen työttömyyden alkamista.

Työssäoloehto muuttui myös merkittävästi. Aiemmin vaadittiin 26 kalenteriviikon työskentely, mutta syyskuun alusta alkaen vaaditaan 12 kalenterikuukauden työskentely.

Työskentelyvaatimus muuttui tuloperusteiseksi. Täysi työskentelykuukausi edellyttää vähintään 930 euron kuukausipalkkaa, ja puolikas työskentelykuukausi kerryttää oikeutta, jos palkka on vähintään 465 euroa. Työskentelyvaatimus voi täyttyä esimerkiksi 10 kokonaisesta ja 4 puolikkaasta kuukaudesta.

Työttömyyden aikana työnhakijan on pidettävä työnhaku voimassa TE-toimistossa ja noudatettava TE-toimiston ohjeita, kuten ylläpidettävä työllistymissuunnitelmaa ja osallistuttava tapaamisiin ja palveluihin.

Jos henkilö on poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, 12 kuukauden työskentelyedellytys vanhenee. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi opinnot, asepalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto on yleensä 300-500 päivää riippuen työhistorian pituudesta ja henkilön iästä. Uuden säännöksen mukaan ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan siten, että sen taso laskee työttömyyden pitkittyessä.

Nämä muutokset vaikuttavat erityisesti nuoriin työntekijöihin ja niihin, joiden työura on ollut katkonainen. Muutosten tavoitteena on kannustaa nopeampaan työllistymiseen ja pidentää työuria. Nämä säännökset koskevat palkansaajia, ja yrittäjillä on omat edellytyksensä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.