Missasitko Mustin? Tässä kaksi muun maan markkinajohtajaa

Maailmalta löytyy sijoittajalle kaksi houkuttelevasti arvostettua lemmikkitarvikeketjua.

Suomesta ponnistanut Musti ja Mirri lemmikkitarvikeliike keikkuu Helsingin pörssissä. Yrityksen johto ja portugalilainen Sonae saivat ostotarjouksella hallintaansa yli 80 prosenttia osakkeista ja lopettivat osingonmaksun investoidakseen kasvuun.

Sijoittaja, joka vielä mielii mukaan Mustiin, voi toki sijoittaa Sonaeen, joka on listattu Lissabonin pörssiin. Suomalaiselle sijoittajalle on helpommin ulottuvilla kaksi markkinajohtajaa, yksi Kanadasta ja toinen Iso-Britanniasta.

Lemmikkitarvikekauppiaat hyötyvät useasta trendistä. Lemmikkien lukumäärä kasvaa, lemmikeille hankitaan entistä parempilaatuista ruokaa ja niitä kohdellaan usein perheenjäseninä. Lemmikkitarvikekauppa sopii sekä kivijalkaan että verkkoon, siihen voidaan kytkeä palveluja ja liiketoiminta on tyypillisesti ollut kannattavaa ja tuottanut hyvin kassavirtaa.

Houkuttelevien trendien vastapainona tulee kireä kilpailu. Erikoisliikkeiden lisäksi apajilla ovat verkkokaupat ja Wal-Martin kaltaiset jättiläiset. Tuoteryhmän kysyntä on perinteisesti nähty verrattain suhdannekestäväksi. Heikentyneen ostovoiman seurauksena kuluttajat voivat kuitenkin taipua ostamaan edullisempia ruokia sekä vähemmän tarvikkeita ja varusteita. Koirat kun eivät itke uusien lelujen perään.

Kanadan markkinajohtaja

Pet Valu (PET) on Kanadan suurin lemmikkitarvikeliikeketju. Sillä on 800 kauppaa ja 18 prosentin markkinaosuus. Yli 70 prosenttia kaupoista toimii franchising-yrittäjän johdossa.

Vuonna 1976 perustettu yhtiö listautui pörssiin vuonna 2021 parahiksi koronakriisin kysyntäpiikkiin. Listautumishinta oli 20 Kanadan dollaria osakkeelta, kun osakkeella käydään kauppaa tällä hetkellä noin 25 dollarin hintaan.

Sijoittajalle Pet Valu näyttäytyy kasvuyhtiöltä, joka on arvostettu kohtuullisin kertoimin ja maksaa pientä osinkoa. Sen kasvuresepti on varsin yksinkertainen: uusien myymälöiden perustaminen ja kasvu olemassa olevissa myymälöissä. Vuonna 2022 Pet Valu teki merkittävän yritysoston ja hankki lähes 70 franchise-myymälää Québecin provinssista.

Pet Valu uskoo voivansa kasvattaa myymälöiden lukumäärää 50 prosentilla 1200 kauppaan, vaikka kolme neljästä kanadalaisesta jo asuu viiden kilometrin päässä Pet Valun kaupasta. Sillä on kuusi erilaista formaattia ja brändiä painottuen eri Kanadan provinsseihin.

Yhtiö on kasvattanut kauppojen lukumäärää keskimäärin kuuden prosentin vuositahtia. Olemassa olevien myymälöiden vuotuinen kasvuvauhti on ollut viisitoista prosenttia. Vuodesta 2018 Pet Valun liikevaihto on kasvanut keskimäärin neljätoista prosenttia vuodessa.

Tänä vuonna Pet Valun tavoitteena oli avata 40-50 uutta kauppaa. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan 2-4 prosenttia uusien myymälöiden myötävaikutuksesta.

Oikaistun osakekohtaisen tuloksen Pet Valu odottaa asettuvan noin puoleentoista Kanadan dollariin. Tätä lukua vasten yhtiön P/E-luvuksi tulisi noin 17. Pet Valu kuitenkin oikaisee esimerkiksi osakeperusteiset palkkiot ja muita kertaluonteisiksi katsomiaan kuluja. Okaisemattomilla luvuilla laskettuna, olettaen, että osakekohtainen tulos laskee kuusi prosenttia viime vuodesta, P/E-luku olisi noin 21.

Kasvutarinassa on siis särö ja osakkeeseen hinnoitellaan yhä tuloskasvua. Analyytikot odottavat myynnin ja tuloksen lähtevän uudelleen noin kymmenen prosentin kasvuun. Myös Pet Valun liiketoiminnassa on muutama piirre, jotka puhuvat korkeampien kertoimien puolesta.

Franchising-malli tekee Pet Valusta erityisen mielenkiintoisen. Yhtiö toimii tukkukauppana yrittäjille ja perii kuuden prosentin maksun franchise-yrittäjän liikevaihdosta. Noin 40 prosenttia liikevaihdosta tulee yhtiön omasta vähittäismyynnistä.

Toimintamalli mahdollistaa korkean kannattavuuden ja tuoton sijoitetulle pääomalle. Viime vuonna Pet Valun liiketulos oli yli 15 prosenttia ja vuonna 2022 lähes 17 prosenttia. Pet Valu uskoo, että yrittäjävetoisissa kaupoissa asiakaspalvelu ja paikallisuus ovat huippuluokkaa.

Analyytikoiden keskitavoitehinta Pet Valun osakkeelle on 33 dollaria. Pet Valu raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 5. marraskuuta.

Pet Valun (sininen) ja Pets At Homen (violetti) P/E-luvun, liikevoittomarginaalin ja EV/FCF:n kehitys vuodesta 2020. Lähde: Koyfin.

Saarivaltion markkinajohtaja

Pets At Home Group (PETS) on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin lemmikkitarvikeliikeketju. Kuten Mustin, pääomasijoittaja toi Petsin pörssiin vuonna 2014. Sillä on noin 460 myymälää ja 450 eläinlääkäriklinikkaa. Niistä kaksi kolmannesta sijaitsee myymälöiden yhteydessä. Yhtiön mukaan sillä on 23 prosentin markkinaosuus saarivaltion lemmikkieläinmarkkinoista.

Pets At Homen markkinaosuus eri kategorioissa. Lähde: Pets At Home.

Pets arvioi markkinakasvun olevan noin neljä prosenttia keskipitkällä aikavälillä. QuickFS:n mukaan yhtiön liikevaihto on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut keskimäärin kahdeksan prosentin vuosivauhtia ja liikevoittomarginaalin mediaani on kymmenen prosenttia.

Petsillä on kalenterivuodesta poikkeava tilikausi. Maaliskuun lopussa päättyneellä tilikaudella sen liikevaihto oli 1,5 miljardia puntaa ja liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia. Osakekohtainen tulos laski yhdeksän prosenttia.

Viime tilikaudella Pets avasi viisi uutta myymälää ja kolme eläinlääkäriklinikkaa. Sen kanta-asiakasohjelman jäsenenä on lähes kahdeksan miljoonaa asiakasta. Kanta-asiakkaiden lukumäärä kasvoi 1,6 prosenttia. Kymmenen prosenttia sen liikevaihdosta tulee kuukausilaskutteisista palveluista tai tuotetilauksista.

Hiljattain Pets on investoinut yhdenmukaiseen brändiin, uuteen jakelukeskukseen sekä digitaaliseen alustaan ja verkkokauppaan. Nyt yhtiö ja omistajat pääsevät hyötymään näistä investoinneista. Viime tilikaudella yhtiön investoinnit laskivatkin yli 40 prosenttia.

Petsillä on vahva tase. Vuokravelvoitteet huomioiden nettovelka on 1,5-kertainen suhteessa käyttökatteeseen. Suurimmassa osaa eläinlääkäriklinikoista sekä Pets että eläinlääkäri omistavat klinikasta puolet, mikä sitouttaa eläinlääkärin ja madaltaa Petsin investointitarpeita.

Petsin osinkopolitiikkana on jakaa puolet osakekohtaisesta tuloksesta osinkona. Viimeisen 12 kuukauden aikana maksettujen osinkojen summa kääntyy 4,3 prosentin osinkotuotoksi. Pets maksaa osinkoa kahdesti vuodessa, seuraavan kerran joulukuussa.

Yhtiö on ostanut viimeisen parin vuoden aikana takaisin myös omia osakkeitaan ja osakkeiden lukumäärä on laskenut noin kahdeksan prosenttia.

Analyytikoiden keskitavoitehinta Petsin osakkeelle on 3,6 puntaa. Tammikuussa Bloomberg nimesi Pets At Homen yritysostokohdekandidaatiksi. Keskimäärin matalalle arvostetusta Lontoon pörssistä on viime aikoina ostettu useita yhtiöitä ulos.

P/E-luvulla mitattuna Pets on edullisempi kuin Pet Valu. Kanadan markkinajohtaja on kuitenkin Petsiä kannattavampi ja se on kasvanut nopeammin.

Kahdesta yhtiöstä löytyy siis vaihtoehto kasvuhakuisemmalle ja konservatiivisemmalle sijoittajalle.