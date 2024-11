Miten arvo-osuustiliä verotetaan?

Vaikka osakesäästötili tarjoaa osakesäästäjälle veroetuja, on perinteisellä arvo-osuustililläkin omat etunsa.

Arvo-osuustili on suomalainen sijoitustili, jonka avulla sijoittaja voi omistaa ja hallinnoida arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja, sähköisessä muodossa. Se toimii ikään kuin arvopaperien säilytyspaikkana ja rekisterinä, jossa kirjataan sijoittajan omistamat arvopaperit ja niihin liittyvät tapahtumat, kuten kaupat, osingot ja muut liikkeet.

Arvo-osuustili korvasi aiemmin käytössä olleet paperiset osakekirjat, ja se on keskeinen osa suomalaista arvopaperimarkkinoiden infrastruktuuria.

Arvo-osuustili on linkitetty arvo-osuusjärjestelmään, jota Suomessa ylläpitää Euroclear Finland. Tämä järjestelmä varmistaa, että kaikki arvopaperiomistukset ja -kaupat kirjataan luotettavasti.

Tilin avaaminen tapahtuu pankissa tai arvopaperivälittäjällä, ja jokainen tili on henkilökohtainen tai yrityksen omistama. Tiliä hallinnoivan palveluntarjoajan kautta sijoittaja voi ostaa, myydä ja hallinnoida arvopapereitaan. Lisäksi tili tarjoaa raportointia, kuten tietoa osingoista ja luovutusvoitoista, joita tarvitaan verotuksessa.

Arvo-osuustilin kautta tehdyt sijoitukset verotetaan vuosittain, esimerkiksi myyntivoitot ja osinkotulot kirjataan pääomatuloiksi verotuksessa. Tämä tekee arvo-osuustilistä läpinäkyvän ja helposti hallittavan sijoitusratkaisun, mutta toisaalta verotus tapahtuu välittömästi, toisin kuin esimerkiksi osakesäästötilillä, jossa verotus lykkääntyy varojen nostamiseen.

Arvo-osuustilin verotus Suomessa liittyy tilin kautta tehtyihin sijoituksiin, kuten osakkeisiin, rahasto-osuuksiin ja muihin arvopapereihin. Verotus määräytyy pääosin arvopapereiden myynnistä saatavien luovutusvoittojen ja osinkotulojen perusteella.

Pääomatulojen verotus arvo-osuustilillä

Kun sijoittaja arvo-osuustilillä olevia osakkeita tai muita arvopapereita, mahdollinen luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta sekä myyntikulut, mutta sijoittaja voi myös käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on edullisempi.

Hankintameno-olettama on 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta, ja 40 prosenttia, jos omistusaika on yli 10 vuotta.

Pääomatulovero on progressiivinen: alle 30 000 euron pääomatuloista vero on 30 prosenttia ja ylimenevästä osuudesta 34 prosenttia.

Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia muista pääomatuloista saman ja seuraavien viiden vuoden aikana.

Kotimaisten pörssiyhtiöiden osingot ovat osittain veronalaisia pääomatuloja, joista 85 prosenttia on veronalaista ja 15 prosenttia verovapaata. Veronalaiseen osuuteen sovelletaan pääomatulon veroprosenttia, joka on 30 prosenttia tai 34 prosenttia. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että osinkojen efektiivinen veroaste on joko 25,5 prosenttia tai 28,9 prosenttia, riippuen pääomatulojen kokonaismäärästä.

Arvo-osuustilin kautta tapahtuvat kaupankäynnit raportoidaan automaattisesti verottajalle, ja tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Sijoittajan vastuulla on kuitenkin tarkistaa, että tiedot ovat oikein, ja täydentää puuttuvat tiedot, kuten ulkomaisten osinkojen lähdeverojen vähennykset.

Arvo-osuustilillä on mahdollista vähentää myyntitappiot verotuksessa joka vuosi. Tappiot voi hyödyntää kuluvan vuoden sekä seuraavan viiden vuoden aikana saatavista luovutusvoitoista.

Jos sijoittaja käyttää osakesäästötiliä, tilanne on hieman erilainen, sillä osakesäästötilin sisällä tapahtuvat myynnit ja osingot eivät ole verotettavia ennen kuin varoja nostetaan tililtä.

Lähdevero ulkomaisten yhtiöiden osingoista

Ulkomaisten yhtiöiden osinkojen verotus riippuu Suomen ja kyseisen osinkoja maksavan maan välisestä verosopimuksesta. Usein osinkoa maksava maa pidättää lähdeveron, joka voi vaihdella verosopimuksen mukaisesti, mutta on tyypillisesti noin 15 prosenttia.

Tämä lähdevero hyvitetään Suomen verotuksessa, jolloin osingosta ei tule kaksinkertaista verotusta. Hyvittäminen tapahtuu automaattisesti, jos osingon maksanut yhtiö ja välittäjä raportoivat lähdeveron oikein Suomen verottajalle.

Jos lähdevero on suurempi kuin verosopimuksen mukainen määrä, voi sijoittaja hakea liikaa perityn osuuden takaisin osingon maksajan maasta erikseen.

Lähdeveroa ei hyvitetä, jos raportoinnissa on puutteita tai jos osingonsaaja ei toimita tarvittavia tietoja, kuten verotunnisteita.

Myös tilanteissa, joissa verosopimusta ei ole tai verosopimuksen edellytykset eivät täyty, lähdevero ei välttämättä ole kokonaan hyvityskelpoinen. Tällöin osingonsaajan on itse varmistettava, että ylimääräinen lähdevero haetaan takaisin ulkomaiselta veroviranomaiselta.

Suomen verottajalle on tärkeää ilmoittaa ulkomaiset osinkotulot ja niistä pidätetty lähdevero, jotta verotus voidaan laskea oikein ja hyvitys myöntää tarvittaessa.

Lähdeveron hyvityksessä arvo-osuustili eroaa oleellisesti osakesäästötilistä

Lähdeveron hyvityksessä on merkittäviä eroja arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välillä, koska näiden tilien verotusmekanismit poikkeavat toisistaan.

Arvo-osuustilillä ulkomaisista osingoista peritty lähdevero hyvitetään suoraan Suomen verotuksessa, sillä osingot verotetaan heti niiden maksuvuonna. Verottaja ottaa huomioon ulkomailla pidätetyn lähdeveron, ja osinkotuloista maksettava vero Suomessa vähennetään lähdeveron määrällä. Näin vältetään kaksinkertainen verotus, jos raportointi ja verosopimuksen ehdot täyttyvät.

Jos lähdeveroa on pidätetty liikaa, ylimääräisen osuuden voi sijoittaja hakea takaisin osingon maksajan maan veroviranomaisilta.

Osakesäästötilillä tilanne on erilainen, koska sen sisällä saadut osingot eivät ole heti veronalaisia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomen verottaja ei käsittele lähdeveron hyvitystä silloin, kun osinko maksetaan.

Ulkomailla peritty lähdevero jää siten lopulliseksi kuluksi, ellei osakesäästäjä hae sitä erikseen takaisin maksajan maan veroviranomaisilta.

Kun osakesäästötililtä nostetaan varoja, vero määräytyy nostettavan summan voitto-osuuden perusteella, eikä siinä vaiheessa ulkomailla perittyä lähdeveroa enää hyvitetä. Tämä tekee lähdeveron takaisin hakemisesta tärkeää osakesäästötilin käyttäjille, jos halutaan välttää ylimääräiset kulut.

Arvo-osuustilillä lähdevero voidaan hyvittää siis automaattisesti Suomen verotuksessa, mutta osakesäästötilillä sitä ei hyvitetä, vaan ylimääräinen vero jää osingonsaajan itse haettavaksi ulkomaiselta veroviranomaiselta.