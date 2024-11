Näin vastaa kryptoasiantuntija bitcoin-kritiikkiin

Aleksi Grym on Suomen Pankin digitalisaatioasiantuntijana, jossa hänen työnsä painopisteenä on ollut digitaalinen talous, finanssiteknologia, sekä digitaalisten maksujärjestelmien kehitys. Grym on esiintynyt usein mediassa asiantuntijana ja pitänyt puheita, joissa hän käsittelee teknologian vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja pankkijärjestelmiin.

Hän on myös kirjoittanut ja kommentoinut esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa ja digitaalisia valuuttoja, kuten keskuspankkien digitaalisia valuuttoja (CBDC).

Grym on tunnettu erityisesti kryptovaluuttoja ja bitcoinia kohtaan esittämästään kritiikistä.

Grymin mukaan bitcoinilla ei ole käytännön merkitystä maailmantaloudelle ja vertaa sitä enemmänkin peliin tai harrastukseen kuin vakavasti otettavaan valuuttaan. Hän on myös arvostellut bitcoinin spekulatiivista luonnetta ja siihen liittyviä riskejä, kuten markkinahintojen voimakasta vaihtelua.

Esimerkiksi vuonna 2021 hän totesi, että bitcoiniin on sisäänrakennettuna suuret hintavaihtelut ja kyse nollasummapelistä, jossa bitcoinin arvo pohjaa täysin kahden väliseen kauppaan, käytännössä luovutusvoittoon.

Grym herätti jälleen huomiota bitcoin-kriittisillä kommenteillaan Taloussanomien haastattelussa.

”Bitcoinilla ei ole käytännön merkitystä maailmantaloudelle. Yhtä hyvin voisi kysyä voiko banaaneista tai omenoista tulla uusi reservivaluutta. Bitcoin on peli taikka harrastus, eikä siitä kannata vetää kovin suuria johtopäätöksiä”, Grym kertoo.

Tällä kommentilla hän viittaa siihen, että Yhdysvalloissa tammikuussa presidentinvirkaan astuva Donald Trump on esittänyt ajatuksia bitcoinin mahdollisesta roolista Yhdysvaltain reservivaluuttana. Hän on luvannut tehdä Yhdysvalloista ”bitcoinin supervallan” ja ”kryptomaailman pääkaupungin”, mikäli hänet valitaan uudelleen presidentiksi.

Bitcoin-asiantuntija Henri Väkeväinen kummastelee Bittiraha-sivustolla Grymin näkemyksiä.

”Suomen pankin johtavalta asiantuntijalta odottaisi perusteluja lausunnoilleen. Grymin vertaus hedelmiin jää epäselväksi, eikä hän ota huomioon, että Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin kerrotaan maininneen vaalipuheissaan pohtivansa mahdollisuutta tehdä bitcoinista USA:n reservivaluutta”, Väkeväinen muistuttaa.

Aleksi Grym suhtautuu kuitenkin epäillen bitcoiniin maksuvälineenä. Hänen mukaansa siitä on tullut ennemminkin keinottelun kohde, eikä sitä hänen mukaansa käytännössä juurikaan käytetä maksuvälineenä.

Maksuvälineenä bitcoin on hänen mielestään tehoton ja kömpelö. Syynä on tähän on Grymin mielestä bitcoinin arvon voimakas vaihtelu, mikä tekee siitä epäluotettavan maksuvälineen.

Väkeväinen kuitenkin muistuttaa, että Bitcoin on jo nyt maailman suurin maksujen välittäjä – suurempi kuin Visa ja Mastercard yhteensä.

”Valtaosa bitcoineista ei vaihda omistajaa pitkiin aikoihin, mikä viittaa siihen, että bitcoinia käytetään säästämiseen pankkitalletuksen tapaan keinottelun sijaan. Bitcoin toimii käytännössä maailman suurimpana talletuspankkina.”

Maailman suurimmat varainhoitajat kuten BlackRock ja Fidelity, suurimmat luottokorttien myöntäjät MasterCard ja Visa sekä maailman suurin pankki JP Morgan ovat jo Bitcoin-markkinoilla mukana, Väkeväinen muistuttaa.

Silti osa Grymin kritiikistä kryptovaluuttamarkkinaa kohtaan on Väkeväisen mielestä täysin perusteltua.

”Esimerkiksi kryptomarkkinan voimakkaasti spekulatiivista luonnetta ja äkkirikastumisen tavoittelua voi kritisoida aiheellisesti. Kuitenkin paremmin perusteltu kritiikki bitcoinia kohtaan toimisi tehokkaammin, sillä se voisi luoda uutta, järkiperusteista keskustelua pelkkien lennokkaiden lauseiden sijaan”, hän toteaa.