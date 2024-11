Nesteen Heikki Malisen optimismissa piilee riski pilvilinnoista

Lentokoneiden uusiutuvan polttonaineen hinta on romahtanut alas pilvistä, mikä painaa osaltaan Nesteen osakekurssia laskuun.

Noin 180 000 piensijoittajaa sekä valtio odottavat nyt uusia ja nopeita siirtoja Nesteen uudelta toimitusjohtajalta Heikki Maliselta, joka lähti heti startissa lennokkaasti liikkeelle.

”Lentokoneiden uusiutuva polttoaine nostaa Nesteen uuteen kukoistukseen. Yhtiö on lentopolttoaineissa maailman paras”, Malinen kehaisi 24. lokakuuta Helsingin Sanomissa ja myös Kauppalehdessä. Samalla Malinen käytti ilmaisua Nesteen ”uusi kukoistus”.

Nesteen osakekurssi on pudonnut 16 eurosta 13 euroon Malisen ennusteiden julkistukseen jälkeen. Yhtiön osakekurssi on laskenut 80 prosenttia vuoden 2021 tammikuun ennätystasosta. Pörssiarvosta on laskennallisesti kadonnut 40 miljardia euroa, josta valtion osuudeksi tulee 20 miljardin potti.

”Nesteen osakekurssista on pyyhkiytynyt biodiesel pois ja sijoittajat pitävät riskinä, että jäävät ilman osinkoja kuluvan vuoden tuloksesta”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Pilvilinnoja vai ei?

Malisen lennokkaat ennusteet lentokoneisiin voivat osoittautua pilvilinnoiksi, mitä tulee hintoihin.

Kansainvälisen energiajärjestön EIA:n mukaan lentokoneiden uusiutuvan polttoaineiden veroton litrahinta on enemmän kuin puolittunut noin 1,20 dollariin vuoden 2022 toukokuun huipusta eli noin kolmesta dollarista. Samoin biodieselin markkinahinta on puolittunut kahdesta dollarista noin yhteen dollariin.

EIA:n mukaan fossiilisen kerosiinin eli lentobensan hinta on pudonnut noin yhdestä dollarista 0,50 dollariin samalla aikajaksolla.

Fossiilisen hinta jää siten alle puoleen verrattuna uusiutuvaan lentopolttoaineeseen.

”Lisäksi EU on nostamassa uusiutuvan polttoaineen osuuden vain kuuteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä eli vasta kuuden vuoden päästä”, Angervuo kartoittaa riskejä.

EU ei ole julkistanut lopullisia tukilukuja tai ennusteita siitä, kuinka paljon ei-fossiilinen polttoaine nostaa lentolippujen hintoja.

”Nesteen eri aikojen johto ja hallitus ovat laskeneet liikaa poliittisen päättäjien varaan uusiutuvan polttoaineen liiketoiminnassaan. Koventunut kilpailu tuottajien välillä ja riskit julkisen vallan tuesta kostautuvat nyt Nesteen pörssiarvon romahduksena,” Angervuo kiteyttää.

Nesteellä korkein P/E-luku

Nestettä voi avata lähes 200 000 piensijoittajille yritysarvon kautta sekä p/e-lukujen kautta. Yritysarvo tulee yhtiön kulloisestakin pörssi- eli markkina-arvosta yhdistettynä nettovelkoihin.

Yhtiön P/E-luvuksi tulee 31 eli kaksinkertainen verrattuna ulkomaisiin, kuten amerikkalaisiin verrokkiyhtiöihin, mikä johtuu Nesteen tuloksen romahduksesta tammi-syyskuussa.

Nesteen lähinnä New Yorkin pörssissä noteerattujen kilpailijoiden, Marathon Petroleumin P/E-luku on keskimäärin 15.

”Jotta Nesteen p/e-luku painuisi kilpailijoiden tasolle, pitää vuosituloksen kaksinkertaistua. Kilpailijoiden tuloksen pitää silloin tietenkin pysyä ennallaan”, Angervuo lisää.

Sijoittaja voi tietenkin etsiä vaihtoehtoja Nesteelle, kuten puolaisesta PKN Orlenista, joka P/E-luku on 4,0 eli neljännes yhtiöiden P/E- lukujen keskiarvosta.

Yritysarvo alhaisin Nesteellä

Nesteen yritysarvo jää nyt alhaisimmaksi verrattuna fossiilisten ja uusiutuvien polttonesteiden globaaleihin pörssiyhtiöihin.

Yahoo Finance listaa yhdeksi Nesteen verrokkiyhtiöksi New Yorkin pörssissä listatun Marathon Petroleumin (P/E 16,4), joka teki tammi-syyskuussa 107 miljardin dollarin eli noin sadan miljardin euron liikevaihdon.

Liikevoittoa kertyi Marathonilla noin kolme miljardia dollaria, joka tekee kolme prosenttia liikevaihdosta.

Nesteen yritysarvoksi eli osakekannan markkina-arvo lisättynä nettoveloilla on noin 14 miljardia euroa ja Marathonin 20,4 miljardia dollaria eli 19 miljardia euroa

”Etenkin biodieselin hintoja painaa merkittävä ylitarjonta suurten investointien jälkeen globaaleilla pelikentillä”, Angervuo lukee eri markkinalähteistä.

Neste teki tammi-syyskuussa 15 miljardin euron liikevaihdon, josta liikevoitto tuli 358 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia.

Neste samaan muottiin liikevoitossa

Amerikkalainen energiajätti Philips 66 (P/E 15,1) teki tammi-syyskuussa noin 35,5 miljardin dollarin liikevaihdon ja 2,7 miljardin dollarin liikevoiton eli noin prosentin liikevaihdosta.

New Yorkin pörssissä noteeratun Philips 66:n yritysarvoksi tulee 72 miljardia dollaria.

Nesteen verrokeiksi voi nostaa vielä amerikkalaisen energiayhtiö Valero Energy Groupin (P/E 14,9), jonka yritysarvo on 49,8 miljardia dollaria ja puolalaisen PKN Orlen 18,9 miljardin dollarin yritysarvolla.

Valero Energy saavutti noin 99 miljardin euron liikevaihdolla noin 3,3 miljardin dollarin eli 3,4 prosentin liikevoiton tammi-syyskuussa.

Puolalainen PKN (P/E 4,7) otti noin 16,3 miljardin euron liikevaihdolla ja 1,2 miljardin dollarin liikevoiton kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla. PKN nousee liikevaihdossa vuositasolla neljä kertaa suuremmaksi Nestettä.

Tuhannen taalan paikka

Yritysarvoista voi päätellä, että Neste on pitänyt hallussaan niin sanottua tuhannen taalan paikkaa biodieselissä. Yhtiö ehti ottaa biodieselissä jopa 20 prosentin markkinaosuuden yhteensä noin kymmenen miljoonan litran globaalista vuosittaisesta menekistä.

Etenkin biodieselin hintoja painaa nyt ylitarjonta eri yhtiöiden suurten investointien seurauksena.

”USA:ssa sijoittajat kääntävät takkiaan Trumpin vaalivoiton jälkeen ja laskevat jo perinteisten fossiilisten yritysten menestymisen varaan ”, Angervuo lisää.

Piensijoittajia hämmentää nyt se, että miten ihmeessä valtion omistamien suurten pörssiyhtiöiden kurssit ovat romahtaneet viime vuosina”.

Angervuo poimii pettäjiksi Nesteen lisäksi muun muassa Fortumin, Finnairin, Stora Enson, Outokummun, Nokian sekä Valmetin. ”Yhtiöiden markkina-arvojen romahdus on kolmen viime vuoden aikana ollut yhteensä noin 46 miljardia euroa ja noin 58 prosenttia koko Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden markkina-arvon pudotuksesta”, Angervuo pelkistää lopuksi.