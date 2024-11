Nokialle kaksijakoisia uutisia – 5G-laitteiden miljardisopimus Intiaan ja huhut ison asiakkaan menetyksestä

Nokia on voittanut useiden miljardien dollarien arvoisen ja monivuotisen 5G-verkon laajennussopimuksen intialaisen Bharti Airtel -yhtiön kanssa. Nokia ei kerro sopimuksen tarkkaa arvoa, mutta luonnehtii sitä miljardien dollarien arvoiseksi.

Nokia kertoo tiedotteessaan, että uusi sopimus vahvistaa kumppanuuttaan 4G- ja 5G-sopimuksen laajennuksella valmistautuessaan 5G-Advanced-verkon kehitykseen.

Nokia toimittaa 4G- ja 5G-laitteita intialaisyhtiön keskeisiin kaupunkeihin ja osavaltioihin Intiassa.

Sopimuksen mukaisesti Nokia toimittaa edistyksellisen 5G AirScale -tuoteperheensä laitteita. Näiden ratkaisujen avulla parannetaan Airtelin verkon 5G-kapasiteettia ja -peittoa sekä tuetaan sen verkon kehitystä. Lisäksi Nokia modernisoi Airtelin nykyisen 4G-verkon monikaistaisilla radioilla ja baseband-laitteilla, jotka ovat myös 5G-yhteensopivia.

Airtel hyödyntää myös Nokian MantaRay Network Management -ratkaisua älykkääseen verkon valvontaan ja hallintaan. Tämä järjestelmä käyttää tekoälyyn perustuvia työkaluja, jotka kattavat digitaalisen käyttöönoton, optimoinnin ja teknisen tuen.

Bharti Airtelin varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Gopal Vittal kertoo, että tämä strateginen kumppanuus Nokian kanssa varmistaa intialaisyhtiön verkko-infrastruktuurin tulevaisuudenkestävyyden ja tarjoaa asiakkaille vertaansa vailla olevan käyttökokemuksen sekä ympäristöystävällisen verkon, joka minimoi ympäristövaikutukset.

”Tämä strateginen sopimus vahvistaa entisestään pitkäaikaista yhteistyötämme Airtelin kanssa sekä asemaamme Intiassa. Alan johtava AirScale-tuoteperheemme ja tekoälypohjaiset palvelumme parantavat Airtelin verkon energiatehokkuutta ja mahdollistavat korkealaatuisen 5G-kapasiteetin ja -yhteyden tilaajille”, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo.

Nokia ja Airtel ovat tehneet yhteistyötä yli kahden vuosikymmenen ajan, ja Nokia on toimittanut 2G-, 3G-, 4G- ja 5G-verkkolaitteita. Yhteistyö on viime aikoina saavuttanut uusia ulottuvuuksia Green 5G Initiative -hankkeen myötä. Tämän aloitteen tavoitteena on parantaa Airtelin verkon energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, mikä tukee yhtiön kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita.

Markkinat osasivat antaa arvoa isolle kaupalle, ja Nokian osake kipusi noin 2,6 prosenttia keskiviikkona kello 15.45 mennessä.

Samalla kuitenkin Nokian näkymien ylle nousi yllättävä uusi varjo, kun EJL Wireless Researchin analyytikko Earl Lum nosti esiin epäilyn, että Nokia saattaisi olla menettämässä amerikkalaisen teleoperaattori jätti T-Mobilen asiakkuuden Yhdysvalloissa.

Lum ennusti aiemmin oikein Nokian menettävän teleoperaattori AT&T-asiakkuuden Yhdysvalloissa. Hän ennustaa, että Nokia olisi jälleen häviämässä Ericssonille.

T-Mobile kuitenkin ilmoitti, ettei se ole tehnyt päätöstä lopettaa yhteistyötä Nokian kanssa.

T-Mobilen menetys olisi Nokialle iso isku, koska kyseessä on mitä ilmeisimmin miljardiluokan sopimus.