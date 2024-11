Onko tämä rakennustuoteyhtiö kärsivällisen sijoittajan ostolappu?

Ruotsalainen Lindab hyötyy uusista EU-direktiiveistä. Yhtiö saa pankilta ostosuosituksen.

Kuva: Lindab.

Ruotsalainen Lindab on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy rakennusteollisuuden tuotteisiin ja ratkaisuihin. Yrityksen päätoimialoja ovat ilmanvaihto ja sisäilmanlaatu sekä rakennustuotteet. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi kokonaisvaltaisia ilmanvaihtoratkaisuja.

Ilmanvaihdossa ja sisäilmanlaadussa yritys tarjoaa pyöreitä ilmanvaihtokanavia ja -osia, teknisiä ilmanvaihtotuotteita sekä suunnittelu- ja mitoitusohjelmia ilmanvaihtoalan ammattilaisille. Lindabin tavoitteena on parantaa sisäilman laatua energiatehokkailla ratkaisuilla. Rakennustuotteissa Lindab valmistaa laajan valikoiman rakennuskomponentteja ja -ratkaisuja. Näihin kuuluvat katto-, seinä- ja palkkijärjestelmät, teräsrakennekomponentit, sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet ja teräsprofiililevyt.

Suomessa Lindabilla on toimipisteet Espoossa, jossa sijaitsee pääkonttori, sekä Jyväskylässä, jossa on tehdas. Jyväskylän tehdas suunnittelee ja valmistaa tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lindab-konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat kehittyneet positiivisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 vuoteen 2023, lukuun ottamatta pientä notkahdusta vuonna 2020.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 9,1 miljardia Ruotsin kruunua, ja se nousi 13,1 miljardiin kruunuun vuonna 2023. Yhtiön liikevaihto on siten kasvanut keskimäärin yli 8,1 prosenttia vuosittain tällä ajanjaksolla.

Liikevoiton kehitys on ollut vielä voimakkaampaa, vaikkakin vaihtelevampaa. Vuonna 2018 liikevoitto oli 547 miljoonaa kruunua, ja se nousi huomattavasti vuonna 2019 saavuttaen 915 miljoonan kruunun tason. Vuosina 2020-2022 liikevoitto jatkoi kasvuaan, saavuttaen huippunsa vuonna 2022, jolloin se oli 1,3 miljardia kruunua.

Keskimääräinen vuotuinen liikevoiton kasvuvauhti on ollut lähes 21 prosenttia, vaikka viimeisen vuoden lasku hieman tasoittikin kehitystä.

Kysyntänäkymät heikkoja lyhyellä aikavälillä

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Lindabin liikevaihto kasvoi kolme prosenttia vertailukaudesta ja oli 3,3 miljardia kruunua. Orgaaninen myynti kuitenkin laski neljä prosenttia, koska yritysostot vaikuttivat positiivisesti yhdeksän prosentilla. Oikaistu liiketulos laski viime vuoden 351 miljoonasta kruunusta 304 miljoonaan kruunuun.

Ilmanvaihtojärjestelmien liiketoiminta-alue, joka kattaa noin 75 prosenttia myynnistä, jatkoi kasvuaan yritysostojen ansiosta. Profiilijärjestelmien liiketoiminta-alueen myynti laski hieman.

Vuosineljänneksen tuloslaskua selittää yhtiön mukaan pääasiassa vähentynyt orgaaninen myynti, jonka vaikutuksia on osittain kompensoinut se, että yritysostetut yhtiöt ovat vaikuttaneet positiivisesti liiketulokseen.

Lindabin liikevaihdon kasvu ja oikaistu liikevoittomarginaali vuosineljänneksittäin. Kuva: Lindab.

”Harkitut hintakorotukset on toteutettu ja tullaan toteuttamaan, samalla kun kustannusrakennetta tarkastellaan edelleen kannattavuuden vahvistamiseksi”, kertoo Lindabin toimitusjohtaja Ola Ringdahl.

Yhtiön mukaan markkinatilanne pysyy vaisuna, ja Lindab ennakoi heikon kysynnän jatkuvan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Kuitenkin asiakkaiden patoutuneet hankintatarpeet ovat suuria, ja Lindab uskoo volyymeiden vähittäiseen kasvuun vuoden 2025 toisella puoliskolla. Tämän jälkeen yhtiö uskoo ilmanvaihtomarkkinan siirtyvän monivuotiseen kasvuvaiheeseen.

Ringdahlin mukaan Lindabin tuotteiden pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat erittäin positiiviset.

”Uudet EU-direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät uusilta rakennuksilta nollapäästöjä ja olemassa olevilta rakennuksilta energiatehokkuuden parantamista. Tämä tarkoittaa, että ilmanvaihto on prioriteetti niin uudisrakentamisessa kuin remontoinneissakin. Lisäksi kestävämmän profiilin tuotteiden kysyntä kasvaa, mikä on Lindabille eduksi. Kun markkina elpyy, Lindab on hyvin asemoitunut hyödyntämään korkeampaa kysyntää”, hän toteaa.

Jo tehtyjen investointien ansiosta yhtiön kapasiteetti ja automaatio ovat nousseet, joten se voi lisätä tuotantoaan ilman merkittäviä kustannusnousuja, mikä todennäköisesti vahvistaa liiketulosmarginaalia.

Handelsbankenin analyytikko Hanna Grimborg arvioi pankin aamukatsauksessa, että markkinoiden elpyminen on ottanut odotettua enemmän aikaa. Hänen mukaansa Lindab on tarvinnut markkinoilta enemmän tukea kuin sijoittajat ovat olettaneet, jotta se yltäisi yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin tavoitteeseensa.

Lindab on tehostanut toimintaansa ja saman linjan odotetaan jatkuvan.

”Kannattavuutta nostaakseen Lindab on sulkenut Profile Systems -toiminnot Tsekissä, ja odotamme lisää rakenteellisia muutoksia yhtiön Itä-Euroopan toiminnoissa”, analyytikko ennustaa.

Osakkeen arvostus houkutteleva

Lindabia koskevat analyytikoiden konsensusodotukset ovat tulleet merkittävästi alas, eikä Handelsbanken pidä niiden varovaisuutta enää perusteltuna.

Lisäksi heinä-syyskuun tuloksen jäätyä ennusteista Lindabin osake on pudonnut noin 15 prosenttia, Grimborg muistuttaa. Osake onkin nyt pankin mukaan houkuttelevasti hinnoiteltu.

”Mielestämme arvostus on tällä hetkellä houkutteleva. Lindab tekee tarvittavat toimet varmistaakseen kohdennetusti paremman kannattavuuden, ja panostaa erityisesti Profile Systems -toimintoihin. Lisäksi jo tehdyt investoinnit kapasiteetin ja automaation kohentamiseen tarkoittavat, että tuotantoa voidaan kasvattaa ilman merkittävää kustannusten kohoamista”, analyytikko kertoo.

Grimborgin mukaan Lindabilla on mahdollisuudet operatiivisen marginaalin selvään vahvistumiseen tulevina vuosina.

Handelsbanken antaa kolmen kuukauden ajanjaksolla ruotsalaisyhtiölle ostosuosituksen. Kolmen vuoden tavoitehinta on 370 kruunua, kun hinta on tällä hetkellä 231 kruunua.