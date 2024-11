Outokummun kilpailijat mylläävät yritysostoin Amerikan jaloterästä

Outokummun osakekurssi on 12 kuukaudessa halventunut eniten verrattuna yhtiön kovimpiin eurooppalaisiin kilpailijoihin eli Acerinoxiin ja Aperamiin.

Kuva: Outokumpu Oyj.

Outokummun uusi toimitusjohtaja Kati ter Horst totesi Talouselämässä hiljattain, että investoinnit koittavat mahdollisesti Outokummun strategian seuraavassa vaiheessa eli vuonna 2026.

Kilpailijat ovat amerikkalaisten terästehtaiden ostoilla ampaisseet liikkeelle hetkellä, jolloin lähes velaton Outokumpu keskittyy yhä vaalimaan kannattavuuttaan ja tasettaan.

Luxemburgilais-ranskalainen ja Pariisin pörssissä noteerattu Aperam ja espanjalainen Madridin pörssissä noteerattu Acerinox ovat syksyn aikana masinoineet eteenpäin miljardiluokan ruostumattoman teräksen yhtiöiden ostoja Yhdysvalloissa, mikä jakaa markkinoita etenkin korkean teknologian teräksessä, kuten esimerkiksi lentokoneiden turbiineissa.

Outokummun kilpailijoiden Amerikan yritysostot painottuvat paljolti myös investoinneissa korkeamman teknologian teräkseen, mikä tukenee jatkossa kannattavuutta.

Yhdysvaltain markkinoiden myllerrys tulee ehkä jo esiin yhtiöiden osakekursseissa. Outokummun osake on vuodessa laskenut 17,7 prosenttia 3,2 euroon, Acerinoxin 8,2 prosenttia 9,4 euroon ja Aperamin 8,1 prosenttia 27,6 euroon.

Aperamin ja Acerinoxin yhteensä liikevaihdoltaan lähes miljardin dollarin yritysostot juoksuttavat yhtiöiden mukaan useiden kymmenien miljoonien eurojen synergiaedut.

Teräsmoguli Mittal etenee rapakon takana

Outokummun Kati ter Horst saa jatkossa Yhdysvaltain ruostumattomassa teräksessä vastaansa teräsmoguli Lakshim Mittalin, joka käyttää suurinta valtaa Aperamissa.

Historialliseksi käänteeksi voi todeta Aperamin ensimmäisen tehdashankinnan Yhdysvalloissa. Yhtiö ostaa pörssiyhtiö Universal Stainless and Alloy Productsin, joka myy erikoisteräksiä kemian teollisuuteen ja lentokonetehtaisiin. Aperam on aiemmin myynyt terästä lähinnä jakelukeskustensa kautta rapakon takana.

Teräsyhtiöiden ostoja saattaa nyt vauhdittaa riski tuontitulleista ja samalla Yhdysvaltain teollisuuden veto kotiinpäin.

Aperam saa omistukseensa kohtuullisella, noin 19 prosentin osakepreemiolla amerikkalaisen jaloteräsyhtiön Universal Stainlessin. Kauppahinnaksi tulee yhteensä 539 miljoonaa dollaria eli 514 miljoonaa euroa, mikä käy ilmi pörssitiedotteista.

Outokummun ja kilpailijoiden osakekurssin kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Universal Stainless and Alloys Products teki viime 12 kuukauden tilikaudella 286 miljoonan dollarin eli 272 miljoonan euron liikevaihdon, joka nousi noin 42 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Yhtiö on kvartaalitasolla saavuttanut noin 25 prosentin myyntikatteen.

Universal Stainless and Alloys Products myy korkean teknologian terästä muun muassa lentokoneiden valmistukseen ja kemianteollisuuteen. Korkean teknologian teräs palkinnee siten hinnoissa ja samalla kannattavuudessa.

Universsal Stainless saavutti kuluvan vuoden kolmannella vuosikvartaalilla ennätyksen liikevaihdossa, jossa myynti lentokoneteollisuudelle ponnahti yli 80 prosentin verran ylös.

Sinänsä Aperam tuskin jää paikalleen yritysostoissaan Yhdysvalloissa, minkä voi päätellä teräsalan spekulaatioista.

Acerinox nopein etenijä

Acerinox tuottaa terästä Yhdysvalloissa, kuten Outokumpukin. Yhtiöt ovat kisanneet ja kisaavat edelleen markkinoiden kuninkuudesta. Molemmat hallitsevat noin 25-30 prosentin osuutta Yhdysvaltain ruostumattoman teräksen koko yhteenlasketusta myynnistä.

Acerinox sinetöi vuoden loppuun mennessä ostonsa pörssissä noteeratusta teräsyhtiö Haynes Internationalista, joka niin ikään myy tuotteitaan muun muassa lentokonetehtaille. Uusi omistaja eli Acerinox aikoo heti lähdössä investoida noin 200 miljoonaa dollaria Haynesin tehtaisiin.

Acerinox maksaa Haynesin osakkeesta noin 22 prosentin preemion eli hinnan yli tarjoushetken pörssikurssin. Kauppahinnaksi tulee noin 800 miljoonaa dollaria eli 763 miljoonaa euroa, mikä voi lukea yhtiöiden pörssitiedotteista.

Haynesin myyntikate on liikkunut noin 16-20 prosentin tasossa suhteessa liikevaihtoon, joka teki 590 miljoonan dollaria eli noin 566 miljoonaa euroa viime vuonna,

Acerinox on aiemminkin ottanut vauhtia yritysostoista, joista etenkin yhtä voi pitää menetyksenä Outokummulle.

Espanjalaisyhtiö osti viisi vuotta sitten sijoittajilta noin miljardin liikevaihtoa pyörittävän saksalaisen VDM Metalsin, jonka voi nostaa ykkösketjuun ruostumattomien erikoisterästen tuottajana. Yhtiö operoi Euroopassa ja Amerikassa.

Outokumpu joutui yli kymmenen vuoden takaisen Saksan teräsfuusion tiimoilta myymään velkojensa katteeksi VDM:n sijoittajille, mitä voi ehkä kovimpana takaiskuna silloiselle teräsfuusiolle.

Acerinoxilla korkein liikevoitto

Outokumpu loikkasi lähes kymmenen vuotta sitten saksalaisen ThyssenKrupp Stainlessin fuusion kautta Alabaman Calvertin terästehtaan omistajaksi.

Yli miljardin euron kauppahinta toi Outokummulle uuden terästehtaan sulattoineen ja kylmävalssaamoineen. Teräsjätti Mittal omistaa Calvertin tehtaan kuumavalssaamon, josta Outokumpu joutuu vuokraamaan kapasiteettia. Toistaiseksi ei ole kuulunut huhuja, joiden mukaan Outokumpu etsisi ostajaa Calvertin tehtaalle. Kilpailuviranomaiset estivät kuitenkin Tornion tehtaan kokoisen Italian Ternin siirtymisen Outokummulle.

Tornion tehtaastaankin tunnettu Outokumpu teki Amerikoissa kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 1,3 miljardin euron liikevaihdon ja vain 25 miljoonan euron liikevoiton, mikä on yhtiölle takaisku. Amerikka ei ole vieläkään vastannut Outokummun kulloisenkin johdon pidemmän ajan tavoitteita kannattavuudessa.

Outokumpu-konserni painui yhteensä 4,5 miljardin euron liikevaihdolla noin 14 miljoonaa euroa tappiolle tammi-syyskuussa.

Acerinox teki samalla aikajaksolla noin neljän miljardin euron liikevaihdon, josta liikevoittoa irtosi noin kuuden prosentin verran eli eniten teräskolmikosta. Espanjalaisyhtiö ei julkista Amerikan liiketoiminnan myyntiä eikä kannattavuutta.

Aperam teki kolmikosta suurimman eli 4,7 miljardin euron liikevaihdon tammi-syyskuussa ja 1,4 prosentin liikevoiton eli kutakuinkin saman verran kuin Outokumpukin.

Outokummulla matalin pörssiarvo

Outokummun pörssiarvoksi tuli viime viikolla 1,46 miljardia euroa, Acerinoxin 2,34 miljardia euroa ja Aperamin noin kaksi miljardia euroa.

Euroopan suurin jaloteräksen tuottaja Outokumpu jäi pörssiarvoissa jumboksi, minkä voinee laittaa osittain Outokummun edellisen toimitusjohtajan Heikki Malisen piikkiin.

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo käyttää Outokummusta ilmaisua ”takana loistava menneisyys”.

Outokummun markkina-arvo huiteli 5,4 miljardissa eurossa vuoden 2006 lopussa. Osakekurssi pomppasi silloin 67,9 euroon.

”Outokummun markkina-arvo on nyt vain runsas neljännes vuoden 2006 arvosta. Yhtiön osakekurssi on kymmenen viime vuoden aikana pudonnut alimmilleen noin 2,1 – 2,2 euron tasolle vuosina 2016 ja koronavuonna 2020.

Pörssiarvo alhaalla suhteessa omaan pääomaan

Angervuon mukaan yhtiön markkina- eli pörssiarvo on matala. Markkina-arvo on vain 38 prosenttia suhteessa yhtiön omaan pääomaan. Helsingin pörssin vastaava luku on noin 180 prosenttia.

”Yhtiön osakkeen matala arvostus selittyy nykyiseen tuloksen heikolla tasolla ja liiketoiminnan syklisyydellä. Outokumpu on jättänyt sijoittajansa ilman osinkoja vuosina 2019 ja 2020 eli kahtena vuotena viimeisen viiden vuoden aikana.”

Outokummun nettorahavirta on laihtunut ja paisunut suhdanteiden tahdissa. Esimerkiksi vuoden 2024 tammi-syyskuussa yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta jäi 34 miljoonaan euroon, ja vuonna 2023 rahavirta nousi 325 miljoonaa euroon.

Outokummun osaketuotto jää pitkällä aikavälillä heikoksi.

”Vuoden 2005 lopussa tehty 10 000 euron sijoitus olisi nyt 1 177 euroa ja miinusta on kertynyt 88,8 prosenttia. Vastaavasti kymmenen viime vuoden aikana 10 000 euron sijoitus Outokummun osakkeeseen on laskenut 30,6 prosenttia”, Angervuo laskee.

”Piensijoittajille on riittänyt vauhtia ja vaarallisia käänteitä Outokummun osakkaana”, Angervuo pelkistää

Jotain positiivistakin sijoittajalle silti löytyy. Viiden viimeisen vuoden aikana 10 000 euron sijoitus olisi nyt 12 796 euroa eli tuottoa on kertynyt yhteensä 20,8 prosenttia.