Pörssikonkari: Suomi-osakkeiden nousu riippuu yhdestä tärkeästä seikasta

Helsingin pörssin kehitys pitkällä ajanjaksolla. Viimeisin kurssihuippu on niinkin kaukana kuin 2000-luvun vaihteessa, jolloin Nokian menestys siivitti indeksin kaikkien aikojen ennätykseen. Kuva: Koyfin.

Samalla kun jenkkipörssit rallattelevat jatkuvasti uusiin huippuihin, on Helsingin pörssi laskenut jo runsas kolme vuotta.

Kokenut varainhoidon sijoitusammattilainen Hannu Angervuo muistuttaa sijoittajakirjeessään, että Helsingin pörssin toistaiseksi voimassa oleva huippu osui syyskuun 6. päivään vuonna 2021. Tuolloin OMXH-yleisindeksi sulkeutui lukemaa 13 453 pistettä ja OMXHCAP-portfolioindeksi 9616 pistettä. OMXHCAP on Helsingin pörssin painorajoitettu portfolioindeksi, jossa yksittäisen osakkeen enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin indeksin kokonaismarkkina-arvosta

Tällä viikolla perjantaina OMX-yleisindeksi on perjantaina iltapäivällä pistelukemassa 9542 pistettä ja laskua on kertynyt runsaan kolmen vuoden takaiselta huipulta yli 29 prosenttia, Angervuo laskee. OMXHCAP-portfolioindeksi on laskenut huipulta pistelukuun 7025 pistettä ja laskua on kertynyt lähes 27 prosenttia.

Uusi kurssihuippu mahdollinen, mutta suotuisia suhdanteita

Pörssin uuteen huippuun on pitkä matka. Angervuo laskee, että uuden huipun saavuttaminen vaatii OMXHCAP-indeksin nousua jo lähes 37 prosenttia. OMXH-yleisindeksin nousu edellyttäisi vieläkin selvästi enemmän – uudelleen huipulle vaatisi peräti noin 92 prosentin kurssinousua nykyisestä arvosta.

OMXH-yleisindeksi nousi toistaiseksi kaikkien aikojen huippuun jo vapun jälkeen 2. toukokuuta 2000. Syynä tuolloin oli teknologiayhtiö Nokia.

”Yleisindeksiä nosti ylös Nokian loistava lento ja poikkeuksellisen suuri paino indeksissä. Korkeimmillaan Nokian markkina-arvo ylitti 300 miljardia euroa, kun Helsingin pörssin lokakuun lopun markkina-arvo oli 253 miljardia euroa”, Angervuo selventää.

Pörssikonkari näkee silti edessä valon pilkahdusta.

”Uskon, että OMXHCAP-portfolioindeksin seuraava huippu on jo seuraavan taloussuhdanteen huipulla ja ehkä 3-5 vuoden kuluessa.”

Uusi kurssihuippu ei kuitenkaan tule ilman, että palaset loksahtavat kohdalleen Suomen kansantaloudessa. Angervuon mukaan tarvitaan talouskasvua.

”Helsingin pörssin nousu edellyttää vähintään euroalueen talouden voimakasta elpymistä, jotta pörssin suurten ja painavien indeksiyhtiöiden viennin nousu nostaisi tuloksia ja myös pörssi-indeksejä.”

Talouskasvun ja viennin kasvu on erityisen tärkeää Helsingin pörssin kehityksen kannalta siksi, että kotimaisen pörssin suurimmat yhtiöt ovat suhdannesyklisiä vientiyhtiöitä.

Angervuo kehottaa seuraamaan Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden talouskehitystä. Suomen suurimpia kauppakumppaneita ovat esimerkiksi Saksa, Ruotsi, USA, Alankomaat ja Kiina.

Onko talouden pohja jo nähty?

Alla oleva Angervuon laatima kuva esittää talouden syklien vaiheita kellotaulun muotoisena esityksenä.

”Nyt selvästi valtaosa talouden indikaattoreista osoittaa talouden pohjan olevan lähellä tai jo olleen”, hän toteaa.

Kuva: Hannu Angervuo.

Angervuo otti kuvaan mukaan SalkunRakentaja-sivuston konepajayhtiöiden tuloksia käsittelevän artikkelin, jossa hän totesi Helsingin pörssin konepajojen tulosten nousseen viime vuonna uuteen kaikkien aikojen ennätykseen ja uuden ennätyksen syntyvän myös tänä vuonna.

”Eräs lukija (’Rami Routa’) antoi meille konkreettista palautetta pörssin vaiheesta ja tuloksista. Laitoin sen oheiseen kuvaan mukaan”, hän toteaa.

Sijoittajan kommentti kuvaa pörssikonkarin näkemyksen mukaan nykyistä talouden tilaa, että ”pohjalla ollaan tai ainakin lähellä ja uutta pörssinousua ei ole koskaan enää odotettavissa”.

”Toki talouden ennustajat ovat tänä vuonna olleet väärässä, kun talouskasvun ja pörssin nousu piti käynnistyä syksyllä. No syksyä on jäljellä vielä runsas kuukausi”, Angervuo veistelee.

Nesteellä iso rooli kurssilaskussa

Kuluvan vuoden lokakuun lopun osakekursseilla laskettu markkina-arvo Helsingin pörssin päälistalla oli lähes 79 miljardia euroa alempi kuin syyskuun lopussa 2021. Angervuon mukaan on yllättävää, miten keskittynyt markkina-arvon lasku on ollut.

”Suurin markkina-arvon keventäjä on ollut Neste, jonka markkina-arvo oli laskenut syyskuun lopusta 2021 kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Nesteen osuus oli 26,3 miljardia euroa ja osuus koko pörssiyhtiöiden markkina-arvon laskusta oli kolmannes”, pörssikonkari laskee.

Toiseksi suurin keventäjä oli Fortum, -11,2 miljardia euroa (laskusta 14,2 prosenttia). Kolmantena keventäjänä oli Nordea, -7,8 miljardia euroa (laskusta noin 10 prosenttia).

Nordea on toki maksanut osinkoina ulos kolmen vuoden aikana yli kuusi miljardia euroa osinkoina ja lisäksi ostanut runsaasti omia osakkeita.

Lisäksi kurssilaskussa valtio-omisteisilla yhtiöillä on suuri rooli, Angervuo kertoo.

”Yllättävää markkina-arvon laskussa oli se, että valtio-omistettujen tai valtio suurimpana omistajana olevissa yhtiöissä (Neste, Fortum, Stora Enso ja Nokia) on ollut suuri markkina-arvon lasku. Näiden neljän yhtiön osuus koko pörssin markkina-arvon laskusta on lähes 44 miljardia euroa ja runsas 55 prosenttia.”

”Onko kyse huonosta tai huolettomasta omistajasta vai siitä, että valtion omistus on keskittynyt erittäin suhdannesyklisiin yhtiöihin, joiden tuloksenteko on ollut heikkoa viimeisten kolmen vuoden aikana? Tutkijat saavat etsiä vastausta kysymykseen”, pörssikonkari tuumaa.