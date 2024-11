Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulos räjäytti kryptomarkkinat: kolme syytä Dogecoinin huimaan nousuun

Kryptovaluutat ovat lähteneet huimaan nousuun Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen, jotka ratkaistiin viime viikolla.

Yhdysvaltain presidentinvaaleja seurattiin ympäri maailmaa jännityksen tiivistyessä. Voittajaksi selviytyi murskaäänin Donald Trump, joka toimi Yhdysvaltain presidenttinä myös vuosina 2017-2021. Hän jatkaa presidentin virassa jälleen tammikuusta 2025 alkaen.

Donald Trumpin voitettua presidentinvaalit viime viikolla, monet kryptosijoittajat ovat huomanneet useiden kryptovaluuttojen lähteneen huimaan nousuun. Bitcoin ohitti jo 85 000 dollarin rajapyykin, ja suosittu Dogecoin nousi kuukauden sisällä jopa 152 prosenttia.

Toistaiseksi näyttää siltä, että Dogecoin jatkaa nousuaan muiden kryptovaluuttojen ohella. Kryptovaluuttojen yllättävän nousun syynä eivät kuitenkaan ole ainoastaan hiljattain ratkenneet presidentinvaalit, vaan myös muut asiat ovat vaikuttaneet kryptomarkkinoiden parantumiseen.

Kun Trump palaa Valkoiseen taloon ja Elon Musk saattaa saada korvansa, Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu ja muut kryptovaluutat ovat nousussa. Tuleeko nousu kestämään?

Trump-hallinto ei ole ainoa syy kryptovaluuttojen huimaan nousuun

Kun Donald Trump voitti viime viikolla vuoden 2024 presidentinvaalit, kryptotuotteiden hinnat ovat nousseet. Pelkästään viimeisen viikon aikana monet suositut kryptovaluutat ovat hypänneet 8 prosentista lähes 50 prosenttiin.

Esimerkiksi Bitcoin (BTC) on noussut 8,6 prosenttia viimeisen viikon aikana kirjoitushetkellä. Sen hinta on nyt kaikkien aikojen korkeimmillaan: lähes 85 000 dollaria kolikkoa kohden. Ethereum (ETH) on noussut lähes 17 prosenttia saman ajan sisällä. Myös Solana (SOL) on noussut lähes 17 prosenttia.

Meemikolikot ovat myös nousussa: Shiba Inu (SHIB) on noussut lähes 38 prosenttia viimeisen viikon aikana ja Dogecoin (DOGE) on noussut huikeat 49 prosenttia samana ajanjaksona.

Kryptovaluuttojen hintojen nousuun ovat vaikuttaneet muutamat asiat.

Kryptoystävällinen Trump-hallinto

Perinteisesti sekä demokraatit että republikaanit ovat olleet varovaisia ​​kryptovaluuttoja kohtaan lukemattomista syistä, joihin kuuluvat niiden kyky helpottaa laittomien toimien maksamista ja uhka, jonka ne voivat aiheuttaa Yhdysvaltain dollarille.

Mutta viimeisen vuoden aikana republikaanit ovat muuttaneet mielipidettään krypton suhteen. Trump ei aikaisemmin vastustanut kryptovaluuttoja, mutta hän ei myöskään ollut niiden puolella. Mutta tämän presidentinvaalikampanjan aikana hän alkoi tukea digitaalisia varoja, ehkä yrittäessään saada tukea sekä teknologiateollisuudelta että nuorilta sijoittajilta, etenkin nuorilta miehiltä, ​​jotka ovat sijoittaneet kryptovaluuttoihin.

Trump kohteli näitä äänestäjiä asettamalla itsensä krypto-ehdokkaaksi. Kuten CNBC totesi, Trump julkaisi elokuussa X:ssä videon, jossa hän sanoi: ”Tänä iltapäivänä esitän suunnitelmani varmistaakseni, että Yhdysvalloista tulee maailman kryptopääkaupunki. He haluavat tukahduttaa sinut. He haluavat tukahduttaa liiketoiminnan. Emme anna sen tapahtua.”

Vaikka epäselväksi jäi se, keneen Trump viittasi “he”-kommentillaan, Trumpin viesti kryptosijoittajille oli selvä: hän haluaa olla kryptopresidentti.

Ei siis ihme, että kryptovaluutat nousivat Trumpin voiton jälkeen viime viikolla. Republikaanit, jotka ovat saaneet senaatin ja mahdollisesti myös edustajainhuoneen hallintaansa, lisäävät todennäköisesti myös jännitystä.

Elon Muskin vaikutus kryptovaluuttojen äkilliseen nousuun

Tuleva Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole ainoa todennäköinen syy kryptomarkkinoiden nousuun. Toinen syy kryptomarkkinoiden huimaan nousuun se, että Elon Musk näyttää olevan samalla aaltopituudella Donald Trumpin kanssa, etenkin teknologiakysymyksissä.

Vaikka virallisia ilmoituksia ei ole tehty, Muskilla on todennäköisesti ainakin neuvoa-antava rooli Trumpin hallinnossa. Tämä rooli voi vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, kuten myös kryptovaluuttoja koskeviin päätöksiin. Vaikka Musk itse ei perustanut Dogecoinia, hän on ollut sen suuri kannattaja.

Monet sijoittajat ajattelevat Trumpin ja Muskin harmonian ainoastaan nostavan Dogecoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvoa.

Tämänhetkinen talouden epätasapaino

Trumpin ja Muskin oletetaan vaikuttaneen hiljattaiseen kryptovaluuttojen nousuun suurimmalta osin, mutta myös tämänhetkinen talouden epätasapaino on näytellyt omaa rooliaan.

Talouden epätasapainon takia monet sijoittajat ovat alkaneet sijoittaa kryptovaluuttaan, joka on riippumaton valtioiden omasta taloudesta. Kryptovaluuttojen nousu tai lasku ei välttämättä aina ole linjassa muiden sijoituskohteiden kanssa, mikä on antanut toivoa kryptosijoittajille epävakaina aikoina.

Etenkin Dogecoin on viime aikoina saanut sijoittajien huomion.

Dogecoinin vetovoima on kasvanut yksityissijoittajien ulkopuolelle, kun myös eri laitokset ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta siihen. Sijoitusalustat, kuten Robinhood ja Coinbase, ovat Dogecoiniin sijoittamista, mikä on lisännyt sen suosiota entisestään. Kun institutionaalinen kiinnostus Dogea kohtaan kasvaa, kasvaa myös sen kaupankäyntimäärä, mikä nostaa hintoja.

Suuria määriä sijoittavat sijoittajat ovat myös osoittaneet lisääntynyttä kiinnostusta Dogecoinia kohtaan. Suuret sijoitussummat kryptovaluuttoihin myös nostavat niiden hintoja entisestään.

Dogecoinin arvioidaan nousevan jopa 23 dollariin per kolikko

Tällä hetkellä Dogecoin on noussut varovasti sentti kerrallaan päivien vieriessä. Presidentinvaalien jälkeen Dogecoin on noussut yli 0,40 dollariin per kolikko ja se on tällä hetkellä markkinoiden kuudenneksi suurin kryptovaluutta CoinMarketCapin mukaan.

Dogecoinin arvioidaan nousevan pidemmän ajan sisällä jopa 23-25 dollariin per kolikko. Sen keskihinnan arvioidaan olevan 24,15 dollaria.

Lähde: CoinMarketCap.

Toisin kuin perinteiset omaisuuserät, Dogecoin käyttää lohkoketjuteknologiaa maksutapahtumien hajauttamiseen. Billy Markuksen luoma ja suositun Doge-meemin mukaan nimetty kolikko on kehittynyt vitsistä vakavasti otettavaksi digitaaliseksi valuutaksi.

Dogecoinin viimeaikainen hinnannousu johtuu muun muassa sosiaalisen median vaikutuksista, vähittäiskaupan ja instituutioiden kiinnostuksesta, poliittisista muutoksista ja suotuisista teknisistä malleista.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kryptovaluutat ovat volatiileja sijoituksia ja niihin tulee sijoittaa erityistä varovaisuutta noudattaen. Dogecoinin tulevaisuus on edelleen epävarma, ja vaikka lisäkasvupotentiaalia on, sen epävakauteen ja sääntely-ympäristöön liittyy myös huomattavia riskejä.