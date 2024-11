Ruokaa ja juomaa aiempaa edullisemmin

Warren Buffettin neuvoja noudattava sijoittaja pyrkii ostamaan hyviä liiketoimintoja kohtuulliseen hintaan. Useiden kulutustuotteita valmistavien yhtiöiden arvostukset ovat voivat hiljalleen lähestyä kohtuullisen hinnan merkkipaalua. Tällaisia tuotteita valmistavia yhtiöitä löytyy myös Buffettin salkusta muutamia, kuten Coca-Cola ja Kraft Heinz.

Eurooppalaisten yhtiöiden arvostustasot ovat amerikkalaisia houkuttelevampia. Euroopassa päämajaansa pitävien ruoan ja juoman valmistajiin voi sijoittaa iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (EXH3) nimisen ETF:n kautta. Se sisältää lähes kolmekymmentä pääasiassa kuluttajatuotteita valmistavaa brändiyhtiötä, jotka toimivat ruoka- ja juomateollisuudessa.

Hyvät yhtiöt ympäristön tai kulutustottumusten haastamina

Perinteisesti kulutustuoteyhtiöitä on pidetty vakaina tuloksentekijöinä, joiden liiketoiminta on verrattain suhdannekestävää. Yhtiöiden liiketoiminta tyypillisesti vaatii vähän pääomaa ja ne nauttivat korkeista marginaaleista. Historiallisesti erityisesti juomayhtiöt ovat onnistuneet viemään kohonneet kustannukset tehokkaasti hintoihin.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ETF:n kolmen suurimman omistuksen liikevoittomarginaalin ja oman pääoman tuoton kehitys. Lähde: Koyfin.

Yleisesti ottaen kulutustuoteyhtiöiden tuloksia ovat rasittaneet tuotanto-, kuljetus- ja raaka-ainekustannusten nousu. Brändituotteita valmistavien yritysten vitsauksena on ollut se, että kuluttajat voivat helposti vaihtaa edullisempiin vaihtoehtoihin tai vaihtaa virvoitusjuoman veteen. Kuluttajien ostovoiman ja kuluttajaluottamuksen kehityksellä on suuressa kuvassa tärkeä rooli arvioitaessa kulutustuoteyhtiöiden tulevaisuuden näkymiä.

Brändituotteiden yksi suurimmista uhista ovat kauppaketjujen omat tuotemerkit, private labelit. Esimerkiksi ranskalaisen ruokakaupan, Carrefourin, myynnistä noin 40 prosenttia on sen omia tuotemerkkejä. Private labelit auttavat kauppoja erottautumaan kilpailusta, lisäämään hintakilpailukykyä ja parantamaan marginaaleja.

Kurssikehitys jäänyt markkinasta jälkeen

Kulutustuoteyhtiöiden osakekurssit ovat kehittyneet heikosti suhteessa yleiseen markkinaan. Niiden osakekurssit ovat pääosin viiden vuoden tasoa alempana, kun Euroopan suurimpien yhtiöiden tuotto on ollut reilusti positiivinen.

ETF:n (EXH3, sininen) ja Eurostoxx 50 indeksin (EL4B, violetti) sekä ETF:n kolmen suurimman omistuksen iNestlen (NESN, keltainen), Diageo, (DEO, oranssi), Anheuser Busch InBevin (ABI, vihreä) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. Lähde: Koyfin.

Rahastoa hallinnoivan Blackrockin mukaan ETF:n omistusten keskimääräinen P/E-luku on 19,3 ja P/B-luku on 2,8. Kulutustuoteyhtiöt eivät siis vielä ole selkeässä alennusmyynnissä. Ennusteet ETF:n viiden suurimman yhtiön seuraavan vuoden osakekohtaisesta tuloksesta suuntaavat yhä alaspäin, joten sektorin osakekurssit voivat jatkaa matkaansa alas. Amerikkalaisyhtiöistä kootun vastaavan ETF:n kertoimet ovat merkittävästi korkeammat, 26 ja 5,7.

Nestleen, Diageon, Anheuser-Busch InBevin, Danonen ja Pernod Ricardin osakekohtaisten tulosten ennusteiden kehitys seuraavalle vuodelle. Lähde: Koyfin.

Karkeasti tarkasteltuna taaksepäin katsoen ETF:n kymmenestä suurimmasta omistuksesta puolet arvostetaan P/E-luvuilla 17-18. Toisen puolikkaan kertoimet ovat poikkeuksellisen korkeat heikentyneistä tuloksista johtuen. Perinteisesti vahvoilla brändeillä on ollut hinnoitteluvoimaa. Optimistinen sijoittaja voi katsoa, että yhtiöiden tulokset normalisoituvat keskipitkällä aikavälillä.

Pessimisten sijoittaja voi ajatella, että kuluttajatuoteyhtiöiden arvostustaso on palautunut useita vuosia kestäneestä arvostuskuplasta, joka oli suurimmillaan vuosina 2021-2022. Kasvun hyytymisen ja heikentyvien tulosten yhdistelmä voi olla sijoitustuottojen kannalta turmiollista. Ostoa harkitsevan sijoittajan onkin syytä olla varuillaan.

Joukko kansainvälisiä brändiyhtiöitä

ETF:n selkeästi suurin sijoitus on sveitsiläisjätti Nestle lähes 30 prosentin osuudella. Yhtiön taloudellisen kehityksen ja osakekurssin suunnan merkitys on näin ollen suuri. Nestleen tunnetuimpia brändejä ovat muun muassa Purina, S.Pellegrino, Mövenpick ja KitKat.

Myös Nestle on kärsinyt hiipuneesta kasvusta ja marginaalipaineista. Vastikään järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä Nestle kertoi useista toimenpiteistä kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi, mukaan lukien esimerkiksi vesiliiketoiminnan eriyttämisen omaksi yhtiökseen.

ETF pitää sisällään myös useita alkoholiyhtiöitä. Sen toiseksi suurin sijoitus on brittiläinen Diageo, jonka brändiportfolioon lukeutuvat muun muassa Captain Morgan, Smirnoff ja Johnnie Walker. Alkoholiyhtiöitä on rasittanut laskeva kysyntä länsimaissa. Niiden onneksi väkirikkailla mantereilla yökerhokulttuuriin kuuluvat väkevät juomat keskikaljan lotraamisen sijasta. Etelä-Amerikassa Diageo on vuoden ajan kärsinyt jakeiljoiden ylivarastojen purkautumisesta.

Muita ETF:n omistamia juomayhtiöitä ovat Anheuser-Busch InBev, Pernod Ricard, Heineken, Carlsberg ja Royal-Unibrew. Vaikka ETF:n omistukset ovat eurooppalaisia yhtiöitä, valtaosa niiden myynnistä tulee vanhan mantereen ulkopuolelta. Esimerkiksi Diageon ja Heinekenin myynistä alle kolmannes tulee Euroopasta. Anheuser-Busch InBevin vastaava lukema on viisitoista prosenttia.

ETF:n maksaman tuotto-osuuden kehitys euroissa vuodesta 2019.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage jakaa sijoittajalle tuotto-osuuden neljästi vuodessa. Vuoden 2024 aikana tuotto-osuuksia on kertynyt 1,36 euroa, mikä 61 euron kurssilla laskettuna tarkoittaa noin 2,1 prosentin tuottoa. Brändiyhtiöiden tulevaisuuteen uskova sijoittaja saa siis pienen korvauksen odottaessaan mahdollista käännettä parempaan.

