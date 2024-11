Sampo takoo yhä parempaa tulosta Britanniassa

Sammon kolmas vuosineljännes oli taloudellisesti vakaa hyvän kehityksen jatkuessa Pohjoismaissa ja kiihtyessä Isossa-Britanniassa.

Vakuutuskonserni Sampo teki jälleen vankan tuloksen vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön tulos ennen veroja nousi 11 prosenttia vertailukaudesta 432 miljoonaan euroon.

Analyytikot olivat odottaneet Vara Researchin keräämän konsensusennusteen mukaan 427 miljoonan euron tulosta ennen veroja, joten tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson kertoo, että koko tammi–syyskuun underwriting-tulos nousi kahdeksan prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen ankarasta talvesta huolimatta, ja voitto ennen veroja kasvoi 20 prosenttia samalla ajanjaksolla. Underwriting-tulos kuvaa vakuutusyhtiöissä sitä toimintaa, joka ei ole sijoitustoimintaa.

Sammon liiketoiminnoista tanskalainen vahinkovakuuttaja Topdanmarkin tulos ennen veroja nousi 22 prosenttia vertailukaudesta. Brittiläinen vahinkovakuuttaja Hastingsin tulos nousu peräti 59 prosenttia vertailukaudesta.

Hastingsin hankinta on osoittautunut Sammolle onnistuneeksi sekä taloudellisten tulosten että strategian kannalta. Ison-Britannian liiketoimintamme bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä 28 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Brittiyhtiön kasvua kiihdyttivät vuoden 2023 jälkipuoliskolla tehdyt hinnantarkistukset ja voimassa olevien vakuutussopimusten 11 prosentin kasvu vuositasolla. Voimassa olevien sopimusten kokonaismäärä kasvoi samalla 3,8 miljoonaan.

Pelkästään kolmannella vuosineljänneksellä Hastingsin moottoriajoneuvovakuutusten nettomäärä kasvoi 159 000 sopimuksella.

Koko alkuvuonna tammi-syyskuussa Hastingsin tulos ennen veroja on kasvanut 99 prosenttia 140 miljoonaan euroon. Silti If on edelleen yhtiön syömähammas, sillä se toi samalla ajanjaksolla 1068 miljoonan euron tuloksen.

Vahinkovakuuttamiseen keskittyminen on Sammon strategian ydin

Topdanmark-kaupan viimeisteleminen saattoi samalla loppuun Sammon strategisen muutoksen, joka käynnistyi Magnussonin konsernijohtajana vuonna 2020.

Sammon strategia on selkeä: konserni keskittyy vahinkovakuuttamiseen, ja vahinkovakuutusyhtiöiden synergiahyötyihin.

Sampo toteutti Topdanmarkin vaihtotarjouksen kuluneen vuosineljänneksen aikana. Tämä on Magnussonin mukaan tärkeä virstanpylväs, joka mahdollistaa yhtiön integraation konserniin.

”Integraatioprosessi etenee hyvin ja tuottaa jatkossa merkittäviä synergiaetuja. Odotamme niitä saatavan erityisesti keskeisillä alueilla, kuten tietojärjestelmiemme optimoinnissa, liiketoiminnan digitalisaation lisäämisessä ja hankintojen keskittämisessä. Nämä synergiaedut parantavat paitsi tehokkuutta, myös kykyämme palvella asiakkaitamme”, konsernijohtaja toteaa.

Hastingsin hankinta vuonna 2020 oli Sammon toinen tärkeä askel strategisessa muutoksessa. Magnussonin mukaan Hastingsin vahva suoritus kuvastaa Ison-Britannian merkittävää kasvupotentiaalia.

”Haemme Sammossa kasvua kuitenkin vain, kun näemme mahdollisuuden houkutteleviin tuottoihin, ja 88,5 prosentin operatiivinen kulusuhteemme tammi–syyskuulta myös osoittaa tämän”, hän toteaa.

Hinnankorotukset nostaneet kannattavuutta

Operatiivinen kehitys on vahvaa konsernijohtajan mukaan myös Pohjoismaissa. Henkilöasiakasliiketoiminnan asiakaspysyvyys pysyi korkealla tasolla 89 prosentissa, kun Sampo jatkoi korvausinflaation mukaista hinnoittelua. Samanaikaisesti myynti digikanavissa sekä koti- ja henkilövakuutusten myynnin kasvu ylittivät konsernin tavoitteet: digitaalinen myynti kasvoi 10 prosenttia, kotivakuutukset kuusi prosenttia ja henkilövakuutukset 11 prosenttia vuodentakaisesta.

Pohjoismaiden markkinat ovat säilyneet vakaina. Jotkut Sammon verrokkiyhtiöistä ilmoittivat suurista hinnankorotuksista, ja korvausinflaatio on laskenut neljään prosenttiin.

Magnussonin mukaan Sampo on onnistunut tarkalla hinnoittelulla saavuttamaan sähköajoneuvojen vakuutuksissa polttomoottoriajoneuvoja vastaavan kannattavuuden, vaikka tämä onkin tarkoittanut markkinaosuudesta tinkimistä joillakin alueilla.

Samalla Sampo on Pohjoismaiden johtava suurasiakkaiden vakuuttaja. Kannattavuus on perinteisesti ollut vahvaa tällä liiketoiminta-alueella, ja liiketoiminta on erittäin pääomatehokasta, konsernijohtaja toteaa.

Viime vuosina toteutetut hinnankorotukset ovat parantaneet Sammon kannattavuutta merkittävästi, Magnusson kertoo.

”Käytämme nyt hyväksi mahdollisuutta pienentää altistumistamme suurille kiinteistöriskeille, jotta voimme taata vakaan underwriting-tuloksen myös tulevaisuudessa. Nämä toimenpiteet toteutetaan kohdennetusti, ja aiomme edelleen toimia pääunderwriterina näissä kohteissa. Vakuutusten hinnoitteluun ja riskien valintaan liittyvät toimet ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaamme ja tärkeä tekijä vahvan taloudellisen tuloksemme taustalla.”

Koko vuoden näkymät ennallaan

Tammi–syyskuun tuloskehityksen myötä Sampo on pitänyt ennallaan näkymänsä vuoden 2024 konsernitason yhdistetyksi kulusuhteeksi odottaen koko vuoden kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia. Näkymään ei sisälly Topdanmark-synergioiden toteutumiseen mahdollisesti liittyviä kertaluonteisia integraatiokustannuksia.

Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde voi vaihdella muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Sampo ilmoitti viime kesäkuussa tekevänsä suositellun, parhaan ja lopullisen julkisen vaihtotarjouksen kaikkien Topdanmarkin ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi, joita Sampo ei vielä omistanut.

Topdanmarkin osakkeet poistettiin Nasdaqin Kööpenhaminan pörssin kaupankäynnistä raportointikauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2024. Sampo alkaa raportoida synergioiden toteutumisesta vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.