Spinnova romahti senttiosakkeeksi

Spinnovalle tärkeä tehdasinvestointi viivästyy. Se on harmillista, koska yhtiö pyörii yhä reilusti tappiolla.

Uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista kehittäneen Spinnovan osake sukelsi keskiviikkona 11 prosenttia ja osakekurssi painui alle euron hintaan, 99 senttiin. Viimeisen vuoden aikana osake on syöksynyt 45 prosenttia.

Keskiviikon laskun syynä lienee Spinnovan pörssitiedote, jonka se julkaisi tiistaina puolen päivän aikaan. Siinä yhtiö kertoi viivästyksestä Suzano S.A:n suunnitteleman 20 kilotonnin tehdasinvestoinnin esisuunnitteluun siirtymiseen vaadittujen tavoiteltujen prosessimittareiden saavuttamisessa.

Yhteistyöhanke on avainasemassa Spinnovan tulevaisuuden kannalta, joten markkinoiden reaktio on ymmärrettävä.

Spinnova ja Suzano allekirjoittivat maaliskuussa 2024 aiesopimuksen liittyen uuteen potentiaaliseen puupohjaista SPINNOVA-kuitua valmistavaan tuotantolaitokseen. Uuden laitoksen esisuunnitteluvaiheen odotettiin alkavan vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen siirtymisen edellyttämien tavoiteltujen prosessimittareiden saavuttamisen odotetaan viivästyvän vuoden 2024 lopusta.

Spinnovan mukaan teknologian kehitys kuitukehruussa on kuitenkin edennyt hyvin kuidun kuivausyksiköiden tehon lisäämisen osalta, ja pääprosessit on jo validoitu erikseen.

Prosessitehokkuusmittareiden validointi tavoitelluilla investointi- ja operatiivisten kustannusten tasolla Woodspinin tehtaalla koko prosessille sellusta kuiduksi ei toteudu vuoden 2024 aikana. Spinnova tulee edistämään vaihtoehtoisia suunnitelmia yhdessä Suzanon kanssa.

Spinnova julkistaa seuraavan puupohjaisen kuitutehtaan tavoiteaikataulun myöhemmin.

Aiesopimuksen mukaan esisuunnitteluun siirtyminen on ehdollinen Spinnovan toimittamalle uuden tehtaan prosessiteknologiapaketille ja Suzanon strategiselle hyväksynnälle sekä tiettyjen prosessi- ja kuitumittareiden täyttymiselle Woodspinin tehtaassa.

Spinnovan mukaan aiesopimuksen kriteerien mukainen prosessiteknologiapaketti on valmis, ja kuidun laadun on osoitettu saavuttaneen tavoitteet. Kuidun laadun ovat vahvistaneet sovitut brändi- ja toimittajakumppanit sekä marraskuussa 2024 tehdyt langankehruutestit, jossa vahvistettiin, että SPINNOVA-kuitu nykyisellä sekoitetasolla on täysin kehruukelpoista teollisilla prosesseilla ja voi saavuttaa vaaditut saantotasot.

Spinnova jatkaa samanaikaisesti oman pilottikapasiteettinsa laajentamista demonstroidakseen koko prosessin sellusta kuituun millä tahansa selluloosaraaka-aineella. Tämä liittyy tiedotettuihin suunnitelmiin kehittää uusia raaka-aineita edistääkseen teknologiamyyntiä kuidun tuottamiseksi muista raaka-aineista kuin puusta.

Spinnovan taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 ja strategiatavoitteet ovat ennallaan.

Yhtiö odottaa kuluvan vuoden liikevaihdon jäävän viime vuotta alhaisemmaksi. Liikevaihdon ajoitus liittyy seuraavan tuotantolaitoksen teknologiamyynnin ja -toimituksen ajoittumiseen. Liiketuloksen yhtiö odottaa parantuvan vuodesta 2023, mutta olevan edelleen tappiollinen.

Spinnova on alkuvaiheen yhtiö, joka tekee vielä rankasti tappiota.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli vain 362 tuhatta euroa ja liiketulos yli 9,9 miljoonaa euroa pakkasella. Nettokassa on vähentynyt kuluvan vuoden aikana 54 miljoonasta eurosta vajaaseen 47 miljoonaan euroon.

Kassavarat kyllä riittävät toiminnan pyörittämiseen ja investointeihin, kun kuluvan vuoden aikana investoinnit olivat alle 3,4 miljoonaa euroa.

Suzano-yhteistyön lisäksi toinen yhtiön merkittävä virstanpylväs kuluvana vuonna on ollut aiesopimuksen allekirjoittaminen Eccon kanssa heinäkuussa 2024. Sopimuksessa sekä Spinnova että Ecco sitoutuvat jatkamaan Respinin nahkapohjaisen kuidun tuotannon kehittämistä ja skaalaamista. Osapuolet pyrkivät tekemään lopullisen päätöksen, siitä miten edetään tuotannon skaalauksessa ja kaupallistamisessa ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä.

Sijoittajien kärsivällisyyttä kuitenkin koetellaan. Spinnovalla on valmis tuote, mutta markkinat haluavat nähdä myös selkeitä merkkejä siitä, että tuotanto saadaan käyntiin.

Suzanon kanssa suunnitellun hankkeen viivästymisen myötä ennusteisiin kohdistuu muutospainetta, kertoo Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski. Ennusteisiin epävarmuutta aiheutuu hänen mukaansa myös nyt kerrotuista vaihtoehtoisista suunnitelmista, joista ei kuitenkaan saatu konkretiaa vielä tässä vaiheessa.