Suomen Pankin asiantuntijalta tyly Bitcoin-näkemys

Suomen Pankin asiantuntijan mukaan bitcoin on keinottelun kohde eikä maksuväline.

Suomen Pankin johtava neuvonantaja Aleksi Grym herätti jälleen huomiota bitcoin-kriittisillä kommenteillaan Taloussanomien haastattelussa.

”Bitcoinilla ei ole käytännön merkitystä maailmantaloudelle. Yhtä hyvin voisi kysyä voiko banaaneista tai omenoista tulla uusi reservivaluutta. Bitcoin on peli taikka harrastus, eikä siitä kannata vetää kovin suuria johtopäätöksiä”, Grym kertoo.

Tällä kommentilla hän viittaa siihen, että Yhdysvalloissa tammikuussa presidentinvirkaan astuva Donald Trump on esittänyt ajatuksia bitcoinin mahdollisesta roolista Yhdysvaltain reservivaluuttana. Hän on luvannut tehdä Yhdysvalloista ”bitcoinin supervallan” ja ”kryptomaailman pääkaupungin”, mikäli hänet valitaan uudelleen presidentiksi.

Trumpin suunnitelmana on luoda kansallinen bitcoin-reservi hyödyntämällä hallituksen nykyisiä bitcoin-varoja, jotka on takavarikoitu laittomasta toiminnasta. Trump on luvannut säilyttää 100 prosenttia kaikista bitcoineista, joita Yhdysvaltain hallitus omistaa tai hankkii tulevaisuudessa, ja muuttaa nämä varat pysyväksi kansalliseksi omaisuudeksi.

Trump on myös luvannut erottaa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) puheenjohtajan Gary Genslerin – tunnetun kryptovaluuttojen vastustajan – ensimmäisenä päivänä virassa tammikuussa. Gensler on johtanut oikeusjuttuja ja toimia, jotka ovat vaikuttaneet jopa suurimpiin alalla toimiviin yrityksiin.

Lisäksi senaattori Cynthia Lummis on esittänyt Bitcoin Act -lakiehdotuksen, joka loisi hajautetun verkoston turvallisia bitcoin-holveja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön hallinnoimana. Lakiehdotus ehdottaa, että hallitus voisi hankkia jopa 200 000 bitcoinia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Asiantuntijat ovat kuitenkin ilmaisseet epäilyksiä suunnitelman toteutettavuudesta. Yhdysvaltain nykyinen budjettivaje herättää kysymyksiä siitä, onko realistista investoida bitcoiniin, ja suunnitelman toteuttaminen vaatisi todennäköisesti uutta lainsäädäntöä sekä kongressin hyväksyntää. Trumpin visio bitcoinista strategisena reservivaluuttana on kunnianhimoinen ja kiistanalainen, ja se heijastaa kryptovaluuttojen kasvavaa merkitystä globaalissa taloudessa ja geopolitiikassa.

Bitcoinin viime aikojen arvonnousu ja bitcoiniin sijoittavien bitcoin-ETF:ien nopea suosion kasvu merkki siitä, että bitcoin on ennen sijoituskohde. Alun perin bitcoin suunniteltiin kuitenkin vaihdon välineeksi eli arkisemmin sanottuna palveluiden ja hyödykkeiden digitaaliseksi maksuvälineeksi.

Kryptovaluutta bitcoin on hajautettu digitaalinen valuutta, joka mahdollistaa suorat vertaisverkkotransaktiot ilman välikäsiä kuten pankkeja. Transaktiot tapahtuvat lohkoketjuteknologian avulla, joka tallentaa kaikki siirrot julkiseen ja muuttamattomaan tilikirjaan.

Aleksi Grym suhtautuu kuitenkin epäillen bitcoiniin maksuvälineenä. Hänen mukaansa siitä on tullut ennemminkin keinottelun kohde, eikä sitä hänen mukaansa käytännössä juurikaan käytetä maksuvälineenä.

Bitcoinin juhlavasta arvonnoususta huolimatta Grym on ollut jo vuosien ajan johdonmukaisesti kriittinen bitcoinia kohtaan.

Esimerkiksi vuonna 2021 hän totesi, että bitcoiniin on sisäänrakennettuna suuret hintavaihtelut ja kyse nollasummapelistä, jossa bitcoinin arvo pohjaa täysin kahden väliseen kauppaan, käytännössä luovutusvoittoon.

Vuonna 2022 Grym kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että kryptovaluutoilla ei ole juurikaan todellista arvoa tai käyttötarkoitusta, vaan lähinnä viihdearvoa.

Maksuvälineenä bitcoin on hänen mielestään tehoton ja kömpelö. Syynä on tähän on Grymin mielestä bitcoinin arvon voimakas vaihtelu, mikä tekee siitä epäluotettavan maksuvälineen. Lisäksi bitcoin ei tuo nykyisiin maksuvälineisiin riittävää parannusta. Grym nostaa esiin myös bitcoinin louhintaan liittyvän ympäristöongelman.

Kaiken kukkuraksi Grym rohkenee verratta kryptovaluuttoja jopa pyramidipeliin. Vaikka hän ei pidä niitä suoranaisena Ponzi-huijauksena yksittäisen huijarin puuttuessa, hän katsoo niiden toimintaperiaatteen olevan samankaltainen.