Analyysi: Taaleri paransi tulosta vaativassa markkinassa

Pääomarahastoyhtiö Taaleri kasvatti tulostaan sijoitustoiminnan vetämänä. Osakkeella on edellytykset hyvään osinkotuottoon.

Peter Ramsay kertoi Taalerin tulosjulkistuksessa 5.11.2024, että kansainvälisesti katsottuna infrastruktuurirahastojen varainhankintaan käytetty aika on suunnilleen tuplaantunut vuosien 2019-2022 tasolta nykyiseen 29 kuukauteen. Kuva: Henri Elo

”Tulokset olivat hyviä ja niitä nostivat sijoitustuotot. Alla olevat trendit ovat toivottavasti hitaasti paranemassa, vaikka se ei näy vielä volyymeissa liiketoiminnassamme”, Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay taustoitti yhtiön kolmannen neljänneksen kehitystä tulosjulkistuksessa Helsingissä 5.11.2024.

Taalerin kolmannen kvartaalin 13,1 miljoonan euron (Q3/2023: 4,9) nettotulokselle antoivat vahvaa selkänojaa tuloslaskelman kaksi kohentunutta riviä: vakuutusyhtiö Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot 3,5 miljoonaa euroa (0,7) sekä uusiutuvan energian tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 8,3 miljoonaa euroa (0,7).

Jälkimmäinen erä liittyy yhtiön tiedotteeseen 26.9.2024 otsikolla: ”Taaleri-konserni kirjaa 8,3 milj. euron myyntivoiton uusiutuvan energian hankekehitysportfolion myynnistä saatavasta lisäkauppahinnasta.”

Kyse on Taaleri Energia -liiketoiminnan kehittämän hankekehitysportfolion lisäkauppahinnasta. Yhtiö myi portfolion Taaleri SolarWind III -rahastolle heinäkuussa 2023. Tuolloin kaupasta kirjattiin noin kahdeksan miljoonan euron myyntivoitto ja nyt 8,3 miljoonan euroa lisää, ote tiedotteesta:

”Kaupan kohteena olleen hankekehitysportfolion hankkeet ovat edenneet suunnitellusti, ja Taaleri katsoo kauppaan liittyvän lisäkauppahinnan realisoitumisen todennäköiseksi. Taaleri-konserni kirjaa lisäkauppahinnasta 8,3 milj. euron myyntivoiton vuoden 2024 kolmannelle neljännekselle. Lisäkauppahinta maksetaan myöhemmin, kun kaikki lisäkauppahinnan ehdot ovat täyttyneet.”

Keskeisten segmenttien (Pääomarahastot ja Garantia) jatkuvat tuotot ovat kehittyneet varsin vakaasti sekä tammi-syyskuussa että kvartaalitasolla. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Garantian sijoitustuottojen ja Taaleri Energian hankekehitystuoton tukemana. Kuva: Taaleri, osavuosikatsaus 5.11.2024

Ramsay muistutti, että yhtiön sijoitustuotot (investment income) ja tuottopalkkiot (performance fees) sitä vastoin vaihtelevat varsin paljon ja kvartaali ei ole aina niin hyvä mittapuu.

Uusiutuva energia tekee tulosta ja kasvaa

Samalla kun uusiutuvan energian liiketoiminta vastasi isosta osasta tuloksenmuodostusta, se on myös edennyt varainkeruussa, vaikka markkinatilanne pääomarahastoliiketoiminnassa on haasteellinen.

”Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi Taaleri SolarWind III -rahaston varainkeruuta. Kolmannella neljänneksellä toteutuneen varainhankinnan lisäksi olemme lokakuussa saaneet rahastoon uusia sitoumuksia, jotka kasvattavat sen kokoa 470 miljoonaan euroon.”, yhtiö toteaa osavuosiesityksessään.

Taalerilla on erittäin kunnianhimoinen tavoite kasvattaa rahasto 700 miljoonaan euroon kesäkuun 2025 loppuun mennessä. Keväällä rahaston sijoitussitoumukset olivat 430 miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut sijoittajia strategiansa mukaisesti uusilta maantieteellisiltä alueilta.

”Useat sijoittajat tekevät rahastosta parhaillaan due diligence -selvityksiä ja sitoumusten määrä kasvaa vielä loppuvuoden aikana vuoden kolmannen neljänneksen aikana tehtyjen indikatiivisten päätösten perusteella”, yhtiö toteaa osavuosikatsauksessa.

Yhtiö on jatkanut irtautumisvalmisteluja Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastoista. Näiden rahastojen kokoluokka on yhteensä 370 miljoonaa euroa.

Tätä taustaa vasten on luonnollista, että varainhoitaja kerää tilalle SolarWind III:een uutta pääomaa. Mahdollinen irtautumismarkkinan piristyminen – esimerkkeinä mainitut Tuuli-rahastot – palauttaisi pääomia sijoittajille ja mahdollistaisi uusien sitoumusten tekemisen elvyttäen näin varainhankintamarkkinaa kokonaisuutena.

Yhtiö jatkaa yhä rahaston hankekehitysportfolion kehittämistä ja kolmoskvartaalilla rahasto sijoitti 154 megawatin tuulivoimahankkeeseen Serbiassa. Kirjoitimme toukokuun analyysissa, että viime vuodenvaihteessa rahaston hankkeiden portfolion sähköntuotantokapasiteetti oli jopa 5,9 gigawattia, mutta siitä yhtiö tarvitsee vain noin neljäsosan pääomiensa sijoittamiseksi.

Taalerin Uusiutuvan energian hallinnoitava varallisuus oli syyskuun lopussa 1,7 miljardia euroa (30.9.2023: 1,6).

Bioteollisuus ja kiinteistöt kehitysvaiheessa

Taaleri Bioteollisuus I -rahaston neljäs sijoitus on Enifer, johon Taaleri sijoitti keväällä 2024. Eniferin tuotantolaitos sieniproteiinin valmistamiseksi elintarviketeollisuuden sivuvirroista rakennetaan Kirkkonummelle 2025. Lähde: Enifer / Sweco

SalkunRakentaja kirjoitti rahastosta ja investoinnista 26.9.2024.

Taalerin kiinteistörahastojen pääoma oli syyskuussa 677 miljoonaa euroa ja bioteollisuuden 164 miljoonaa euroa, josta Bioteollisuus I -rahasto teki 107 miljoonaa. Kanssasijoituksissa Taaleri Biojalostamo Ky:n hallinnoitava pääoma oli 42 miljoonaa ja Joensuu Biocoalin 16 miljoonaa.

Luvut antavat osviittaa yhtiön panoksista eri hankkeissa pääoman hallinnoijana. Kanssasijoituksissa yhtiö on myös merkittävänä omistaja. Taaleri Biojalostamossa kyse on jo valmiista Fintoil-mäntyöljyjalostamosta Haminassa. Joensuu Biocoalin torrefioitua biomassaa valmistava laitos on käynnistymässä vuodenvaihteessa.

On kiintoisaa, että vastaava suunnitelma on työpöydällä myös Kanadassa, ote ovk:sta:

”Bioteollisuusliiketoiminta jatkoi katsauskaudella myös Joensuussa sijaitsevan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennustöiden viimeistelyä ja tuotantolinjan ylösajon aloittamisen valmistelua. Lisäksi bioteollisuusliiketoiminta jatkoi kansainvälistä hanketta selvittääkseen potentiaalista torrefoidun biomassan tuotantoa Kanadassa.”

Bioteollisuusliiketoiminta luopui katsauskaudella varhaisen vaiheen venture capital -rahaston valmistelusta, mutta on jatkanut uusien sijoituskohteiden kartoittamista Taaleri Bioteollisuus I -rahastoon ja tehnyt sinne viidennen sijoituksen katsauskauden jälkeen.

Kiinteistöliiketoiminnassa yhtiö on kehittänyt uusia tuotteita ja valmistellut uuden suljetun rahaston varainkeruuta. Johto totesi, että kiinteistösektorin transaktiovolyymit Suomessa ovat hyvin matalia, mutta käänne näyttää tapahtuneen muissa Pohjoismaissa.

Taaleri on lisännyt kuluvan vuoden aikana jonkin verran henkilöresursseja bioteollisuus- ja kiinteistöliiketoiminnoissa kasvu- ja kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti.

Garantian kannattavuus säilyi hyvänä

Garantian vakuutustoiminnan kulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin, eli yhdistetty kulusuhde, on kehittynyt hyvin ja oli tammi-syyskuussa erittäin hyvällä 24 prosentin tasolla. Kuva: Taaleri, sijoittajaesitys 5.11.2024

Takausvakuuttamiseen erikoistunut vakuutusyhtiö Garantia on Taalerin keskeinen segmentti ja arvokas tytäryhtiö. Vaikka sen liiketoiminta poikkeaa muusta pääomarahastoliiketoiminta, johto on katsonut sen toistaiseksi olevan tärkeä osa Taaleri-konsernia. Garantia on siirretty raportoinnissa normaaliksi segmentiksi oltuaan aiemmin strateginen sijoitus.

Jotain kertoo se, että konsernin liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä oli 14,7 miljoonaa euroa, josta Garantian teki 6,8 miljoonaa eli 46 prosenttia. Vastaavat luvut tammi-syyskuussa olivat 28,6 (konserni) ja 19,5 (Garantia) miljoonaa, ja koko viime vuonna 31,9 ja 16,8 miljoonaa euroa.

Toisin sanoen kokonaan omistettu luotto- ja takausvakuuttaja on tuonut lähimenneisyydessä karkeasti puolet tai jopa enemmän Taalerin tuloksesta. Tämä osaltaan mahdollistaa Taalerin hyvän osingonmaksun.

Garantian liiketoiminta liittyy 80-prosenttisesti asuntomarkkinoihin ja painottuu Suomeen.

”Asuntomarkkinoiden kehitys perustuu pitkälti työpaikan varmuuteen ja korkotasoon. Työpaikan varmuus on yhä melko heikko erityisesti Suomessa”, Ramsay totesi.

Garantian vakuutuspalvelutulos laski lievästi noin kolme prosenttia kolmannelle neljänneksellä ja säilyi hyvällä 3,4 miljoonan euron tasolla. Sijoitustuotot ovat parantuneet selvästi. Garantian sijoitussalkku painottuu korkosijoituksiin, mutta osakepainoa nostettiin alkuvuonna tavanomaisen yläpuolelle.

Tuotto oli jopa 4,0 prosenttia kvartaalilla eli 6,2 miljoonaa euroa, josta 3,5 miljoonaa kirjattiin tulokseen. Ramsay muistutti, että tuottojen taustalla oli hyvä osakemarkkinakehitys, luottoriskipreemioiden (credit spreads) ja korkotason lasku.

Korkotason tai luottoriskipreemioiden laskiessa tyypillisesti olemassa olevien korkosijoitusten arvo nousee. Vaikka euriborit ovat olleet selvässä laskussa viime kuukausina, pitkät korot ovat kääntyneet nousuun.

Mikä on Taalerin osinko?

Taalerin osake on tarjonnut osinkoineen kilpailukykyisen 63 prosentin kokonaistuoton viiden vuoden aikajänteellä 6.11.2024 mennessä, OMX Helsinki -tuottoindeksin tuottaessa 28 prosenttia, molemmissa osingot mukana. Kuva: TradingView

Osinkokysymys kiinnostaa varmasti sijoittajia. Viime tilikaudelta yhtiö maksoi huhtikuussa 28 miljoonan euron osingon, eli euron osakkeelta. Se sisälsi puolet ylimääräistä osinkoa perustuen varainhoitoliiketoiminnan myyntiin, joka tapahtui keväällä 2021. Kirjoitimme helmikuussa, että tämä oli viimeinen ylimääräinen osinko Aktia-kaupasta.

Osakkeen kurssi on tällä hetkellä noin kahdeksan euroa ja ollut sillä tasolla viime kuukaudet. Osakemäärän ollessa 28,2 miljoonaa, Taalerin markkina-arvoksi muodostuu noin 225 miljoonaa euroa.

Jos osinkotaso säilyisi viime vuoden jatkuvan osingon tasolla eli 0,5 eurossa osakkeelta, yhteensä noin 14 miljoonaa euroa, se tarkoittaisi erittäin hyvää 6,2 prosentin osinkotuottoa. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona.

Osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa oli 0,76 euroa (0,67). Konsernin kassavarat syyskuussa olivat 29,3 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 69 prosenttia (Q3/2023: 68).

Uusiutuvan energian liiketoiminnan jatkuvien tuottojen yhtiö odottaa kehittyvän positiivisesti 2024. Taaleri Tuuli II ja III -rahastojen irtautumiset, joista osaksi on jo kirjattu tuottoja, toteutunevat joko tällä tilikaudella tai voivat siirtyä ensi vuoteen. On huomioitava, että pääomasijoitustoimialalla voi aina tulla kertaluonteisia myyntivoittoja, -tappioita tai arvonmuutoskirjauksia molempiin suuntiin.

Garantiassa jatkuvien tuottojen odotetaan jäävän hieman viime vuodesta, mutta sijoitustuottojen kehittyvän positiivisesti, kuten ovat kehittyneet alkuvuonna.

Talousjohtaja Ilkka Laurila muistutti tulosjulkistuksessa, että konsernin kustannusrivit olivat kolmannella neljänneksellä vuoden takaista alempana. Erotus vuoden takaiseen oli yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.

Yllä kuvattua taustaa vasten on oletettavaa, että Taaleri jakaisi vähintään 50 senttiä osakkeelta osinkoa. Tätä tukevat myös analyytikkoennusteet. Oma pääoma osaketta kohden oli syyskuussa 7,18 euroa.

Yleisellä tasolla johto näkee korkotason laskun edesauttavan yhtiön liiketoimintoja, koska ne ovat tyypillisesti pääomaintensiivisiä. Energian hinnat useilla yhtiön uusiutuvan energian maantieteellisillä toiminta-alueilla ovat hieman nousseet, mikä edesauttaa hankkeiden kannattavuutta. Bioteollisuudessa liiketoiminta on kompleksisempaa ja muuttujia on enemmän.

”Sinulla on tietty määrä epävarmuutta tehdessäsi investoinnin. Se mitä yrität tehdä, on lisätä varmuuden määrää, mutta sinulla ei ole koskaan sataprosenttisia ostajia (off-takers) ja raaka-aineen tarjoajia (feedstock suppliers). Et voi tehdä etukäteissopimuksia kaikesta.”, Ramsay tiivisti liiketoiminnan luonnetta Helsingissä.

