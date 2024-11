Tehdasvierailu: LapWall kasvattaa liiketoimintapotentiaaliaan – investointi etenee

LapWallin Pyhännän investoinnissa vasemmanpuoleinen halli on jatkettu 235 metriin ja muutetaan lämpimäksi tuotantotilaksi. Sen oikealla puolella olevat kolme hallia jatketaan ja ne toimivat varastotiloina. Kuva: LapWall Oyj

LapWall on useilla toimilla kasvattanut liiketoimintapotentiaaliaan, uusimpana niistä meneillään oleva yhtiön historian suurin investointi Pyhännällä.

LapWallin Pyhännän investoinnissa vasemmanpuoleinen halli on jatkettu 235 metriin ja muutetaan lämpimäksi tuotantotilaksi. Sen oikealla puolella olevat kolme hallia jatketaan ja ne toimivat varastotiloina. Kuva: LapWall Oyj

”Jos olisimme olleet puhtaasti asuntorakentamisen ja yksikerrosseinäelementtien varassa, niin kylmä olisi tullut”, puuelementtivalmistaja LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen tiivistää strategian onnistumista.

Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännällä perustettu puuelementtivalmistaja LapWall osti kuusi vuotta perustamisensa jälkeen Metsä Woodilta Pälkäneen puuelementtitehtaan, joka on tärkeä lämpimien kattoelementtien valmistaja tänä päivänä. Niitä menee niin teollisuuteen, julkiseen rakentamiseen kuin liikerakentamiseen.

Viisi vuotta myöhemmin vuonna 2022 yhtiö osti Termaterilta Vetelistä puuelementtitehtaan, jota on kehitetty investoinneilla ja joka toimii yhteistyössä Pälkäneen kanssa samana kattoelementtiliiketoimintana.

Edelleen viime vuonna LapWall osti KW-Componentin elementtiliiketoiminnan Raahesta ja sai näin tärkeän pitkäaikaisen Kastelli-asiakkuuden. Raahen tuotanto on siirretty Pyhännän yksikköön.

Vasemmalla edessä portaalirobotti kokoaa seinäelementin rungon, jonka jälkeen elementti jatkaa matkaa ja siihen asennetaan eristevilla, höyrynsulku, levytykset, koolaukset ja ulkopintaan lautaverhoilu. Pyhännän tehtaassa on viisi portaalirobottia ja iso määrä työpisteitä kahdessa tuotantohallissa. Kuva: Henri Elo

Yhtiö nosti tulosarviotaan vuodelle 2024

LapWall antoi positiivisen tulosvaroituksen 24.10.2024. Liikevaihto-ohjeistusta tarkennettiin kohti aiemman tulosohjeen (43-48 milj. euroa) alalaitaa 43-44,5 miljoonaan, mutta EBITA-liikevoittoarviota nostettiin 4,3-4,8 miljoonan haarukasta 4,9-5,2 miljoonaan euroon.

Vaikka elementtien keskihinta on tänä vuonna hieman laskenut, viitisen prosenttia per neliö, volyymi on kasvanut noin 15 prosentin tasoa ja muuttuvat kulut ovat säilyneet liikevaihtoon nähden ennallaan.

Sekä Pekkarinen että liiketoimintajohtaja Kari Viljamaa pitävät kovana saavutuksena, että yhtiön tulos on kasvamassa tänä vuonna miljoonan euron luokkaa tässä markkinatilanteessa. Myyntikate-eurot kasvoivat tammi-syyskuussa noin 550 tuhatta euroa ja EBITA-liiketulos 0,9 miljoonaa euroa, kun myös kiinteitä kuluja karsittiin.

Johdon mukaan Pyhäntä on puolitoistakertaistanut EBITA-tuloksen tänä vuonna, Veteli tekee historiansa parasta tulosta ja Pälkäne suorittaa myös hyvin, mutta sitä ei ajeta loppuvuonna maksimiteholla. Tehtaat tasapainottavat toisiaan. Pyhännälle on rekrytoitu syksyn aikana noin 15 henkilöä lisää ja tehdas käynnisti siirtymän kahteen vuoroon elokuusta alusta. Pälkäne toimii kahdessa ja Veteli vajaassa yhdessä vuorossa.

Puuelementtivalmistuksen vaiheita. Kari Viljamaa näyttää, kuinka elementti kääntyy linjalla ylösalaisin, kuvassa sisäpuolen pinta on ylöspäin ja siihen on asennettu höyrynsulkumuovi ja koolaus. Kuva: Henri Elo

Pyhännän liiketoimintayksiköstä vastaava Kari Viljamaa toteaa menestyksen taustasyistä:

”Me olemme tehneet systemaattista ja hyvää työtä myynnissä ja myyntiä on organisoitu ja aktivoitu uudelleen. Olemme saneet isojakin kohteita ja hankkeita syksylle ja alkuvuoteen.”

Viljamaa kertoo, että yhtiö on tehnyt jo viisi vuotta töitä kattoelementtijärjestelmissä. Tulokset alkavat näkyä esimerkiksi koulu-, hoivakoti- ja monitoimikeskuskohteissa. Myynnin kehittämiseen on ollut järkevä satsata hiljaisempana aikana.

Pekkarinen korostaa yhtiön skaalaetua hankinnoissa, projektinjohtamismallia, strategiatyötä ja useita tukijalkoja.

Tulorahoitus muodostaa tärkeän pohjan meneillään olevalle 19 miljoonan euron investoinnille yhdessä 7,5 miljoonan euron lainan ja ELY-keskuksen investointiavustuksen kanssa. Lainanhoidon kokonaiskulut eivät juuri kasva, koska vanhat pankkilainat on lähes kokonaan maksettu. Kirjoitimme tästä elokuussa.

Investointi etenee suunnitellusti

LapWallin varastotiloja, seinäelementtejä ja uusi teräsrunkoinen 235 metriä pitkä tuotantotila työn alla, lämpimistä seinäelementeistä noin 70 prosenttia on asennettu. Kuva: Henri Elo

Pyhännän uusi tehdas tuo useita hyötyjä, kuten korkeamman automaatioasteen ja elementtien nopeammat läpimenoajat. Tehtaaseen tulee kolme tuotantolinjaa: osavalmistuslinja, kattoelementtijärjestelmälinja ja seinäelementtilinja.

Osavalmistuslinjalla pystytään jatkossa käyttämään sahoilta tulevaa sormijatkettua lankkua, jolloin hävikki pienenee murto-osaan nykyisestä. Uusi linja toimii myös tehokkaammilla henkilöresursseilla.

Uusi tehdas lisää vaiheittain sekä tuotannon että toimihenkilöiden tarvetta loppuvuodesta 2025 alkaen. Investointi suunnilleen kolminkertaistaa Pyhännän yksikön kapasiteetin, joka on tällä hetkellä normaalilla kahdella vuorolla laskettuna noin 23 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhtiö arvioi, että Pyhännän henkilöstömäärä voi nousta lähivuosien aikana nykyisestä 90:stä noin 150:een riippuen markkinatilanteesta.

Tällä hetkellä yhtiö tekee yhteistyökumppaniensa kanssa suunnitelmia tehtaan toiminnasta käytännössä, eli simuloi tuotantoa ja materiaalivirtoja. Itse linjat ja laitteet on jo suunniteltu, tilattu ja työn alla tavarantoimittajilla. Johdon mukaan budjetti alitetaan ja tilaukset on saatu tehtyä laajemmiksi kuin alun perin kaavailtiin. Linjojen asennukset tapahtuvat kesällä 2025 ja tuotanto aloitetaan vaiheittain loppuvuonna 2025.

LapWallin omavaraisuusaste oli syyskuussa 64 prosenttia. Investointiin liittyvistä hankinnoista on tehty noin 90 prosenttia ja investointikuluista maksettu noin 40 prosenttia.

LapWallin arvioima puuelementtimarkkinoiden koko ja jakautuminen tuoteryhmittäin Suomessa 2030, miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee markkinasta 25-30 prosentin siivua. Kuva: LapWall

Tämän investointi mahdollistaa

LapWall on tehnyt laskelmat ja suunnitelmat investoinnin vaikutuksista.

Koko kuvassa yhtiö näkee lähivuosien potentiaalisen markkinan kokoluokan olevan 400 miljoonaa euroa, joten kasvutilaa on. Yhtiö kilpailee yhtäältä betoni- ja teräsrakentamisen kanssa sekä muiden pienempien puuelementtivalmistajien kanssa. Osa kohteista tehdään hybridinä eli käyttäen useita eri materiaaleja.

Puuelementin hyötyjä ovat tehdasvalmistus ja kuivaketju, mittatarkkuus, ekologisuus ja se, että työmaalla ei useinkaan tarvita kallista sääsuojaa. Vesikate tehdään jo tehtaalla ja elementtien väliset alushuovan saumaliepeet hitsataan asennuksen yhteydessä.

Liikevaihtopotentiaali vuonna 2030 olisi Pyhännän yksiköllä 60-70 miljoonaa euroa elementin keskihinnasta riippuen, eli noin nelinkertainen nykyisen markkinatilanteen tasoon nähden.

Pälkäneen ja Vetelin kattoelementtiyksiköiden liikevaihtopotentiaali on kasvatettu viime vuosien investoinneilla noin 50 miljoonaan euroon.

”Nyt kattoelementtijärjestelmän katot tehdään enimmäkseen manuaalipöydillä. Tämä on huomattavasti tehokkaampi linjamainen ratkaisu, jossa on paljon automatiikkaa.”, Pyhännän yksikön vetäjä Kari Viljamaa kertoo uuden investoinnin vaikutuksista.

Uusi osavalmistuslinja korvaa nykyisin käytössä olevat neljä eri sahatyöstökeskusta ja on huomattavasti tehokkaampi sekä tuotannollisesti että materiaalitehokkuudessa.

”Uudella osavalmistuslinjalla pystytään työstämään uusien linjojen vaatimat osat mutta myös nykyisten linjojen osat”, Viljamaa toteaa.

Uusi seinäelementtilinja tulee olemaan nykyistä huomattavasti laajempi ja läpimenoajaltaan tehokkaampi.

Yhtiön perustajiin kuuluvat Jarmo Pekkarinen (keskellä) ja Kari Viljamaa ovat myös omistajia LapWallissa, joka perustettiin 2011 ja listautui Nasdaq Helsingin First North -listalle keväällä 2022. Allekirjoittanut vasemmalla.

LapWall pyrkii jatkossa lisäämään kumppaniasiakkuuksia sekä toimimaan aktiivisesti projektimyynnissä. Hiljaisemmassa markkinatilanteessa kumppaniasiakkaiden osuus liikevaihdosta on luonnollisesti vähentynyt. Investointi antaa mahdollisuuden aiempaa isompien, jopa 4,5 metriä korkeiden ja 13 metriä pitkien, elementtien valmistamisen ilman erityisjärjestelyitä.

Yhtiö on laajentanut tuotevalikoimaansa asunto- ja julkisen rakentamisen lisäksi hallimaisten kohteiden seinäelementteihin – esimerkkinä yhtiön valmisteilla olevan oman tuotantohallin lämpimät seinäelementit.

”Rakennamme pelikirjan, kuinka uutta tehdasta voidaan hyödyntää”, Pekkarinen kertoo ja käyttää nimitystä LapWall Production System. Uusi tehdas tarkoittaa myös tuotannon johtamisen ja hankintatoimen kehittämistä.

Viljamaa muistuttaa, että hankinnan pitää olla tukemassa tekemistä, niin että oikeat materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaikki perustuu jo nyt ja tulevaisuudessa myös hyvään toiminnanohjausjärjestelmään.

Isossa kuvassa investoinnin riskejä – mukaan lukien markkinatilanteen kehitys – tasaavat yhtiön nykyinen hyvä kannattavuus kaikissa liiketoimintayksiköissä, hyvä rahoitusasema ja se, että Pyhännän tehtaan nykyiset tuotantolinjat ovat osa kapasiteettia myös tulevaisuudessa.

LapWall on Pyhännän kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla huomattava yhteisöveron maksaja. Kunnan muita keskeisiä yrityksiä ovat Fodelia ja sen tytäryhtiöt Feelia ja Suomen Oikia, Maustaja, Salvos ja Piklas. Kuva: Henri Elo

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.