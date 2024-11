Tokmanni laajentuu määrätietoisesti Pohjoismaissa – tuloskehitys odotuksissa

Halpakauppaketju Tokmanni julkisti perjantaiaamuna kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 14,3 prosenttia 416 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti ostettu Dollarstone. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vain 0,8 prosenttia.

Prosentuaalisesti eniten kasvoivat kodintekniikan, toimistotarvikkeiden, askartelun ja käsitöiden tuoteryhmien sekä elintarvikkeiden myynnit. Vastaavasti asiakkaat ostivat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän kodinsisustukseen ja pihaan ja puutarhaan liittyviä tuotteita.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden heinä-syyskuun 26,4 miljoonasta eurosta 29,5 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste povasi vajaan 28 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa, joten tuloskehitys oli hieman odotettua vahvempaa.

Vertailukelpoinen myyntikate nousi viime vuoden 127 miljoonasta eurosta 148 miljoonaan euroon. Konsernin kolmannen neljänneksen myyntikatetta kasvatti ennen kaikkea Dollarstore-segmentin myyntikate.

Samalla kuitenkin Tokmannin liiketoiminnan kulut nousivat 78 miljoonasta eurosta 88 miljoonaan euroon. Kulujen kasvuun vaikutti erityisesti Dollarstore-segmentin kulujen liittäminen osaksi Tokmanni-konsernin kokonaiskuluja 1.8.2023.

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo, että kolmannen neljänneksen lopussa Tokmanni-konserniin kuului 375 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja laajentumien uusille paikkakunnille jatkuu kaikilla markkina-alueilla. Lisäksi kauppaketju tutkii jatkuvasti myös uusille markkinoille laajenemista.

Kolmannella neljänneksellä molempien yhtiön segmenttien asiakaskäynnit kasvoivat. Tokmanni-segmentin asiakasmäärät kasvoivat 2,4 prosenttia ja Dollarstore-segmentin 3,2 prosenttia.

”Kuluttajaluottamus oli sekä Suomessa että Ruotsissa matalalla tasolla ja se näkyi alhaisempana keskiostoksena. Kysyntä kohdistui tarjoustuotteisiin ja matalamman hintapisteen tuotteisiin, eli käytännössä päivittäistavaroihin”, Rautiainen toteaa.

Vastaavasti arvokkaimpien tuotteiden myynnit laskivat, sillä yli 100 euron tuotteiden myynti laski yli 10 prosenttia. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 4,7 prosenttia ja sen osuus konsernin kokonaismyynnistä oli lähes 53 prosenttia.

Tokmanni-segmentin myyntikatteen parannukseen vaikuttivat muun muassa onnistuneet ostomäärät ja aiempaa pienempi poistomyynti sekä yhteishankinnoista realisoituneet synergiasäästöt, Rautiainen kertoo. Dollarstore-segmentin myyntikatteeseen vaikutti alentavasti puolestaan heinä-elokuussa toteutettu poistomyynti.

Tokmannin ja Dollarstoren yhteisen valikoiman rakentaminen etenee toimitusjohtajan mukaan hyvässä tahdissa.

”Valtaosa Dollarstoren vanhasta valikoimasta on saatu poistettua, ja yhdessä hankittuja tuotenimikkeitä on tällä hetkellä myynnissä jo noin 2 500 nimikettä. Tokmanni ja Dollarstore ovat hyötyneet merkittävästi hankinnan, oston ja jakelun mittakaavaeduista. Halloween on tästä hyvä esimerkki, sillä tänä vuonna meillä oli yhteinen valikoima niin Tokmannin kuin Dollarstoren myymälöissä.”

Myös muilta osin Tokmannin ja Dollarstoren integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti, mikä näkyy synergiaeduissa.

”Syyskuun loppuun mennessä saavutetut synergiaedut olivat vuositasolla jo 12,7 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on saada vuoden 2025 loppuun mennessä yli 15 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut”, Rautiainen toteaa.

Tokmannin täsmentää kuluvan vuoden tulosohjeistustaan ja arvioi liikevaihdon olevan 1 650–1 700 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton Tokmanni-konserni arvioi olevan 98–110 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa.

Aiemmin kauppaketju oli arvioinut liikevaihdoksi 1 650–1 730 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 98–118 miljoonaa euroa. Tarkennettu tulosennuste osuu siis aiemman ennustehaarukan alalaitaan.