Viranomaiset haluavat murtaa Googlen hakukonemonopolin

Alphabetin omistama hakukone Google on teknojätin ylivoimaisesti tärkein yhtiö. Alphabetin liikevaihto koostuu lähes kokonaan Googlen tuottamasta liikevaihdosta.

Vuonna 2023 Alphabetin kokonaisliikevaihto oli yli 307 miljardia dollaria, josta Google Services -segmentti tuotti valtaosan, noin 89 prosenttia. Tähän segmenttiin kuuluu useita tärkeitä liiketoimintoja, kuten Google Search, YouTube-mainonta ja Google Network. Esimerkiksi Google Search & Other yksinään tuotti noin 175 miljardia dollaria, mikä vastaa lähes 57 prosenttia koko Alphabetin liikevaihdosta.

Erityisesti Googlen hakumainonta on edelleen ylivoimaisesti suurin yksittäinen tulonlähde ja muodostaa yli puolet koko yhtiön liikevaihdosta.

Googlen hakupalvelun markkinaosuus vaihtelee hieman eri lähteiden ja ajankohtien mukaan, mutta yleisesti ottaen Google on selvästi markkinajohtaja sekä Yhdysvalloissa että maailmanlaajuisesti.

Maailmanlaajuisesti Googlen markkinaosuus hakukonemarkkinoilla on lähes 92 prosenttia. Yhdysvalloissa Googlen markkinaosuus on hieman pienempi kuin maailmanlaajuisesti, mutta silti erittäin merkittävä. Yhdysvalloissa Microsoftin Bing-hakukone on onnistunut saamaan suuremman jalansijan kuin monissa muissa maissa. Bingin markkinaosuus Yhdysvalloissa on yli 20 prosenttia, jolloin Googlen osuus saattaisi olla 70-80 prosentin väliltä.

Googlen Chrome-selaimen markkinaosuus on pienempi. Bloombergin mukaan Chrome-selaimen osuus on noin 61 prosenttia Yhdysvaltojen markkinoista.

Viranomaiset valmistelevat järeitä toimia Googlea vastaan

Suosittu hakukonepalvelu on joutunut kuitenkin yhä kovemmin Yhdysvaltojen viranomaisten hampaisiin.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ja useat osavaltioiden oikeusministerit valmistelevat ennennäkemättömiä toimia Googlen kilpailunrajoitusten hillitsemiseksi, erityisesti sen hallitsevassa asemassa hakukoneissa, tekoälyssä ja mobiilialustoilla.

Toimenpiteisiin sisältyy Googlen pakottaminen myymään Chrome-selaimensa.

Chrome on Googlen toiminnan kulmakivi, sillä se ohjaa käyttäjiä hakukoneeseen ja tekoälytuotteisiin, kuten Geminiin, ja kerää tietoja, jotka ovat olennaisia sen mainosliiketoiminnalle. Oikeusministeriö uskoo, että nämä toimet ovat välttämättömiä Googlen monopoliaseman murtamiseksi.

Aiemmin elokuussa 2023 annettiin tuomioistuinpäätöstä, jonka mukaan Google rikkoi kilpailulainsäädäntöä monopolisoimalla hakukone- ja hakusanamainosmarkkinat.

Liittovaltion tuomari Amit Mehtan tehtävänä on nyt päättää korjaavista toimenpiteistä, joilla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia niin Googleen kuin teknologia-alaan yleisesti.

Chromen myynnin lisäksi oikeusministeriö haluaa irrottaa Googlen Android-käyttöjärjestelmän muista tuotteista, kuten Play-kaupasta ja hakukoneesta, lopettaakseen niiden nykyiset sidokset toisiinsa, jotka vahvistavat sen markkina-asemaa.

Lisäksi oikeusministeriö haluaa velvoittaa Googlen lisensoimaan hakudatansa ja -tuloksensa kilpailijoille. Tämä mahdollistaisi muiden hakukoneiden ja tekoälystartupien rakentaa omia hakemistojansa ja parantaa hakukokemusta, edistäen kilpailua alalla, jota Google hallitsee lähes täysin.

Muihin ehdotuksiin kuuluvat lisääntyvä mainostajien läpinäkyvyys, verkkosivustoille annettavat vaihtoehdot rajoittaa sisältönsä käyttöä Googlen tekoälysovelluksissa sekä yksinoikeussopimusten kieltäminen, jotka estävät kilpailijoiden toimintaa.

Tavoitteena suojata kilpailu tekoälyn hyödyntämisen kasvaessa

Näillä toimilla viranomaiset pyrkivät uudistamaan paitsi verkkohakujen markkinat myös kehittyvä tekoälykenttä. Google on jo integroinut tekoälyn hakupalveluihinsa esimerkiksi AI Overviews -ominaisuuden kautta, joka tarjoaa vastauksia suoraan hakutulosten yläosassa. Bloombergin mukaan tämä on kuitenkin herättänyt kritiikkiä, koska se vähentää verkkosivustojen liikennettä ja mainostuloja.

Oikeusministeriön ehdotukset saattavat pakottaa Googlen muuttamaan tekoälyn käyttöään, johon kuuluisi myös datan laajempi lisensointi ja verkkosivustojen oikeuksien parantaminen.

Google vastustaa ehdotuksia voimakkaasti ja väittää niiden menevän yli lain asettamien rajojen, vahingoittavan kuluttajia, kehittäjiä ja Yhdysvaltojen teknologista johtajuutta. Yhtiö aikoo valittaa tuomiosta ja on kritisoinut oikeusministeriötä liian aggressiivisesta lähestymistavasta.

Googlen määräävään markkina-asemaan hakukoneiden alalla kohdistuva tapaus johti elokuussa käänteentekevään päätökseen, jossa piirituomari Amit Mehta asettui oikeusministeriön puolelle. Hän linjasi tuolloin, että Google ylläpitää laittomasti monopoliasemaa hakukonemarkkinoilla ja hakusanamarkkinoinnin markkinoilla.

Tuomari Mehta totesi, että Google on käyttänyt monopoliasemaansa väärin ylläpitääkseen asemaansa hakukonemarkkinoilla. Tämä sisältää käytäntöjä, jotka estävät kilpailua ja sulkevat pois potentiaalisia kilpailijoita, kuten Microsoftin Bingin ja DuckDuckGo:n.

Tapaus on merkittävin kilpailuoikeudellinen haaste teknologiajättiä vastaan sitten Microsoftin pilkkomista koskeneen epäonnistuneen yrityksen kaksi vuosikymmentä sitten. Se kattaa kaksi presidentin hallintoa, alkaen Donald Trumpin kaudella ja jatkuen Joe Bidenin aikana.

Tuomari Mehta pitää huhtikuussa 2025 kahden viikon kuulemisen arvioidakseen ehdotettuja toimia, ja lopullinen päätös odotetaan elokuussa.

Signaali muillekin teknojäteille

Ministeriön toiminta on myös signaali muille teknologiajäteille. USA:n oikeusministeriö ja muut Washingtonin sääntelyviranomaiset käsittelevät parhaillaan kilpailuoikeudellisissa asioissa osana Bidenin hallinnon laaja-alaista pyrkimystä hillitä kilpailunvastaista toimintaa useilla toimialoilla.

Bidenin hallinto väittää, että teknologiajätit Apple ja Amazon ovat syyllistyneet kilpailunvastaiseen toimintaan, ja että Microsoftin pelijätti Activision Blizzardin osto loisi pelimarkkinoille monopolin.

Googlen sääntelyasioista vastaavan varatoimitusjohtajan Lee-Anne Mulhollandin mukaan oikeusministeriön ”radikaaleilla” ja ”laajamittaisilla” ehdotuksilla voi olla ”merkittäviä tahattomia seurauksia kuluttajille, yrityksille ja Yhdysvaltojen kilpailukyvylle”.

”Olemme huolissamme siitä, että oikeusministeriö on jo nyt esittämässä pyyntöjä, jotka menevät paljon pidemmälle kuin tämän tapauksen oikeudelliset kysymykset”, Mulholland kirjoittaa blogissaan.

Google on väittänyt, että sen palvelut, kuten hakukone ja mainosjärjestelmät, tarjoavat kuluttajille merkittäviä etuja. Yhtiön mukaan sen hakukone on käyttäjäystävällisin ja tehokkain vaihtoehto markkinoilla, mikä selittää sen suosion ja laajan käytön.

Googlen globaalien asioiden johtaja Kent Walker on todennut, että yhtiö keskittyy jatkuvasti tuotteidensa parantamiseen ja käyttäjäystävällisyyteen. Tämän väitteen avulla Google pyrkii osoittamaan, että kuluttajat valitsevat Google-hakukoneen vapaaehtoisesti sen tarjoamien etujen vuoksi