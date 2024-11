Vuoden sijoittajaksi valittiin anonyymi aktiivisijoittaja ”Pekka”

Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko 2024 -voittajat on palkittu Sijoittaja 2024 -tapahtumassa Messukeskuksessa.

Voittajat valittiin yleisöäänestyksellä 16.10.–14.11.2024, johon saatiin tänä vuonna 2 338 yksilöityä ääntä.

Vuoden Sijoittaja 2024 -tittelin voitti 42 %:n äänisaaliilla aktiivisijoittaja Pekka ”vontuchman”. Vuoden Sijoitusteko 2024 -palkinnon vei 37 prosentin ääniosuudella pörssitoimittaja Karo Hämäläisen Karon Grilli. Myös SalkunRakentaja oli mukana Vuoden Sijoitusteko -kilpailussa saaden 20 prosenttia äänistä.

Kilpailu järjestettiin nyt seitsemättä kertaa. Sen tavoitteena on tuoda esiin yksityissijoittajia ja toimijoita, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia – sekä innostavat muita ottamaan talouden ja säästämisen haltuun.

Finalistit valitsi alkusyksystä tuomaristo, johon kuuluivat Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Karri Salmi ja Vuoden Sijoittaja 2023 Esa Juntunen.

”Yksittäisillä ihmisillä on tärkeä rooli suomalaisen sijoituskulttuurin rikastuttamisessa. Jokainen finalisti ja voittaja inspiroi omalla tavallaan muita ottamaan askelia kohti taloudellista hyvinvointia. Tänä vuonna ja aiempina vuosina kilpailussa on ollut mukana myös finalisteja, jotka ovat suurelle yleisölle anonyymeja. Vaikuttavuus ei riipu kasvoista vaan teoista”, sanoo Suvi Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko -palkinnot ovat äärimmäisen tärkeitä nostaessaan esiin kansankapitalismin eteen hartiavoimin töitä omissa kanavissaan harrastuksenaan tai ammatikseen tekeviä yksilöitä ja tiimejä.

”Itselleni palkinto mahdollisti esimerkiksi aivan uuden lukijakunnan kirjoilleni ja antoi uskoa siihen, että myös pitkien tekstien kirjoittaminen näin someaikoina voi olla voima muutokseen”, sanoo Esa Juntunen.

Karri Salmi kertoo, että Vuoden Sijoittaja -kilpailu edistää oivasti kansankapitalismia Suomessa.

”Kilpailussa voi niittää mainetta myös kovan finanssisektorin ulkopuolelta tuleva aktiivinen sijoittaja/säästäjä. Kilpailun voittaminen tai finalistiksi pääseminen tuovat erinomaista näkyvyyttä ja parantavat entisestään mahdollisuuksia kertoa omistajuuden, säästämisen ja kansankapitalismin ilosanomaa yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, hän toteaa.

Vuoden Sijoittaja 2024 puhuu indeksisijoittamisen puolesta

Vuoden Sijoittaja 2024 -finalistit olivat Henri Elo, Jesse ”Osinkoinsinööri” Viljanen, Maria Nurminen ja Pekka ”vontuchman”.

Vuoden Sijoittaja 2024 -voittaja Pekka on anonyymi nelikymppinen päivätöissä käyvä aktiivisijoittaja. Hänet tunnetaan X:stä, jossa hän julkaisee säännöllisesti sijoittamiseen liittyviä ketjuja nimimerkillä @vontuchman.

”Olen syvästi otettu ja kiitollinen Vuoden Sijoittaja 2024 -tittelistä. Tämä tunnustus merkitsee minulle ennen kaikkea onnistumisen tunnetta: olen saanut tuoda ihmisten arkeen jotain uutta ja erilaista, josta on selvästi pidetty. On ollut erityisen palkitsevaa nähdä, että tuottamani sisältö on auttanut seuraajiani tekemään valistuneempia sijoituspäätöksiä”, Pekka kertoi viestissään.

Tässä puheeni, jonka Nordnetin maajohtaja @SuviTuppurainen Vuoden Sijoittaja 2024 -tapahtumassa eilen luki, voittajan julkaisun yhteydessä.



Otsikko: Minä en ole Pekka#pekka #vuodensijoittaja pic.twitter.com/RTOxZtkIbP — Pekka (@vontuchman) November 29, 2024

Vaikka Pekka ei pidä itseään vielä ihan huippusijoittajana, on hän innoissaan siitä, että voi jakaa opintomatkaansa seuraajiensa kanssa ja kehittyä yhdessä heidän kanssaan.

Saamansa tunnustuksen myötä Pekka on tehnyt päätöksen keskittyä täysipäiväisesti sijoittamiseen ja sijoittajayhteisön kehittämiseen.

”Haluan kiittää sydämellisesti seuraajiani, kanssakilpailijoitani ja Nordnetiä tämän upean kilpailun järjestämisestä”, sanoo Pekka ”vontuchman”.

Vuoden Sijoitusteko 2024 on investainmentia parhaimmillaan

Vuoden Sijoitusteko 2024 -finalistit olivat Rahan jäljillä (Elina Lappalainen), Hattaratalous (Anni Marttinen), Karon Grilli, Kauppalehden Unelmasalkku, Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine-tutkimus ja SalkunRakentaja.

Vuoden Sijoitusteko 2024 -voittaja Karon Grilli on pörssitoimittaja Karo Hämäläisen perustama media, jossa hän grillaa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja muita henkilöitä.

Ohjelmassa on vieraillut ykköskaartin yritysjohtajia ja sijoittajalegendoja. Haastattelut julkaistaan YouTubessa, podcast-alustoilla ja lehtijuttuna Taloustaidossa. Hämäläisen kokemuksen ja perehtyneisyyden ansiosta haastattelut ovat asiantuntevia, mutta samalla Grilli on hauskaa seurattavaa.

”Olen aivan liekeissä! Toivottavasti voiton myötä vieläkin useampi päätyy Grillin kantikseksi – oppimaan ja viihtymään. Pannaan uusia haastatteluita tulille ja kannetaan pöytiin maittavat kattaukset sijoittajan superfoodia”, hehkuttaa Hämäläinen.