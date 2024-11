Yhdysvaltain osakemarkkinat nousussa Trumpin voiton myötä

Arvostuskertoimet ovat lähes ennätyslukemissa.

Kuvio 1: S&P 500 -indeksin korkea kuluvan vuoden tuotto selittyy erityisesti arvostustason nousulla.

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin vahvaa kehitystä kuluneella viikolla, kun Donald Trump valittiin presidentiksi. S&P 500 -indeksi tuotti viikon aikana noin 4,7 prosenttia, ja pienyhtiöindeksi Russell 2000 peräti 8,8 prosenttia.

Kolme parhaiten tuottanutta S&P 500 -indeksin sektoria olivat kestokulutushyödykkeet, energia ja teknologia. Kestokulutushyödykesektorin tuotto oli 7,5 prosenttia viiden kaupankäyntipäivän aikana, ja sen suurimmista yhtiöistä Amazon.comin markkina-arvo nousi 5,9 prosenttia ja Teslan peräti 31,5 prosenttia. Energiasektorin tuotto oli 6,5 prosenttia; suurimmista yhtiöistä Exxon Mobilin osake tuotti 4,4 prosenttia ja Chevronin 1,8 prosenttia. Teknologiasektorin tuotto oli 5,9 prosenttia; Nvidian markkina-arvo nousi 7,5 prosenttia ja Applen 2,6 prosenttia.

S&P 500 -hintaindeksi on tuottanut vuoden alusta 25,8 prosenttia. Indeksin kehitys on ollut vaikeasti ennustettavissa, sillä suurin osa tuotosta, noin 62 prosenttia, on selittynyt arvostustason (P/E-kerroin) nousulla. Loppuosa hintaindeksin tuotosta selittyy yhtiöiden tuloskasvulla. S&P 500 -indeksin P/E-kerroin 12 kuukauden osakekohtaisten tulosten perusteella oli vuoden alussa 25,9x (= tulostuotto 3,9 prosenttia). Marraskuun 8. päivä se oli 30,2x (= tulostuotto 3,3 prosenttia). Siispä P/E-kertoimen nousu on tapahtunut tilanteessa, jossa arvostustasot olivat jo alkuvuodesta huomattavan korkealla historiallisessa tarkastelussa.

Tuotto-odotusten ennustamista on vaikeuttanut taloussuhdanteen kehityksen heikko näkyvyys. Talouskasvun pitäisi tyypillisesti hidastua ja taantuman lähestyä tilanteessa, jossa koronlaskut alkavat, korkokäyrä jyrkkenee ja inflaatio hidastuu lähelle tavoitetasoa. Tuloskasvu on kuitenkin ylittänyt odotukset vankan bruttokansantuotteen kasvun tukemana.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kohonnut arvostustaso indikoi, että S&P 500 -indeksin tuotto-odotus on madaltunut kuluvan vuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä Trumpin valinnan jälkeinen sijoittajasentimentin vahvistuminen saattaa silti yhä tukea S&P 500 -indeksin kehitystä, erityisesti jos pitkien korkojen ja inflaatio-odotusten nousu tasoittuvat.

S&P 500 -indeksin pitkän aikavälin tuotto-odotus ei nykytilanteessa ole kuitenkaan houkutteleva suhteessa makrotalouden riskeihin ja valtionlainamarkkinoiden tuottotasoon. S&P 500 -indeksin tulostuotto seuraavan 12 kuukauden konsensustulosennusteilla on vain 4,3 prosenttia, kun taas Yhdysvaltain 10-vuotisen inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on 2,0 prosenttia. Osakemarkkinoiden riskipreemio on matalin sitten 2000-luvun alun, jolloin markkinoilla oli it-kupla.

Osakemarkkinoiden kehityksellä on kuitenkin potentiaalia laajentua pieniin ja arvo-osakkeisiin, koska useiden niiden odotetaan hyötyvän Trumpin hallinnon talouspolitiikasta. Pienten yhtiöiden osakkeet ja arvo-osakkeet ovat matalasti arvostettuja suhteessa suuriin yhtiöihin ja kasvuosakkeisiin.

Pienyhtiöindeksi S&P 600:n tulostuotto seuraavan 12 kuukauden konsensustulosennusteilla on 5,8 prosenttia. Suurten arvo-osakkeiden (Russell 1000 Value) tulostuotto konsensustulosennusteilla on 5,6 prosenttia, kun taas suurten kasvuosakkeiden (Russell 1000 Growth) tulostuotto on 3,3 prosenttia. Myös pienten arvo- ja kasvuosakkeiden arvostustasoero on huomattavasti keskimääräistä suurempi.