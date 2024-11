Yhdysvaltain tuloskauden satoa – Nämä ovat sijoittajan mahdollisuuksia

Amerikkalainen finanssidata- ja ohjelmistoyhtiö FactSet veti yhteen suurten amerikkalaisten listayhtiöiden kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauskautta 15. marraskuuta tilanteen perusteella. Marraskuun puoliväliin mennessä noin 93 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä oli julkaissut tulosraporttinsa.

Tuloskausi on sujunut vaihtelevasti; sekä positiivisten tulosyllätysten lukumäärä että tulosyllätysten suuruus ovat jääneet alle viiden vuoden keskiarvon. S&P 500 -indeksin yhtiöistä 75 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden konsensusennusteen osakekohtaisen tuloksen osalta. Viiden vuoden keskiarvo on 77 prosenttia. Positiivisten tulosyllätysten osuus on kuitenkin samalla tasolla kuin 10 vuoden keskiarvo. Osakekohtainen tulos on ylittänyt tulosennusteen keskimäärin 4,3 prosentilla. Se on alle viiden vuoden ja 10 vuoden keskiarvon, jotka ovat 8,5 prosenttia ja 6,8 prosenttia.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtaisen tuloksen ennustetaan kasvaneen kolmannen vuosineljänneksen aikana 5,4 prosenttia vuodessa, kun mukaan lasketaan jo raportoineet yhtiöt sekä vielä raportoimatta olevien yhtiöiden tulosennusteet. Kolmannesta kvartaalista on tulossa viides peräkkäinen positiivisen tuloskasvun vuosineljännes.

Tuloskasvu on ollut laaja-alaista; yhdeksän yhdestätoista osakemarkkinoiden sektorista on raportoinut positiivista tuloskasvua suhteessa vertailukauteen. Eniten tulosta ovat kasvattaneet sektoreista viestintä, terveydenhoito ja kestokulutushyödykkeet.

Yhtiöiden liikevaihtojen kehityksessä on ollut nähtävissä momentumin heikentymistä. Raportoineista yhtiöistä 61 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden keskimääräisen liikevaihtoennusteen. Se on alle viiden vuoden ja 10 vuoden keskiarvon, jotka ovat 69 prosenttia ja 64 prosenttia. Liikevaihtoennuste on ylittynyt keskimäärin 1,2 prosentilla. Se on matalampi lukema kuin viiden ja 10 vuoden keskiarvo.

Yhdeksän osakemarkkinoiden sektoria on raportoinut liikevaihdon kasvua suhteessa vuodentakaiseen; kärjessä teknologia, terveydenhoito ja viestintä. Näin ollen kahden sektorin liikevaihto on laskenut, eniten energiasektorin yhtiöillä.

S&P 500 -indeksin yhtiöt ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa keskimäärin 5,5 prosenttia suhteessa viime vuoden vertailukauteen, jos mukaan lasketaan sekä raportoineet yhtiöt että liikevaihtoennusteet vielä raportoimattomien yhtiöiden osalta. Kolmannesta vuosineljänneksestä on tulossa 16. peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihdot kasvavat.

Analyytikot ennustavat tuloskasvun jatkumista

Analyytikot arvioivat, että S&P 500 -indeksin tulossumma kasvaa neljännellä kvartaalilla 12,1 prosenttia vuodessa. Ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen tuloskasvuennusteet ovat ensi vuodelle 12,7 prosenttia ja 12,0 prosenttia.

Osakekursseihin on jo hinnoiteltu laaja-alaista tuloskasvua. S&P 500 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 22,3x. Se on korkeampi kuin viiden vuoden mediaani, joka on 20,9x. Loistavan seitsikon (Alphabet, Apple, Amazon.com, Meta Platforms. Microsoft, Nvidia, Tesla) P/E-luku tulosennusteilla on 29,1x.

Korkeat arvostuskertoimet ovat johtaneet siihen, että markkina rankaisee tulospettymyksistä aiempaa enemmän. Se on ollut nähtävissä, kun vertaillaan positiivisen ja negatiivisen tulosyllätyksen tuottoeroa.

Positiivisen tulosyllätyksen raportoineiden yhtiöiden markkina-arvo on kasvanut keskimäärin 1,5 prosenttia tulosraportin julkaisun jälkeisenä kahtena kaupankäyntipäivänä. Sitä vastoin negatiivisen tulosyllätyksen yhtiöiden osakkeet ovat tuottaneet keskimäärin -2,8. prosenttia kahtena kaupankäyntipäivänä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen.

Nämä ovat sijoittajien mahdollisuuksia

Kansainvälisimpien amerikkalaisyhtiöiden liiketoiminnan kehitys on ollut keskimäärin muita vahvempaa kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 50 prosenttia syntyi Yhdysvaltain ulkopuolella, onnistuivat kasvattamaan tulosta keskimäärin 12,9 prosenttia vuodessa. Sitä vastoin alle 50 prosenttia ulkomailla vaihtavien tuloskasvu oli vain 1,5 prosenttia vuodessa. Suurta eroa selittää muun muassa yksittäisten teknologiayhtiöiden tuloskasvu.

Sijoittajan näkökulmasta houkuttelevimpia mahdollisuuksia ovat vahvasti sisämarkkinoilla operoivat yhtiöt, joiden arvostuskertoimia eivät rasita optimistiset tuloskasvuodotukset. Ne eivät tyypillisesti toimi teknologia-alalla tai varsinkaan tekoälyn parissa, joskin saattavat hyödyntää tekoälyä liiketoiminnan tuottavuuden kasvattamiseksi.

S&P 500 -indeksin arvo-osakkaiden joukosta erottuvat muun muassa tietyt finanssialan toimijat (JPMorgan Chase & Co, Bank of America), energiasektori (Exxon Mobil, Chevron) sekä päivittäistavaravalmistajat (Walmart, Procter & Gamble).

Huomionarvoista on, että S&P 500 -indeksin sisällä on vaikea löytää aliarvostettuja sektoreita ja yksittäisiä osakkeita suhteessa historiallisiin arvostuskertoimiin. Tilanne on erilainen pienten ja keskisuurten amerikkalaisten yhtiöiden kohdalla.

Pienten amerikkalaisyhtiöiden (S&P 600 -indeksi) P/E-luku tulosennusteilla on 16,3x. Keskisuurten yhtiöiden osakkeiden (S&P 400 -indeksi) P/E-luku tulosennusteilla on 16,4x. Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat huomattavasti matalammin arvostettuja kuin suuret yhtiöt.

Suurten yhtiöiden osakkeet ovat olleet korkeammin arvostettuja jo useita vuosia, mutta arvostustasoero on kasvanut mega cap -yhtiöiden kertoimien nousun mukana. Arvostustasoeron kasvua selittää erityisesti se, että suurten yhtiöiden kannattavuus on vahvistunut merkittävästi enemmän finanssikriisin jälkeen kuin pienten ja keskisuurten yhtiöiden.

Suuri arvostustasoero pienten/keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeiden välillä ei kuitenkaan ole todennäköisesti perusteltu, koska kannattavuuserot yleensä tasoittuvat pitkällä aikavälillä. Lisäksi Donald Trumpin hallinnon talouspolitiikasta hyötyvät erityisesti sisämarkkinoilla toimivat amerikkalaisyhtiöt.

Toisaalta pienten ja keskisuurten yhtiöiden kannalta korkotason kehitys on tärkeä kannattavuusajuri lähivuosina. Yrityslainojen korkotaso saattaisi pysyä lähellä nykytasoa (tai jopa nousta), jos Yhdysvaltain budjettialijäämä kasvaisi entisestään esimerkiksi veronalennusten vuoksi ja talouskasvu jatkuisi samanaikaisesti vahvana.