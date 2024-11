Yritysasiantuntija: Suomessa tehdään synkkää taloushistoriaa

Vallitseva laskusuhdanne näkyy konkreettisesti konkurssien määrässä. Vaikka vuotta 2024 on jäljellä vielä yli kuukausi, konkurssiin on ajautunut jo tässä vaiheessa vuotta lähes 2 700 yritystä, kertoo Suomen Asiakastieto.

Konkurssiin päätyneiden yritysten määrä on nyt ylittänyt 2000-luvun edellisen ennätyksen, joka meni rikki viime vuonna. Vuonna 2023 konkurssiin asetettiin kokonaisuudessaan 2 681 yritystä.

Asiakastiedon mukaan alle 199 000 euron liikevaihdon yritykset muodostavat merkittävän osan konkurssia hakeneista yrityksistä, mutta konkurssiin hakeutuvien yritysten määrä on kasvanut kaikissa liikevaihtoluokissa.

”Suomessa tehdään parhaillaan synkkää taloushistoriaa. Jo viime vuosi oli konkurssien lukumäärällä mitattuna 2000-luvun mittapuulla omaa luokkaansa, sillä viime vuotta edeltävä ennätys oli vuodelta 2009, jolloin konkurssiin ajautui 2 242 yritystä”, kertoo Asiakastiedon tuoteomistaja Jaakko Nors.

Norsin mukaan viime vuodet ovat olleet yrittäjille haastavia muun muassa pandemian, korkojen nousun ja yleisen taloustilanteen vuoksi, ja tämä näkyy nyt konkurssiin ajautuneiden yritysten ennätyksellisessä määrässä.

Suomen Asiakastiedon tuoteomistaja Jaakko Nors.

Eniten konkursseja haettiin Uudellamaalla, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa.

Ei niin synkkää ettei jotain myönteistäkin. Samaan aikaan uusia yrityksien perustamismäärässä ollaan matkalla kohti 2020-luvun ennätysvuotta.

Asiakastiedon mukaan tänä vuonna 31. lokakuuta mennessä oli perustettu hieman yli 47 000 uutta yritystä, kun vielä viime vuonna luku oli vastaavana ajankohtana hieman vajaa 44 000.

Yrityksiä on perustettu tänä vuonna etenkin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä maa-, metsä-ja kalatalouden aloille. Myös paljon konkursseja kokeneelle rakennusalalle on perustettu vajaa 3 600 yritystä.

“On positiivinen merkki, että uusia yrityksiä uskalletaan perustaa. Varmoja syitä uusien yritysten perustamisinnolle on hankala sanoa, mutta esimerkiksi moni konkurssin kokenut yrittäjä on saattanut perustaa uuden yrityksen. Tänä vuonna on ollut myös paljon muutosneuvotteluita ja isojakin yrityksiä on mennyt nurin. Tilanne on saattanut johtaa siihen, että moni työpaikkansa menettänyt on päättänyt kokeilla siipiään yrittäjänä”, Nors pohtii.

1/ Konkurssit 46/2024. 2000-LUVUN ENNÄTYS ON RIKOTTU! Konkurssien määrässä olemme nyt ylittäneet ennätysvuoden 2023! Teemme parhaillaan uutta synkkää taloushistoriaa. Konkurssit ovat tällä vuosituhannella nyt korkeimmalla tasolla. #konkurssit #talous @SuomenAsiakastieto pic.twitter.com/V3QKhmVkyS — Jaakko Nors (@jaakkonors) November 18, 2024