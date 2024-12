Aiforia nappasi tärkeän kumppanuuden Turkista

Memorial Hospitals Group on valinnut Helsingin pörssissä noteeratun lääketieteen ohjelmistoyritys Aiforia Technologiesin yhteistyökumppanikseen patologian tekoälyavusteiseen kuva-analytiikkaan kliinisessä diagnostiikassa. Yhteistyössä käytetään Aiforian viranomaishyväksyttyjä kliinisiä tekoälyratkaisuja rinta-, eturauhas- ja keuhkosyöpäpotilaiden kudosnäytteiden analysointiin Memorial Pathology -keskuslaboratoriossa.

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme Turkin ensimmäinen patologian laboratorio, jossa on täysin digitaalinen työnkulku ja kaikki kudosnäytteet on digitalisoitu. Seuraava askel on kliininen tekoäly, ja nyt olemme iloisia voidessamme saavuttaa tämän virstanpylvään Aiforian kanssa. Käytämme Aiforian tekoälymalleja eturauhas-, rinta- ja keuhkokarsinoomapotilaille, ja ne auttavat meitä diagnoosityössämme”, kertoo Memorial Hospital Groupin patologian johtaja İlknur Turkmen.

Turkmenin mukaan Memorial Hospitals voi tarjota potilaidensa hyödyksi innovatiivisimmat ja kattavimmat diagnostiset työkalut.

”Tulemme laajentamaan käytössämme olevia tekoälymalleja ja työkaluja muissa tautiryhmissä tulevien yhteistyöprojektien kautta”, hän kertoo.

”On suuri ilo auttaa Memorialin patologeja aloittamaan tekoälyyn perustuvan diagnostiikan hyödyntäminen heidän toiminnassaan. Luotamme siihen, että kliiniset ratkaisumme täyttävät patologien tarpeet, sillä ne parantavat diagnostiikan varmuutta ja tehostavat työnkulkua, jolloin he voivat tarjota entistä parempaa hoitoa potilailleen”, sanoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Memorial Hospitals Group on Turkin suurin yksityinen sairaalayhtymä, joka palvelee vuosittain 75 000 potilasta yli 167 maasta 11 sairaalassa, kahdella lääkäriasemalla ja yhdellä hyvinvointikeskuksella viidessä kaupungissa Turkissa.

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston. Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon.

Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Tekoälyn lisäksi Aiforia hyötyy useasta vallitsevasta megatrendistä. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja terveydenhuollon osaajapula luovat kysyntää Aiforian tuotteille ja palveluille.

Aiforialla on kunnianhimoinen liikevaihtotavoite. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2030 loppuun mennessä. Nykytasolta liikevaihdon tulisi joka vuosi yli kaksinkertaistua yltääkseen tavoitteeseen.

Yhtiön liikevaihdon kasvutahti on ollut vauhdikasta, mutta ei ole vielä yltänyt tavoitteen mukaiselle tasolle. Aiforian rullaava vuotuinen kasvuvauhti liikkuu tällä hetkellä noin 50 prosentissa.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.