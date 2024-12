Analyysi: Apetit nousi uudelle tulostasolle – haastattelimme johtoa

Apetit on keskeinen toimija kotimaisen kaupan pakastepizzoissa. Apetitin Superior-pizzaperhe täydentyi syksyllä Nduja-pepporonipizzalla. ”Lempeän tulinen maku muodostuu mausteisesta nduja-salamitahnasta, pepperonista, mozzarella- ja gouda-juustoista, sekä mehevästä tomaattikastikkeesta.” Kuva: Apetit, tiedote 21.10.2024

Elintarvikevalmistaja Apetitin päätuoteryhmiä ovat kasvis- ja ruokapakasteet, kasviöljyt ja rapsipuriste. Yhtiö uudisti strategiaansa pari vuotta sitten kaudelle 2023-2025. Avainteemoja ovat:

”Yhdessä enemmän” tarkoittaen muun muassa tiivistä viljelijäyhteistyötä; ”Monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita” esimerkkeinä ruoan lisäarvotuotteiden ja viennin kehittäminen painopisteenä Ruotsi, ”Lisää kotimaisia kasviproteiineja” keihäänkärkenä rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistaminen kohti teollista mittakaavaa, ”Vastuullinen arvoketju” tarkoittaen kestävää alkutuotantoa, kestäviä ruokavalintoja ja pienempiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Kirjoitin viimeksi Apetitista pintaa syvemmältä kesällä 2023. Yhtiö oli myynyt heikosti kannattavan viljaliiketoimintansa Suomessa ja Virossa vuotta aiemmin.

Kolme tuotantolaitosta Suomessa

Apetitin liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Ruokaratkaisujen keskeisiä tuotteita ovat pakastekasvikset, kala- ja kasvipohjaiset keitot, -pyörykät, -pihvit sekä pakastepizzat. Ne toimitetaan jakelukanaviin eli vähittäiskauppaan, Food service -sektorille ja teollisuudelle pakasteina. Tämä luo hyvän säilyvyyspohjan tuotteille.

Apetit on kehittynyt johtavaksi brändiksi kotimaisen kaupan pakastealtaassa. Yhtiö työllistää noin 300 ammattilaista ja kausiluonteisesti jonkin verran enemmän. Liikevaihto kahden viime vuoden aikana jatkuvista liiketoiminnoista on ollut noin 180 miljoonaa euroa per vuosi. Öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee jonkin verran johtuen kansainvälisten markkinahintojen vaihtelusta. Molemmissa segmenteissä tulos on kehittynyt varsin vakaasti 2023-2024.

Kasviöljyä puristetaan rypsin ja rapsin siemenistä Kirkkonummen Kantvikin kasviöljypuristamolla. Kaikkiin tuotantolaitoksiin niin pakastetehtaalla Säkylässä, öljypuristamolla Kantvikissa kuin pizzatehtaalla Pudasjärvellä tehdään johdon mukaan jatkuvasti investointeja tehostamaan tuotantoa, nostamaan automaatiota ja tuomaan energiatehokkuutta.

Loppuvuonna 2024 Kantivikiin valmistui uusi pullotuslinjasto suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Noin 4,5 miljoonan euron investoinnissa pulloihin keskimäärin käytetyn muovin määrä vähenee 41 prosenttia ja tyhjiin pulloihin liittyvä logistinen kuorma laskee. Pullot puhalletaan lopulliseen muotoon vasta linjalla.

Apetitin johtoa, vasemmalta toimitusjohtaja ja Ruokaratkaisujen johtaja Esa Mäki, talous- ja hallintojohtaja Susanna Tevä ja Öljykasvituotteiden johtaja Timo Huttunen. Johdolla on pitkä kokemus elintarviketeollisuudesta. Kuvat: Apetit Oyj

Tilikaudella 2023 yhtiön liikevoitto yli kaksinkertaistui 3,5:stä 7,5 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja Esa Mäki kommentoi kehitystä vuosikertomuksessa:

”Molemmilla liiketoiminnoilla oli varsin vahva vuosi. Öljykasvituotteissa tulos parani huomattavasti edellisvuodesta. Raaka-ainehankinta oli läpi vuoden onnistunutta, minkä lisäksi kansainväliset puristusmarginaalit olivat koko vuoden korkealla tasolla. Ruokaratkaisuissa jatkoimme kannattavuuden parantamista myynnin suotuisan kehityksen myötä. Liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit kasvoivat Food service -sektorissa sekä viennissä ja pysyivät vertailuvuoden tasolla vähittäiskaupassa ja teollisuusmyynnissä.

Kuroimme myös onnistuneesti kiinni tuloskehitystä heikentänyttä inflaatiovaikutusta portaittaisilla hinnankorotuksilla. Toimitusvarmuutemme oli läpi vuoden molemmissa liiketoiminnoissa hyvällä tasolla.”

Hyvä taloudellinen kehitys on jatkunut tilikaudella 2024.

Viennin osuus Ruokaratkaisuissa oli vuoden 2024 alkupuoliskolla 10 prosenttia (1-6/2023: 12) ja se suuntautui pääosin Ruotsiin ja Italiaan. Vientiin vaikutti laskevasti pakasteherneen myynnin ajoitukset kausien välillä. Öljykasvituotteissa viennin osuus oli 22 prosenttia (24) kohdistuen pääosin Norjaan ja Ruotsiin.

Trendit yhtiön puolella

Toimitusjohtaja Esa Mäki näkee kansainvälisten trendien olevan yhtiön puolella, koska Apetitin liiketoiminta painottuu kasvispohjaisiin tuotteisiin. Apetit on kotimaisen kaupan pakastealtaassa euromääräisesti myydyin brändi, kun kaupan omia merkkejä ei huomioida.

”Olemme myös muissa myyntikanavissa mukana, kuten horecassa (ns. Foodservice, sisältäen hotellit, ravintolat, ruokapalvelut), joka on meille vahva. Suomessa on myös teollisuusmyyntiä ja vienti on meille tärkeä, ennen kaikkea Ruotsi.”

”Öljykasviliiketoiminnassa on samat myyntikanavat mutta painotukset ovat erityyppiset. Meillä on rypsi- ja rapsiöljyissä vahva markkinaosuus suomalaisessa vähittäiskaupassa.”

Sijoittajaa kiinnostaa Apetitissa tuloksen ennakoitavuus muutaman vuoden päähän. Mäen mukaan kysyntäpuolen tekijät ovat kohtuullisesti nähtävissä eteenpäin. Tuloksen tekemisessä eri tekijät vaikuttavat eri tavalla eri liiketoiminnoissa.

”Meille on tärkeää Ruokaratkaisuissa satokauden onnistuminen. Meillä on vuosikymmenten kokemus avomaavihannesten viljelyn sopimustuotannosta, ja meillä on motivoituneet ja tavoitteelliset viljelijät”, toimitusjohtaja kiteyttää liiketoiminnan kulmakiviä.

Yhtiö on aktiivisesti lanseerannut tuoteuutuuksia eri segmenteissä erityisesti kasvipohjaisuus ja kasviproteiinit huomioiden. Johto on varsin tyytyväinen kasviproteiinipihvien ja -pyöryköiden menekkiin markkinoilla.

Apetitin uusi syksyllä lanseerattu falafelpyörykkä on maustettu Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän keittiöistä tutulla chilipohjaisella maustetahnalla, harissalla. Se tekee pyörykästä lempeän mausteisen. Kuva: Apetit Oyj

Pizzoissa Apetit on haastajan asemassa

”Ruokapakasteet ovat olleet Apetitin ydintä vuosikymmeniä. Me hallitsemme ainutlaatuisen arvoketjun pellolta pöytään saakka. Pakasteiden hintataso on suhteellisen kilpailukykyinen, joten se edellyttää, että prosessi tehdään mahdollisimman tehokkaasti”, Mäki tiivistää yhtiön keskeisiä kilpailuetuja.

Ruokaratkaisut-segmentin tuotteiden kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia, mikä erottaa yhtiön monista kilpailijoista kaupan pakastealtaassa.

Keskeiset kilpailijat pakasteissa ovat Findus, joka on eurooppalaisen Nomad Foodsin brändi, sekä kaupan merkit, joita yhtiö itsekin valmistaa. Pakastepizzoissa isoja toimijoita ovat norjalaisen Orklan Grandiosa ja saksalainen Dr. Oetker.

”Pakastepizza on segmenttinä kuluttajakaupassa iso ja se on kasvanut euromääräisesti erittäin vahvasti viimeisen 15 vuoden aikana. Siellä olemme haastajan roolissa”, Mäki summaa.

Toimitusjohtaja luonnehtii kilpailua varsin kovaksi, mutta pitää viimeksi raportoitua vuotta 2023 yhtiölle pakastepizzoissa varsin hyvänä. Apetit tekee työtä markkinassa johdonmukaisesti, mikä näkyy muun muassa markkinointiviestinnässä ja tuotelanseerauksissa. Yhtiö pyrkii erottumaan kotimaisuudella ja huolehtimaan markkinaosuuden kehityksestä.

”Jauhot, juustot pääosin, liha pääosin ovat kotimaista. Sitten on yksittäisiä raaka-aineita, mitä ei ole kotimaasta saatu. Ruokaratkaisujen 80 prosentin kotimaisuusasteeseen sisältyvät pakastepizzat. Itsessään pakastepizzojen kotimaisuusaste ei ole aivan noin korkea”, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Miika Kemilä luonnehtii kotimaisuuden tasoa ja merkitystä.

Suurin osa Apetitin hiilidioksidipäästöistä syntyy Scope 3:ssa eli ostetuissa tuotteissa ja palveluissa, kuten alkutuotannossa. Apetitit on sitoutunut vähentämään omia (Scope 1&2) päästöjään 75 prosentilla 2019-2025. Vuoteen 2023 mennessä saavutettiin jo 68 prosentin vähennys, keskeisenä syynä uusiutuvan energian voimakkaasti kasvanut osuus tehtaiden käyttämästä energiasta ja siihen liittyvät investoinnit. Kuva: Apetit Oyj, vuosikertomus 2023

Apetit haluaa lisätä öljykasvien viljelyä Suomessa

Öljykasviliiketoiminnassa yhtiöllä on selkeänä tavoitteena edistää kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä Suomessa peltoalaa kasvattamalla. Näin satomäärä kasvaisi ja kotimaan pelloilta saataisiin merkittävästi suurempi osa raaka-aineesta kuin tällä hetkellä.

Öljykasviliiketoiminnan johtaja Timo Huttunen näkee myös riskienhallintamielessä tärkeänä, että kotimaisen raaka-aineen osuutta pystytään kasvattamaan.

”Tehdään tietysti paljon töitä sen eteen, että se siitä 25 prosentista nousisi ja sitä kautta ennakoitavuus saatavuuden osalta paranisi. Meillä on kuitenkin meri aina välissä, kun me tuodaan tänne.”

Hintasuhteet alueittain vaihtelevat, mikä tuo satokohtaista vaihtelua liiketoimintaan. Yhtiö tuo rapsia pääosin Baltiasta, jossa syyskylvöiset lajikkeet menestyvät aika hyvin. Rahtikustannus Baltiasta tuotuna on maltillinen.

”Kotimaista raaka-ainetta toivottaisiin lisää, mutta emme näe isoa riskiä siinä, että emme saisi raaka-ainetta. Kyse on, mistä sitä saadaan ja mistä sitä halutaan saada”, hallinto- ja talousjohtaja Susanna Tevä muistuttaa.

Apetit uudisti syksyllä 2024 tuotenimen ja -ilmeen Apetit Kotimainen Rypsi- & rapsiöljyssä. Öljynsiemenet ovat siinä kokonaan kotimaassa viljeltyä rypsiä (n. 3/4) ja rapsia (1/4). Öljy sisältää terveydelle hyviä pehmeitä rasvoja, omega-3- ja omega-6-rasvahappoja ja E-vitamiinia. Kuva: Apetit Oyj, tiedote 6.11.2024

Rypsin ja rapsin siemenestä noin 40 prosenttia on öljyä, joka jalostetaan elintarvikkeeksi, ja 60 prosenttia kuiva-ainetta, joka jalostetaan rehuteollisuuteen. Volyymillisesti rehuteollisuus on öljykasviliiketoiminnan merkittävin asiakassegmentti.

Yhtiö pyrkii Huttusen mukaan kasvattamaan vähittäiskaupan osuutta asiakassegmenttinä. Suurin osa kasviöljystä menee elintarviketeollisuuteen ja toiseksi suurin horeca-sektorille. Apetit tuottaa vuositasolla jopa 50 000 tonnia kasviöljyä ja 80 000 tonnia kasviöljypuristetta, josta merkittävä osa menee vientiin.

Apetit pyrkii öljyntuotantoprosessissa niin sanotusti raffinoimaan ensimmäisen vaiheen öljyä mahdollisimman paljon, jolloin siitä saadaan elintarvikekelpoinen korkeamman jalostusarvon tuote.

Liikevaihto ja raaka-ainehinnat vaihtelevat öljykasviliiketoiminnassa varsin paljon, mutta muuten kysyntäympäristö on vakaa ja laitos käy täydellä kapasiteetilla pääsääntöisesti koko ajan. Yhtiö seuraa ja suojaa hintoja ja hintasuhteita (raaka-aine, kasviöljy, öljypuriste) aktiivisesti, jotta tuloksentekokyky säilyisi mahdollisimman stabiilina.

Rehumarkkinoilla yhtiön toimintakenttänä on Itämeren alue, jossa kilpailijoita tulee vastaan niin Baltiassa kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Kotimassa logistiikka muodostaa selkeän kilpailuedun niin irto- kuin pakatuissa tuotteissa.

BlackGrain on kasvumahdollisuus

Öljykasviliiketoiminnassa keskeinen innovaatiohanke on yhtiön kehittämä, rypsistä ja rapsista jalostettu BlackGrain -kasviproteiini, joka sai uuselintarvikeluvan 2021. BlackGrainin käyttökohteita ovat esimerkiksi kasviproteiinituotteet, lihapullat, välipalatuotteet, murot ja leivonta. Tuotteen kaupallinen merkitys on toistaiseksi vähäinen ja hanke on aktiivisessa kehitysvaiheessa.

”Se on ravitsemuksellisesti erittäin hyvä tuote. Me ei puhuta pelkästään kasviproteiinista, jota sitäkin siinä on 38 prosenttia keskimäärin, mutta siinä on myös kuitua, joka on ravitsemuksellisesti erittäin tärkeä yhdiste ja siemenestä jää siihen jonkin verran myös kasviöljyä. Eli kolme hyvää yhdistettä tekee siitä ravitsemuksellisesti ainutlaatuisen. Mieto maku, vedensidonta- ja rakenneominaisuudet ovat myös hyvät”, Huttunen avaa BlackGrainia.

Innovaation avulla yhtiö pyrkii nostamaan tuotannon jalostusastetta ja ihmisravinnoksi kelpaavan ruuan osuutta tuotetarjoamassaan. Yhtiö ilmoitti marraskuussa aloittavansa selvityksen vaihtoehdoista BlackGrain from Yellow Fields -rapsijauheen tuottamiseksi nykyistä laajemmassa mittakaavassa.

Avomaavihannesten satokausi oli varsin hyvä

Avomaavihannesten satokausi 2024 oli johdon mukaan varsin hyvä sekä laadullisesti että määrällisesti. Isoimmat volyymit yhtiöllä on perunassa, porkkanassa ja herneessä. Sadon prosessointi jatkuu tammi-helmikuulle saakka.

Suomen öljykasvien viljelyssä on ollut hieman vaatimattomia vuosia, mutta satokaudella 2024 määrä nousi. Viljelyala kasvoi Huttusen mukaan 10 000 hehtaaria satokaudelle 2024. Suomessa yhtiö on kevätkylvöisen rypsin varassa, mikä jonkin verran rajoittaa hehtaarisatoa. Muualla maailmassa pääpaino on rapsissa.

”Baltian tilanne oli aikaisempiin vuosiin nähden hieman huonompi, mutta olemme varautuneet hyvin”, Huttunen tiivistää.

Yhtiön laaja tuoteportfolio ja useat erityyyppiset asiakassegmentit, kuten vähittäiskauppa, teollisuus ja julkinen sektori, tuovat liiketoimintaan ennustettavuutta ja vakautta. Raaka-ainehankinta ja sen onnistuminen ovat keskeisessä roolissa niin Ruokaratkaisuissa kuin Öljykasvituotteissa.

Tulosvuosi 2024 näyttää ohjeistuksen perusteella hyvältä, liikevoiton osalta viime vuoden tasoiselta. Ruokaratkaisuihin yhtiö ennakoi tulosparannusta ja Öljykasvituotteisiin heikennystä markkinahintojen näkymien vuoksi.

Apetit on parantanut tulosta ja osinkoa vuodesta 2022 lukien. Vuosina 2020-2021 liikevaihtoon sisältyi viljakauppaa, josta yhtiö on luopunut.

Tasetilanne on vahva – osinko säilynee hyvänä

Apetitin tasetilanne on viime vuosien tapaan erittäin vahva. Yhtiö oli syyskuussa lähes nettovelaton. Korolliset velat olivat hieman kassavaroja suuremmat siksi, että yhtiö maksoi ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönototon johdosta kaikki ruokaliiketoiminnan ostovelat syyskuussa pois ja on toisaalta tehnyt raaka-aineostoja etupainotteisesti.

Johto on katsonut markkinan menevän sellaiseen suuntaan, jossa tämä on yhtiölle edullista ja kassavarojen puitteissa mahdollista.

Apetitin markkina-arvo nykyisellä 13,6 euron kurssilla on noin 84 miljoonaa euroa. Osinko per osake oli viime tilikaudelta 0,75 euroa ja mikään ei nähdäkseni viittaa osingon merkittävään supistumiseen. Tällöin osinkotuotto säilyisi hyvällä noin viiden prosentin tasolla.

Osakekohtainen tulos tilikaudella 2023 oli 1,56 euroa ja tammi-syyskuussa 2024 vastaavasti 0,85 euroa (1-9/2023: 1,01). Apetit pyrkii osinkopolitiikkansa mukaan jakamaan osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.

Apetitin keskeinen oman liiketoiminnan ulkopuolinen omistus on 20 prosentin osuus Sucros Oy:stä, joka on vakavarainen, liikevaihdoltaan hieman yli 100 miljoonan euron kotimainen sokerinvalmistaja. Sucros vaikuttaa Apetitin tulokseen osakkuusyhtiötuloksen muodossa eli liikevoiton alapuolella.

Lopuksi Mäki kertoo olevansa erittäin tyytyväinen siihen, että Apetit on päässyt pakasteissa omalla brändillään Ruotsin vähittäiskauppakanavaan. Tänä vuonna on panostettu myös Foodservice-kanavaan. Perustyöt täytyy tehdä, jotta tulevaisuuden kasvulle on edellytykset.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.