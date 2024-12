Analyytikko: Bitcoin nousemassa ”strategiseksi omaisuuseräksi”

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin, kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Kryptovaluutta Bitcoin saavutti jälleen uuden hintaennätyksen, kun sen kurssinoteeraus dollareissa kävi hetkellisesti yli 106 000 dollarissa.

Finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Di Giacomo uskoo, että kryptovaluutan hinnannousu johtuu tulevan presidentin Donald Trumpin lausunnoista, joissa hän ehdotti strategisen Bitcoin-reservin perustamista Yhdysvalloissa.

”Tämä ilmoitus on herättänyt suurta innostusta kryptovaluuttamarkkinoilla, vahvistaen Bitcoinin asemaa strategisena omaisuuseränä ja avaten uusia keskusteluja sen roolista globaalissa taloudessa”, Giacomo toteaa sijoittajakirjeessään.

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin nähden on noussut kuukaudessa lähes 15 prosenttia, kun poliittinen ilmapiiri on muuttunut nopeasti kryptovaluutoille suosiolliseksi. Donald Trumpin valinnan jälkeen Bitcoinin arvo on noussut yli 50 prosenttia.

Bitcoinin hinnannousu liittyy myös useiden kryptovaluuttamyönteisten ehdokkaiden valintaan, jotka ovat edistäneet innovaatioiden ja lohkoketjuteknologioiden johtajuuden narratiivia.

”Tässä yhteydessä Trumpin ehdotus strategisesta Bitcoin-reservistä nähdään askeleena kohti kryptovaluuttojen institutionalisoimista”, kertoo Giacomo.

Keskeinen tekijä Bitcoinin kasvavan kiinnostuksen taustalla on siis sen lisääntyvä käyttöönotto suurten instituutioiden keskuudessa. Esimerkiksi MicroStrategyn, suurimman Bitcoinia omistavan yrityksen, lisääminen Nasdaq-100-indeksiin korostaa kryptovaluutan kasvavaa vaikutusta teknologiateollisuudessa.

Bitcoinin uskottavuus on siten kasvanut perinteisille omaisuuserille vaihtoehtoisena sijoituskohteena, Giacomo arvioi.

”Tämä legitimoi Bitcoinin vakavana sijoitusvaihtoehtona ja osoittaa sen kykenevän kilpailemaan perinteisten omaisuuserien kanssa arvon ja merkityksen suhteen.

Markkina-analyytikko kuitenkin muistuttaa, että edelleenkään kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu Bitcoinin kasvuun optimistisesti.

”Mielipiteet ovat syvästi jakautuneet kansainvälisesti. Esimerkiksi Vladimir Putin pitää kryptovaluuttoja elinkelpoisena vaihtoehtona Yhdysvaltain dollarille, kun taas Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Jerome Powell epäilee niiden toimivuutta arvon säilyttäjänä. Skeptisyys johtuu Bitcoinin luontaisesta volatiliteetista, joka on yhä yksi sen eniten keskustelluista ominaisuuksista.”

Globaalisti Trumpin ilmoitus nähdään myös strategisena siirtona muiden maiden, erityisesti Kiinan, kryptovaluutta- ja lohkoketjusektorin johtajuuden haastamiseksi.

”Kiina on jo edennyt merkittävästi digitaalisen yuanin, valtion tukeman digitaalisen valuutan kanssa, mikä korostaa tarvetta pysyä mukana tässä uudessa ’digitaalisen ylivallan kilpajuoksussa’. Tässä kontekstissa Bitcoin voi näytellä merkittävää roolia Yhdysvaltain taloudellisessa ja teknologisessa strategiassa”, Giacomo arvioi.

Yhdysvaltojen liittovaltiosta on jo nyt tullut merkittävä bitcoinien omistaja. Liittovaltio omistaa 199 000 bitcoinia, mikä on 1,0 prosenttia kaikista bitcoineista. Suuri osa näistä hallituksen omistuksista on peräisin rikollisista takavarikoista, kuten Silk Road -markkinapaikkaan liittyvässä tapauksessa.

Vaikka Bitcoinin tulevaisuus näyttää lupaavalta, se kohtaa jatkossa merkittäviä haasteita, markkina-analyytikko muistuttaa.

”Sääntely, laajamittainen käyttöönotto ja markkinoiden vakaus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät sen kehitystä tulevina vuosina. Siitä huolimatta uusi 106 000 dollarin kaikkien aikojen korkein arvo osoittaa selvästi sen kasvavaa merkitystä globaalilla rahoituskentällä. Tämä virstanpylväs vahvistaa kryptovaluuttojen kehitystä spekulatiivisista omaisuuseristä strategisiksi työkaluiksi.”