Analyytikko käänsi kelkkaa ja nosti Teslan tavoitehintaa 347 prosenttia

Roth Capital -yhtiön analyytikko Craig Irwin nosti Teslan osakkeen luokituksen aiemmalta pidä-tasolta osta-tasolle ja korotti tavoitehintaa huomattavasti, 85 dollarista peräti 380 dollariin.

Tesla hinnoitellaan tällä hetkellä alle 360 dollarin hintaan.

Irwin on ollut skeptinen Teslaa kohtaan jo pitkään. Joulukuussa 2023 hän kutsui Teslaa ”äärimmäisen yliarvostetuksi”, ja vielä lokakuussa 2024 hän piti osakkeessa pidä-suosituksen.

Nyt näkemykset ovat muuttuneet radikaalisti.

Miksi Irwin nosti Teslan tavoitehintaa niin rajusti ja antaa nyt ostosuosituksen?

CNBC:n haastattelussa hän kertoo, että kuluvan vuosineljännes on todennäköisesti viimeinen suhteellisen heikko ajanjakso Teslalle; nyt Elonilla on uusi ostajakunta.

”Konservatiivit, jotka eivät aiemmin ole katsoneet sähköautoja kovin tarkasti, kiihdyttävät kysyntää Yhdysvaltain ydinmarkkinoilla. En näe kovin monia negatiivisia katalyyttejä. Positiivisia katalyyttejä on runsaasti. Suunta on nyt ylöspäin. Vaikka markkina-arvo on valtava, he tekevät suuria asioita”, hän totesi.

Roth Capital -yhtiön analyytikko Craig Irwin.

Irwin suhtautuu myös Teslan kehittämään autonomisen ajamisen ratkaisuun aiempaa myönteisemmin.

”Keskusteltuani eri projekteihin osallistuvien insinöörien kanssa olen oppinut, että mukana on usein kahdesta kolmeen teleoperaattoria, ihmisiä valvomassa ja korjaamassa ongelmatilanteita. Tesla aloitti viime viikolla teleoperaattoreiden palkkaamisen. Tesla ei pärjää yhtään huonommin kuin Waymo. Jos Tesla keskittyy optiseen ratkaisuun, he voivat kilpailussa hyödyntää teknologiaa, joka vähentää tietokoneiden energiankulutusta. Uskon, että he ovat pitkän aikavälin vakava kilpailija”, hän toteaa.

Waymo, jonka Irwin mainitsee, on Teslan kilpailija autonomisen ajamisen kehittämisessä. Yritys sai alkunsa Googlen itseohjautuvan auton projektista vuonna 2009 ja eriytettiin omaksi Alphabetin tytäryhtiöksi vuonna 2016.

Trumpin hallinto antaa vetoapua

Irwin näkee muitakin hyviä syitä uskoa Teslan menestykseen ja osakkeen kurssipotentiaaliin.

Ensinnäkin Tesla hyötyy presidentiksi valitun Donald Trumpin hallinnosta. Trump on jo nimittänyt Elon Muskin ”Government Efficiency” -osaston toiseksi vetäjäksi, mikä voi helpottaa sääntelyyn liittyviä prosesseja. Tämä koskee erityisesti autonomista ajamista, jossa Tesla suunnittelee merkittävää edistystä tulevina vuosina, esimerkiksi Cybercab-projektin kautta.

Toinen syy on se, että ehkä hieman yllättäen Trumpin päätös poistaa 7 500 dollarin sähköautojen verohyvitys voi olla Teslalle etu. Irwinin mukaan tämä heikentää enemmän perinteisiä autonvalmistajia kuin Teslaa, ja analyytikot, kuten Wedbushin Dan Ives, jakavat tämän näkemyksen.

Tesla on kilpailijoitaan paremmin valmistautunut toimimaan tilanteessa, jossa liittovaltion sähköautoetuudet ja verohyvitykset poistettaisiin. Teslalla on mittakaava ja laajuus, jotka ovat vertaansa vailla sähköautoteollisuudessa, ja tämä dynamiikka voi antaa Teslalle selkeän kilpailuedun ympäristössä, jossa sähköautojen tukia ei ole.

Lisäksi Trump saattaa nostaa Kiinan tullimaksuja, jotka estäisivät halvempien kiinalaisten sähköautojen, kuten BYD:n ja Nion, tulvimisen Yhdysvaltain markkinoille tulevina vuosina.

Irwin uskoo myös, että Tesla voi kasvattaa merkittävästi kysyntää konservatiivisten äänestäjien keskuudessa, jotka ovat yleensä olleet epäileväisiä sähköautoja kohtaan. Elon Muskin suhde Trumpiin saattaa kuitenkin muuttaa heidän asenteensa, erityisesti Teslan valmistamia ajoneuvoja kohtaan.

Tunnustus Teslan panostuksille robotiikassa ja autonomisessa ajamisessa

Irwinin arvion mukaan Teslan toimitukset voivat kasvaa 20–30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, osittain uuden asiakaskunnan ansiosta. Lisäksi akkujen alhaisemmat hinnat ovat parantaneet Teslan marginaaleja viimeisillä vuosineljänneksillä, hän muistuttaa.

Irwinin analyysi keskittyy nyt Teslan positiivisiin tekijöihin, kuten yrityksen edistysaskeliin robotiikan saralla Optimus-projektissa ja tekoälyaloitteisiin, kuten Grok.

Näiden sekä Teslan kasvavan markkinaosuuden sähköautomarkkinoilla, Irwin näkee osoituksina kestävästä noususuuntauksesta. Hänen arvionsa mukaan Teslan markkina-arvo voisi nousta jopa 1,1–1,2 biljoonaan dollariin.

Irwinin tavoitehinnan ja suosituksen päivitys heijastaa laajempaa tunnustusta Teslan strategisesta asemasta sekä sähköautojen että muun Teslan kehittämän teknologian markkinoilla. Hänen kommenttinsa viittaavat siihen, että konkreettinen edistyminen robotiikan ja autonomisen ajamisen saralla voi merkittävästi nostaa Teslan osakearvoa ja lisätä sijoittajien innostusta.

Tämä voi olla käännekohta siinä, miten analyytikot ja sijoittajat arvioivat Teslan tulevaisuuden näkymiä.

Teslan toimitusjohtaja on yrittänyt jo pitkään vakuuttaa sijoittajat siitä, että hänen yrityksensä on jatkossa yhä enemmän tekoälyä ja robotiikkaa. Musk haluaa ohjata Teslan pois sen ydinliiketoiminnasta eli sähköautojen valmistuksesta ja myynnistä kohti robottia ja tekoälyä tuottavaa liiketoimintaa.

Takana vahva tulosraportti

Viimeisimmässä tulosraportissaan Tesla ilmoitti yli 25 miljardin dollarin liikevaihdosta ja 2,17 miljardin dollarin nettotuloksesta kolmannella neljänneksellä. Musk sanoi tulospuhelussa, että hänen ”paras arvauksensa” on, että ajoneuvojen kasvu saavuttaisi 20–30 prosenttia ensi vuonna, mikä johtuu edullisemmista ajoneuvoista ja autonomian kehittymisestä.

Tesla kertoi useita positiivisia julkistuksia kolmannen vuosineljänneksen raportissaan.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli parempi ja marginaalit paranivat, kasvunäkymät paranivat, sähköautot päivittyivät halvemmilla malleilla ja robottitaxit otettiin käyttöön.

Teslan oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,72 dollaria verrattuna analyytikoiden 0,60 dollarin konsensusodotukseen. Vuosi sitten oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,66 dollaria.