Analyytikot uskovat lujasti tähän biolääkeyhtiöön

Structure Therapeuticsin analyytikkosuositukset ja tavoitehinnat. Kuva: TipRanks.

Jenkkimarkkinoilla käy lämmin tuulen vire, kun sijoittajat odottavat Donald Trumpin purkavan sääntelyä ja tarjoavan yrityksille veroalennuksia.

Amerikkalaisen finanssitalo Jefferiesin kvantitatiivisen strategian globaali johtaja Desh Peramunetilleke uskoo, että sääntelyn vähentäminen yhdessä mahdollisesti alempien yritysverokantojen kanssa voisi merkittävästi vahvistaa bioteknologian alaa. Erityisesti pienemmät bioteknologiayritykset olisivat suurimpia hyötyjiä.

Trumpin verotukseen ja valtion sääntelyyn liittyvät politiikkansa viittaavat riskimyönteisempään ympäristöön, mikä kannustaa sijoituksiin ja yritysjärjestelyihin.

”Tämä luo suotuisan tilanteen pienempien bioteknologiayhtiöiden uudelleenarvioinnille,” Peramunetilleke kertoo.

Jefferiesin tarkkailussa on esimerkiksi Structure Therapeutics, kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka keskittyy innovatiivisten uusien hoitomuotojen kehittämiseen kroonisiin sairauksiin, erityisesti aineenvaihduntasairauksiin ja lihavuuteen.

Yhtiö keskittyy kehittämään suun kautta otettavia pienmolekyylilääkkeitä. Yrityksen tavoitteena on muuntaa biologisia lääkkeitä pienimolekyylisiksi lääkkeiksi, jotka olisivat helpommin saatavilla ja edullisempia.

Structure Therapeutics on analyytikoiden suuri suosikki, sillä analyytikoita ja yrityksiä reittaavan TipRanks-sivuston mukaan kaikki yhdeksän yhtiötä seuraavaa analyytikkoa antavat yhtiölle ostosuosituksen.

Structuren teknologia perustuu G-proteiiniin kytkeytyviin reseptoreihin (GPCR), jotka muodostavat suurimman ihmisen kalvoproteiiniperheen. GPCR:t osallistuvat suurimpaan osaan ihmisen fysiologisia toimintoja, ja yli 100 tällaista proteiinia on lääkkeiden kohteena markkinoilla.

Vaikka tämä kuulostaa paljolta, markkinoilla on silti suuri potentiaali – yli 220 näistä proteiineista on edelleen käytettävissä kliiniseen tutkimukseen, kertoo TipRanks sivusto.

Yrityksen johtava lääkeaihio on GSBR-1290, suun kautta annosteltava pieni molekyyli, joka on todettu hyödylliseksi lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Lääkeaihio on lääkekehityksen alkuvaiheessa oleva molekyyli tai yhdiste, jolla on potentiaalia kehittyä valmiiksi lääkkeeksi. Lääkeaihio on parhaillaan lihavuuden hoidon kliinisissä kokeissa.

Nämä kokeet ovat edenneet vaiheeseen 2, ja kesäkuussa yritys julkaisi positiivisia tuloksia aiemmasta vaiheen 2a tutkimuksesta. Viime kuussa Structure ilmoitti, että jatkotutkimus, vaiheen 2b ACCESS-tutkimus, oli aloittanut potilaiden annostelun.

Vaikka Structure Therapeutics kehittää myös muita ohjelmia lihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien hoitoon, yhtiön painopiste on selvästi nyt meneillään olevien GSBR-1290:N kliinisten tutkimusten edistymisessä.

Structure Therapeuticsin GSBR-1290:llä on useita mahdollisia etuja lihavuuden hoidossa.

GSBR-1290 on pienmolekyylinen lääke, joka voidaan ottaa suun kautta, mikä on helpompaa ja mukavampaa kuin pistettävät lääkkeet. GSBR-1290 vaikuttaa GLP-1 reseptoriin, joka on osoittautunut tehokkaaksi kohteeksi sekä lihavuuden että tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Lääke voi myös mahdollisesti vähentää sivuvaikutuksia. Lisäksi pienmolekyylilääkkeet ovat tyypillisesti edullisempia valmistaa kuin biologiset lääkkeet, mikä voi tehdä hoidosta kustannustehokkaampaa.

Jefferiesin analyytikko Roger Song uskoo, että Structurella on kyky kehittää kilpailukykyinen lääkeaihio. Analyytikko antaa Structuren osakkeet ostosuosituksella ja 79 euron tavoitehinnan. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta on lähes 89 dollaria. Tällä hetkellä osake noteerataan noin 33 dollarin hintaan.

Tuotto-odotukset ovat siis kovat.

Yhtiö on kasvanut vauhdilla. Yhtiön liikevaihto kuluvan vuoden tammi-syyskuussa oli 75 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 50 miljoonaa euroa.

Kyseessä on kuitenkin ison riskin yhtiö, sillä sen toiminta on vasta alkuvaiheessa. Yhtiön toiminta on vielä tappiollista ja liiketoiminnan kassavirta oli tammi-syyskuussa 86 miljoonaa euroa negatiivinen.

Yhtiön toiminnan jatkuvuus on turvattu suurten kassavarojen ansiosta. Yhtiöllä on käteisvaroja 915 miljoonaa dollaria, joiden avulla se rahoittaa toimintaansa ja kliinisiä kokeita vuoteen 2027 asti.