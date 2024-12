Aspolta tulosvaroitus, yhtiö uskoo silti lähivuosien näkymiin

Monialayhtiö Aspo on marraskuun alustavan tuloksen ja viimeisimmän tulosennusteensa perusteella päättänyt alentaa koko vuodelle 2024 annettua ohjeistustaan. Ohjeistuksen alentamiseen ovat pääasiallisesti syynä ESL Shippingin ja Telkon odotettua heikompi kysyntä neljännen vuosineljänneksen aikana.

Uudessa ohjeistuksessaan Aspo odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn olevan noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2024, kun se oli 27,9 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Aiemmassa ohjeistuksessaan yhtiö oli odottanut vertailukelpoisen EBITAn ylittävän 32 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo, että huolimatta päivitetystä tulosohjeistuksesta, Aspon vankka strategian toteutus ja merkittävät investoinnit vuonna 2024 tukevat yhtiön pidemmän aikavälin kannattavuustasoa, mikä on merkittävästi yli yhtiön nykyisen taloudellisen suorituskyvyn.

”Korkeampi kannattavuus tulevaisuudessa perustuu erityisesti Telkon ja Leipurinin toteutuneisiin yritysostoihin ja ESL Shippingin sitouduttuihin investointeihin uusin Green Coaster ja Handy -kokoluokan aluksiin. Jo tehdyt kasvuinvestoinnit ovat enemmän kuin täysin kompensoineet Venäjältä vetäytymisen vaikutuksesta menetetyn taloudellisen tuloksen”, Jansson vakuuttaa.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, Aspon pyrkimys saavuttaa yhden miljardin euron liikevaihto ja 8,0 prosentin EBITA vuoteen 2028 mennessä on ennallaan. Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2025 annetaan vuoden 2024 tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa 2025.

Kolmannella vuosineljänneksellä Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi viime vuoden 130 miljoonasta eurosta vajaaseen 147 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA nousi viime vuoden 7,7 miljoonasta eurosta 8,7 miljoonaan euroon.

Yhtiö on käynyt läpi suuren muutoksen viimeisen kolmen vuoden aikana, kun Aspo on irtautunut täysin Venäjältä. Tämä on edellyttänyt suuria kasvuinvestointeja länteen, jotka toimitusjohtajan mukaan korvaavat täysin idän liikevaihdon ja kannattavuuden menetyksen.