Poikkeuksellisen alhainen ensirekisteröintien määrä nostaa Suomen autokannan keski-iän selvästi yli EU:n keskiarvon

Suomessa on lukemattomat autoilijat ajavat yli 15 vuotta vanhoilla autoilla. Niiden turvallisuusominaisuudet eivät vastaa nykystandardeja.

Marraskuussa Suomessa rekisteröitiin 6338 uutta henkilöautoa, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Koko alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 67 785 henkilöautoa. Määrä jää siten 17 prosenttia viime vuoden tammi-marraskuun lukemaa vähäisemmäksi.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan Suomessa uusien autojen rekisteröinnit ovat kuluvana vuonna jääneet kauas pitkän aikavälin keskiarvostaan. Autoala arvioi henkilöautojen ensirekisteröintien määrän jäävän tänä vuonna pienemmäksi kuin kertaakaan vuosikymmeniin.

Taulukko: Autojen ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain marraskuussa 2024 ja 2023. Lähde: Traficom ja Tilastokeskus.

Se tarkoittaa sitä, että Suomessa ajetaan entistä vanhemmilla autoilla.

”Suomessa liikennekäytössä olevien autojen keski-ikä on noussut jo 13,2 vuoteen, mikä on selvästi EU:n keskiarvoa korkeampi. Suomen autokannasta yli 40 prosenttia, eli noin 1,2 miljoonaa autoa, on vähintään 15-vuotiaita”, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Kallion mukaan autokannan nykyistä nopeampi uusiutuminen olisi tärkeää, koska liikenneturvallisuus paranee vanhojen autojen korvautuessa uusilla.

EU:n yleinen turvallisuusasetus edellyttää, että ensirekisteröitävissä autoissa on heinäkuusta 2024 lähtien ollut oltava pakollisena uusia turvallisuutta parantavia varusteita, esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä ja peruutustutka tai kamera.

”Ennakointi liikenteessä, kuljettajien asenteet ja tilannenopeus vaikuttavat liikenneturvallisuuteen, mutta yksin niillä ei voida estää onnettomuuksia. Myös autojen turvallisuusominaisuuksilta vaaditaan paljon, ja tässä on suuria eroja uuden ja vanhan auton välillä. Tyypillistä on, että uusissa autoissa on paljon turvallisuutta oleellisesti parantavaa ja onnettomuuksia ehkäisevää turvateknologiaa”, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala muistuttaa.