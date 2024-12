Onko bitcoin tienhaarassa?

Kryptovaluutta Bitcoinin hinta kävi korkeimmillaan tällä viikolla yli 108 000 dollarissa, mikä oli jälleen kaikkien aikojen korkein noteeraus. Sen jälkeen vaihtokurssi on tullut ryminällä alas noin 95 000 dollariin.

Yhdysvaltalaisten pörssinoteerattujen Bitcoin-sijoitusrahastojen 15 päivän jatkuva positiivinen pääomavirtojen putki katkesi torstaina, kun ne niistä häipyi pääomia ennätyksellisen 680 miljoonan dollarin verran.

Tällaiset korjaukset ovat “melko tyypillisiä” kryptovaluuttojen nousumarkkinoilla, arvioi FRNT Financialin data- ja analytiikkaosaston johtaja Strahinja Savic uutistoimisto Bloombergille.

Yhdysvaltain keskuspankin keskiviikkoinen haukkamainen linjanmuutos painoi useimpia riskialttiita omaisuusluokkia, mihin bitcoin myös kuuluu. Bitcoin on kuitenkin edelleen lähes 50 prosentin nousussa kryptomyönteisen Donald Trumpin voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit 5. marraskuuta.

“Tämä vaikuttaa vuoden lopun voittojen kotiuttamiselta. Myyntiaaltoa ei laukaissut mikään perustavanlaatuinen syy”, uskoo Edward Chin Parataxis-yhtiöstä.

Koska odotukset Fedin korkoleikkauksista vuodelle 2025 ovat hälvenneet, jotkut sijoittajat saattavat kotiuttaa voittojaan kryptovaluutoista.

Finanssitalo Pepperstonen tutkimusstrategi Quasar Elizundia arvioi sijoittajakirjeessään, että Bitcoinin viimeaikainen kehitys on ollut määrittynyt globaalien makrotaloudellisten tekijöiden ja jatkuvan kiinnostuksen välisestä jännitteestä.

Vaikka kryptovaluutta kamppailee ylittääkseen 100 000 dollarin rajan, Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powellin varoittavat lausunnot ovat lisänneet epävarmuutta.

Elizundian mukaan syvällisempi analyysi paljastaa kuitenkin monimutkaisen dynamiikan, jossa on bitcoinin elpymistä tukevia elementtejä.

”Viimeaikaiset tiedot osoittavat merkittäviä pääomavirtoja pois yhdysvaltalaisten sijoittajien Bitcoin-ETF:istä sekä pitkien positioiden likvidointeja. Tämä liike heijastaa lyhyen aikavälin laskusuuntaista tunnelmaa, jota todennäköisesti voimistaa Fedin rajoittava sävy. Tämä tilanne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen”, hän arvioi.

Yhdysvaltain taloustiedot tarjoavat Elizundian mukaan kaksijakoisen näkymän.

Toisaalta inflaatio, joka mitataan PCE-indeksillä eli kulutushyödykkeiden hintaindeksillä, osoittaa hidastumisen merkkejä ja jää markkinoiden odotusten alle. Tämä lukema yhdessä kulutuskäyttäytymisen kanssa, pitää oven auki Fedin rahapolitiikan keventämiselle.

”PCE-inflaation hidastuminen on positiivinen tekijä, sillä se vähentää painetta ylläpitää korkeita korkoja. Tämä potentiaalinen kehitys voisi tuoda vakautta markkinoille ja tarjota Bitcoinille myötätuulta”, Elizundia toteaa.

Toisaalta USA:n keskuspankki Fed on korottanut inflaatioennusteitaan vuodelle 2025, mikä viittaa siihen, että inflaatio pysyy yli kahden prosentin tavoitteen pidempään kuin alun perin arvioitiin.

”Tämä yhdessä hitaampien koronleikkausten tahdin kanssa, heijastaa keskuspankin varovaista linjaa, joka asettaa etusijalle hintavakauden”, Elizundia toteaa.

Fed on valinnut hitaamman koronlaskutahdin, lähettäen selkeän viestin: ”Hintavakaus on etusijalla,” kuten viimeisimmässä kokouksessa todettiin.

Tämän makrotaloudellisen epävarmuuden keskellä sijoittajien kiinnostus Bitcoinia kohtaan säilyy, Elizundia uskoo.

”Japanilainen yritys Metaplanet aikoo Microstrategyn strategian mukaisesti kerätä 33 miljoonaa dollaria joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskulla hankkiakseen lisää bitcoineja. Aiemmin tällä viikolla yritys toteutti vastaavan 28 miljoonan dollarin operaation. Tällaiset Microstrategy-tyyliset operaatiot voivat toimia Bitcoinin hinnan tukitasoina, jos ostovolyymit kasvavat, mikä osoittaa pitkäaikaista luottamusta digitaaliseen omaisuuteen.”

Bitcoin on Elizundian mukaan tienhaarassa.

”Rahapolitiikan aiheuttama varovaisuus ja lyhyen aikavälin pääomavirrat ovat ristiriidassa inflaation hidastumisen ja strategisten sijoittajien pysyvän kiinnostuksen kanssa. Bitcoinin tulevaisuus riippuu näiden tekijöiden kehityksestä ja markkinoiden kyvystä löytää uusi tasapaino”, hän toteaa.

Bitcoinin tulevan hintakehityksen kannalta yksi keskeinen riski saattaa löytyä rahan tarjonnan muutoksesta.

Kansainvälisiä pääomamarkkinoita viestipalvelu X:ssä kommentoiva The Kobeissi Letter on havainnut bitcoinin hinnan ja rahan tarjontaan liittyvän selvän kytköksen.

”Aiemmin Bitcoinin hinnat ovat seuranneet globaalia rahan tarjontaa noin 10 viikon viiveellä. Kun maailmanlaajuinen rahan tarjonta saavutti lokakuussa uuden ennätyksen, 108,5 biljoonaa dollaria, Bitcoinin hinta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, 108 000 dollariin”, The Kobeissi Letter kirjoittaa X:ssä.

Viimeisten kahden kuukauden aikana rahan tarjonta on kuitenkin pudonnut 4,1 biljoonalla dollarilla, noin 104 biljoonaan dollariin, mikä on alhaisin taso elokuusta lähtien.

”Jos tämä yhteys edelleen pitää paikkansa, se viittaa siihen, että Bitcoinin hinta voisi laskea jopa 20 000 dollaria seuraavien viikkojen aikana. Bitcoinin kuuma nousukausi saattaa ottaa tauon”, The Kobeissi letter varoittaa.

