Bitcoin ylitti 100 000 dollarin rajapyykin, mitä se merkitsee?

Bitcoinin arvo ylitti hetkellisesti maagisen 100 000 dollarin rajan. Kryptovaluutan nousua tukevia tekijöitä on useita.

Bitcoinin hinta dollareissa, 10 päivän ajanjakso. Kuva: Koyfin.

Kryptovaluutta bitcoin nousi tällä viikolla hetkellisesti yli 100 000 dollarin ja hinta kävi yli 104 000 dollarissa, mikä on kaikkien aikojen korkein kurssinoteeraus. Loppuviikosta hinta lähti kuitenkin laskuun ja kurssinoteeraus painui takaisin alle 100 000 dollarin.

Instituutioiden rooli tässä hintarallissa on ollut ratkaiseva, arvioi finanssitalo Pepperstonen sijoitusstrategi Dilin Wu.

”Spot-Bitcoin-ETF:t ovat keränneet neljän peräkkäisen päivän ajan pääomien positiivisia nettovirtoja, ja vain yhdessä päivässä kirjattiin huikeat 676 miljoonaa dollaria. Alan suurtoimijat, kuten BlackRock, Fidelity ja Grayscale, ovat olleet merkittäviä tekijöitä, mikä vahvistaa Bitcoinin kasvavaa houkuttelevuutta institutionaalisille sijoittajille”, Wu toteaa sijoittajakirjeessään.

BlackRockin iShares Bitcoin Trust ETF on kerännyt yli 30 miljardia dollaria nettosijoituksia tammikuusta lähtien, mikä tekee siitä yhden vuoden kolmesta suurimmasta ETF:stä Yhdysvalloissa sijoitusvirtojen perusteella.

Sääntelypuolella Wun mukaan bitcoin-optimismia lisää tammikuussa presidentin virkaan astuvan Donald Trumpin ilmoitus nimittää Paul Atkins seuraavaksi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) puheenjohtajaksi. Atkinsia pidetään nykyistä Gary Gensleriä kryptomyönteisempänä, ja hänen nimityksensä on nostattanut odotuksia kryptovaluuttojen suotuisammasta sääntelykehityksestä vuodesta 2025 alkaen, mikä on tuonut markkinoille uutta intoa.

Lisäksi Venäjän kasvava kryptovaluuttojen käyttö on ollut Wun mukaan merkittävä tekijä.

Hänen mukaansa Vladimir Putinin äskettäinen hyväksymä lainsäädäntö, joka tunnustaa digitaaliset valuutat omaisuudeksi ja vapauttaa louhinnan ja myynnin arvonlisäverosta, on tuonut ”edistyksellisen sävyn” maan kryptovaluuttojen politiikkaan. Putinin huomautus ulkomaisten valuuttavarantojen vähentämisestä ja kiinnostus Bitcoiniin ovat edelleen vahvistaneet positiivista tunnelmaa.

Markkinoiden katse on nyt siinä, voiko Bitcoin ylittää 100 000 dollaria uudelleen korjausliikkeen jälkeen.

”Näen laskun terveenä hinnan tasaantumisena, joka johtuu lyhyen aikavälin voittojen kotiutuksesta. Bitcoinin Fear and Greed -indeksi, joka saavutti eilen äärimmäisen ahneuden tason 84, on nyt laskenut kestävämpään 72:een, mikä viittaa tarpeelliseen nollaukseen”, Wu toteaa.

Bitcoinin näkymät ovat yhä suotuisat.

”Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden vahva kehitys, vahvat talousluvut ja jatkuva institutionaalinen kiinnostus tekevät Bitcoinin nousupotentiaalista vakuuttavan”, Wu toteaa.

Vaikka Atkinsin nimitys on herättänyt toiveita, Trumpin presidenttikausi alkaa virallisesti vasta tammikuussa 2025. Tämä siirtymävaihe voi Wun mukaan johtaa voittojen kotiuttamiseen, kun instituutiot omaksuvat odottavan asenteen.

Bitcoinille on tunnusomaista voimakas hintaheilunta eli volatiliteetti. Kryptovaluutan kasvupotentiaali on kiistaton, mutta näiden riskien hallinta on olennaista, Wu muistuttaa.