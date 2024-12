BlackRock: Pitkän aikavälin trendien käänne saattaa olla edessä

BlackRock arvioi tuoreessa ensi vuoden maailmanlaajuisia näkymiä koskevassa julkaisussa (2025 Global Outlook), että taloudet ovat siirtymässä uuteen aikakauteen, jossa pitkän aikavälin vakaat kasvutrendit eivät enää ole itsestäänselvyys. Lisäksi BlackRock otti julkaisussa kantaa muun muassa Yhdysvaltain makrotalouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymiin.

Vuosi 2024 on ollut merkittävä politiikan saralla, ja tuonut haasteita istuville hallituksille. Monissa maissa äänestäjien tyytymättömyys on johtunut muun muassa kohonneista elinkustannuksista pandemian jälkeen. Muista teemoista maahanmuutto ja rajaturvallisuus ovat saaneet paljon huomiota. Poliittiset ja taloudelliset muutostarpeet voivatkin säilyä keskeisinä ajureina myös vuonna 2025.

Monet kehittyneiden talouksien johtajat ovat haavoittuvassa asemassa inflaation, heikon poliittisen tuen ja Yhdysvaltojen ulkopuolella hitaan talouskasvun vuoksi. BlackRock ennustaa, että yhä suurempi painotus kansallisilla talous- ja turvallisuusprioriteeteilla voi tapahtua kansainvälisen yhteistyön kustannuksella.

Donald Trumpin vaalivoitto ja republikaanien enemmistö kongressissa sekä presidenttiys antavat mahdollisuuksia laajojen poliittisten muutosten toteuttamiseen. Markkinat näkevät Trumpin agendassa osittain positiivisia puolia, kuten veroleikkaukset ja perinteisen energian tukemisen. Toisaalta suunnitellut toimet, kuten maahanmuuton rajoitukset ja laajat tariffit, voivat lisätä geopoliittista hajaantumista ja kiihdyttää inflaatiota.

BlackRock huomauttaa, että kaupan esteet ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, kun toisen maailmansodan jälkeinen globalisaatio on väistynyt protektionismin tieltä. Tämä suuntaus näkyy selvästi kansainvälisten kauppasuhteiden kiristymisenä, mikä voi luoda lisää epävarmuutta talousympäristöön.

Sijoittajien onkin tärkeää ymmärtää, miten nämä muutokset vaikuttavat pitkän aikavälin tuottopotentiaaliin ja markkinoiden dynamiikkaan.

BlackRockin Yhdyvaltain makronäkemys 2025

BlackRock arvioi, että vuosi 2024 voi tarjota tärkeitä oppeja tulevalle vuodelle. Perinteisten liiketoimintasykleihin perustuvien mallien käyttäminen talousdatan tulkinnassa voi johtaa harhaan, kun rakenteelliset muutokset ovat keskiössä.

Jos kyseessä olisi ollut tyypillinen sykli, Yhdysvaltojen talouskasvun olisi pitänyt hidastua tiukentuneiden rahoitusolosuhteiden vaikutuksesta. Tätä ei kuitenkaan nähty. Inflaatio on helpottanut, mutta kasvu ei ole hidastunut. Itse asiassa rahoitusolosuhteet ovat löystyneet vuoden 2022 lopulta alkaen – kauan ennen kuin Fed aloitti ohjauskorkojen laskemisen.

BlackRockin mukaan pandemian jälkeinen hyödykkeiden ja työmarkkinoiden normalisoituminen sekä odottamaton nousu maahanmuutossa ovat olleet merkittäviä tekijöitä vankan talouskasvun taustalla.

Markkinat ovat myös tulleet herkemmiksi taloudellisille yllätyksille. Jopa pitkän aikavälin omaisuuserät ovat reagoineet voimakkaasti makrotalouden dataan. Se viittaa siihen, että sijoittajat tulkitsevat tietoja edelleen perinteisen syklisen kehityksen linssin läpi, vaikka rakenteelliset muutokset määrittelevät taloutta uudelleen.

BlackRock odottaa Yhdysvaltojen inflaatiopaineiden jatkuvan, joita voimistavat geopoliittinen hajaantuminen, tekoälyn käyttöönotto ja vähähiilisen siirtymän suuret investoinnit. Ikääntyvä työvoima alkaa myös asettaa rajoitteita, kun maahanmuuton hidastuminen nostaa palkkainflaatiota, pitäen hintojen nousun Fedin kahden prosentin tavoitetason yläpuolella.

BlackRock ei usko, että Fed seuraa perinteistä syklistä polkua. Keskuspankin odotetaan leikkaavan korkoja vuonna 2025, mutta inflaation pysyessä tavoitteensa yläpuolella talouskasvu tuskin kiihtyy merkittävästi. Pitkän aikavälin valtionlainojen tuottojen odotetaan nousevan, kun sijoittajat alkavat vaatia korkeampaa kompensaatiota lisääntyneestä riskistä.

Ovatko viimeaikaiset trendit syklisiä vai rakenteellisia?

Talouskasvu on yleensä palautunut ajan myötä pitkän aikavälin trendiinsä, mikä on ollut keskeinen perusta sijoitussalkkujen rakentamisessa. Nyt talousympäristö on kuitenkin poikkeuksellinen. Taloudet käyvät läpi suuria muutoksia, jotka voivat muuttaa pitkän aikavälin trendejä ja avata laajan kirjon mahdollisia lopputuloksia.

Ensinnäkin tekoälyn kehitys saattaa muuttaa talouksia merkittävästi. Tekoäly voi parantaa tehokkuutta tietyillä aloilla ja luoda täysin uusia innovaatioita sekä keksintöjä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia talouden rakenteeseen. Tällainen muutos voi jopa ylittää teollisen vallankumouksen vaikutukset sekä laajuudessa että nopeudessa.

Lisäksi syvenevä geopoliittinen hajaantuminen haastaa perinteiset kauppavirrat ja toimitusketjut. Uudet kauppablokit ja protektionistiset politiikat voivat muokata talouksien toimintaa ja samalla vähentää kaupankäynnin tehokkuutta.

Energiamurros, joka kytkeytyy megavoimiin kuten tekoälyyn ja geopoliittiseen hajaantumiseen, kiihdyttää innovaatiota ja investointeja. Samalla digitalisaatio muuttaa tapaa, jolla kotitaloudet ja yritykset hallitsevat rahavirtojaan, lainaavat, tekevät kauppaa ja sijoittavat.

Väestön ikääntyminen puolestaan rajoittaa työvoiman saatavuutta. Ellei tekoäly pysty paikkaamaan tätä ongelmaa tuottavuuden kasvulla, se voi merkittävästi hidastaa talouksien kasvua. Vaikka maahanmuuton kasvu onkin lieventänyt vaikutuksia joissain maissa, kuten Yhdysvalloissa, tämä helpotus on todennäköisesti vain väliaikainen.

BlackRock arvioi, että megatrendit – kuten tekoäly, geopoliittinen hajaantuminen ja väestön ikääntyminen – eivät ainoastaan muokkaa talouden toimintaa, vaan myös uudistavat pitkän aikavälin trendejä. Tämä murros asettaa uusia vaatimuksia niin kotitalouksille, yrityksille kuin sijoittajillekin.

Näiden megatrendien vaikutusten ymmärtäminen on olennaista sijoituspäätösten tekemisessä. Talousdata ei enää kerro pelkästään liiketoimintasuhdanteista, vaan myös talouden trendien rakenteellisista muutoksista. Yllätykset voivat viitata pitkäaikaisiin muutoksiin ja täysin uudenlaisiin talouden suuntaviivoihin.

BlackRockin 2025 sijoitusnäkymien todennäköisin skenaario on se, että Yhdysvaltain talouskasvu hidastuu, mutta yritysten tuloskehitys säilyy vahvana. Amerikkalaiset osakkeet yliperformoivat ja tekoälyralli laajenee. Samanaikaisesti valtionlainat tuottavat heikosti.