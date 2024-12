Nämä kolme blue chip -jättiläistä ovat pörssin alelaarissa

Kuva: Pfizer Inc.

Termi ”blue chip” juontaa juurensa pokeripelistä, jossa siniset pelimerkit edustavat korkeinta arvoa. Sijoitusmaailmassa Blue chip viittaa suuriin, vakiintuneisiin ja taloudellisesti vahvoihin pörssiyhtiöihin. Näitä yrityksiä pidetään yleisesti markkinoiden luotettavimpina ja turvallisimpina sijoituskohteina.

Blue chip -yritykset ovat tunnettuja pitkästä ja vakaasta historiastaan tuloksenteossa, mikä antaa sijoittajille varmuutta siitä, että ne kykenevät ylläpitämään kannattavuuttaan myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Blue chip -osakkeiden taustalla olevat yritykset ovat usein markkinajohtajia tai muuten merkittäviä toimijoita omalla toimialallaan. Ne voivat toimia esimerkiksi teknologiassa, kulutustavaroissa, terveydenhuollossa tai finanssisektorilla, ja niillä on tyypillisesti vankka asema niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Näille yrityksille on ominaista vahva brändi, tehokas liiketoimintamalli ja kyky sopeutua markkinoiden muutoksiin, mikä auttaa niitä säilyttämään kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä.

Eräs blue chip -osakkeiden merkittävä piirre on niiden kyky tarjota sijoittajille vakaata tuottoa. Monet näistä yrityksistä maksavat säännöllisesti osinkoja ja jopa kasvattavat osinkojaan ajan myötä.

Blue chip -osakkeet edustavat usein pienempää riskiä verrattuna pienempiin ja vähemmän vakiintuneisiin yrityksiin. Pörsseissä näiden yhtiöiden osakkeiden vaihto on korkea, eli ne ovat hyvin likvidejä osakkeita.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar on listannut tämän hetken houkuttelevimmat blue chip -yhtiöt maailmalta.

Morningstar on valinnut listalleen yhtiöitä, joilla on niiden markkina-asemaa suojeleva taloudellinen vallihauta, ennustettavat kassavirrat sekä yli 100 miljardin dollarin markkina-arvo. Lisäksi yhtiöiden johtoryhmät tekevät järkeviä pääoman kohdentamispäätöksiä.

Nämä osakkeet myös hinnoitellaan selvästi alle niiden todellisen käyvän arvon.

Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev on maailman suurimpia panimoalan yrityksiä, joka tunnetaan erityisesti laajasta olutbrändien portfoliostaan. Yhtiö syntyi useiden suurten panimoyhtiöiden fuusioiden ja yritysostojen kautta.

Nykyään sen pääkonttori sijaitsee Leuvenissa, Belgiassa, mutta yrityksen toiminta on laajentunut maailmanlaajuiseksi.

Anheuser-Busch InBevin tuotemerkkeihin kuuluvat monet kansainvälisesti tunnetut olutbrändit, kuten Budweiser, Stella Artois ja Corona. Lisäksi yhtiö omistaa useita paikallisesti suosittuja merkkejä eri puolilla maailmaa, kuten Brahma Brasiliassa, Cass Etelä-Koreassa ja Hoegaarden Belgiassa.

Yhtiön brändistrategia perustuu monipuolisuuteen, ja se pyrkii palvelemaan erilaisia kuluttajaryhmiä makujen, hintapisteiden ja markkinasegmenttien mukaan.

Yrityksen toimintamalli perustuu vahvaan globaaliin jakeluverkostoon, innovatiivisiin tuotantoteknologioihin ja brändien jatkuvaan kehittämiseen. Anheuser-Busch InBev panostaa myös vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen osana liiketoimintaansa. Yhtiö on sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa parantamalla vedenkäytön tehokkuutta, pienentämällä hiilidioksidipäästöjä ja edistämällä kiertotaloutta pakkausratkaisuissaan.

Yhtiön vahva asema olutmarkkinoilla tekee siitä yhden alan johtavista toimijoista, mutta samalla se kohtaa kilpailua niin suurilta kansainvälisiltä panimoilta kuin pienemmiltä käsityöpanimoilta. Anheuser-Busch InBev on kuitenkin pysynyt kilpailukykyisenä hyödyntämällä mittakaavaetujaan, investoimalla innovaatioihin ja mukautumalla nopeasti muuttuvaan kuluttajakäyttäytymiseen.

Anheuser-Busch InBev on aliarvostetuin yhtiö Morningstarin blue chip -osakkeiden listalla. Sen tämän hetken osakekurssi on vain 56 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta 90 dollarin käyvästä arvosta.

Morningstarin analyytikko Verushka Shetty kertoo, että panimon strategiana on hankkia lupaavan kasvupotentiaalin omaavia tuotemerkkejä, laajentaa jakelua ja puristaa kustannuksia toiminnoista häikäilemättömästi.

”AB InBevillä on yksi vahvimmista kustannuseduista defensiivisessä kuluttajaseurannassamme, ja se on yksi tehokkaimmista toimijoista”, hän toteaa.

Pfizer

Pfizer on yksi maailman johtavista lääketeollisuuden yrityksistä, joka tunnetaan erityisesti innovatiivisten lääkkeiden, rokotteiden ja terveystuotteiden kehittämisestä. Yhtiö perustettiin vuonna 1849 Yhdysvalloissa, ja sen pääkonttori sijaitsee nykyään New Yorkissa.

Pfizerin toiminnan keskiössä on biotieteellinen tutkimus, ja yhtiö panostaa voimakkaasti uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Se on tunnettu monista lääketieteellisistä läpimurroista, kuten kolesterolilääke Lipitorista, erektiolääke Viagrasta ja koronapandemian aikana kehitetystä mRNA-rokotteesta Comirnatystä, joka syntyi yhteistyössä BioNTechin kanssa.

Pfizerin tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman lääkealoja, kuten onkologian, immunologian, kardiologian, neurologian ja tartuntatautien hoidon.

Pfizerin liiketoimintastrategia perustuu sekä itsenäiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan että strategisiin kumppanuuksiin ja yritysostoihin. Yhtiö tekee aktiivisesti yhteistyötä bioteknologiayritysten, akateemisten instituutioiden ja muiden toimijoiden kanssa nopeuttaakseen innovaatioiden tuomista markkinoille. Samalla se panostaa globaaliin saatavuuteen, mikä näkyy erityisesti pyrkimyksissä tehdä lääkkeistä ja rokotteista saatavilla kaikille väestöryhmille eri puolilla maailmaa.

Morningstarin mukaan Pfizer on selvästi aliarvostettu osake, sillä yhtiön markkina-arvo on vain 63 prosenttia yhtiön todellisestä 42 dollarin osakekohtaisesta käyvästä arvosta.

Yhtiö tekee vahvaa kassavirtaa, jotka syntyvät useista eri lääkkeistä, kertoo Morningstarin strategi Karen Andersen. Lisäksi Pfizerin suuri koko tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja uusien lääkkeiden kehittämisessä.

Roche

Roche on sveitsiläinen terveydenhuoltoalan yritys, joka on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä ja diagnostiikkalaitteiden valmistajista. Vuonna 1896 perustetun yrityksen pääkonttori sijaitsee Baselissa, mutta sen toiminta on levinnyt globaalisti yli sadassa maassa.

Yhtiö tunnetaan erityisesti innovatiivisista lääkkeistään ja kehittyneistä diagnostisista ratkaisuistaan, jotka keskittyvät vaikeiden sairauksien, kuten syövän, autoimmuunisairauksien, infektioiden ja keskushermoston häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin.

Yhtiön vahvuus perustuu sen kaksijakoiseen liiketoimintamalliin, jossa lääkkeet ja diagnostiikka tukevat toisiaan.

Roche on edelläkävijä henkilökohtaisen lääketieteen kehittämisessä, eli se pyrkii tarjoamaan räätälöityjä hoitoja, jotka perustuvat yksittäisen potilaan biologisiin ominaisuuksiin. Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä syövän hoidossa, jossa yhtiö on lanseerannut useita innovatiivisia biologisia lääkkeitä, kuten Herceptinin, Avastinin ja Tecentriqin. Diagnostiikan puolella Roche valmistaa kehittyneitä laitteita ja testejä, jotka mahdollistavat sairauksien varhaisen toteamisen ja hoidon vaikutusten seurannan.

Roche panostaa voimakkaasti tutkimus- ja kehitystyöhön, ja sen tutkimuskeskukset ovat jatkuvasti kehittämässä uusia hoitomuotoja ja teknologioita. Yhtiö tekee yhteistyötä akateemisten instituutioiden, bioteknologiayritysten ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa nopeuttaakseen innovaatioiden tuomista markkinoille.

Roche tunnetaan myös siitä, että se investoi merkittäviä resursseja uusien molekyylien ja diagnostiikkaratkaisujen tutkimiseen, mikä on yksi syy sen johtavaan asemaan lääketieteen innovaatioissa.

Morningstarin mukaan Rochen osakkeen tämän hetken kurssinoteeraus on 64 prosenttia yhtiön todellisesta 55 dollarin osakekohtaisesta arvosta.

Sijoitustutkimusyhtiö näkee arvoa erityisesti Rochen taloudellisessa vallihaudassa. Taloudellinen vallihauta tarkoittaa yrityksen kestävää kilpailuetua, joka suojaa sitä kilpailijoilta ja auttaa säilyttämään pitkän aikavälin kannattavuuden.

Rochen laaja lääkevalikoima ja alan johtava diagnostiikka tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja ja luovat perustan laajalle taloudelliselle vallihaudalle, kertoo Karen Andersen.

”Tämä sveitsiläinen terveydenhuollon jättiläinen on ainutlaatuisessa asemassa ohjaamaan terveydenhuoltoa kohti turvallisempaa, yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta”, hän lisää.

Koska Roche keskittyy biologisiin lääkkeisiin ja sen innovatiivinen tuoteputki on vahva, odottaa Morningstar yhtiön jatkavan kasvuaan, vaikka sen huippulääkkeet joutuvatkin kohtaamaan kovempaa kilpailua.