Ekonomisti: Koroissa yhä laskuvaraa

Euroopan keskuspankki (EKP) päätti odotetusti viimeisimmässä joulukuun kokouksessaan laskea kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä. Siten keskuspankin keskeisin ohjauskorko eli talletuskorko laskee 3,0 prosenttiin.

Päätöstä EKP:n neuvosto perusteli euroalueen inflaation hidastumisella. Neuvoston mukaan euroalueen inflaatio hidastuu hyvää vauhtia, ja useimmat pohjainflaation mittarit viittaavat siihen, että inflaatio asettuu keskipitkällä aikavälillä kestävästi kahden prosentin tavoitteen tuntumaan.

Samalla kun ohjauskorko on laskenut, ovat rahoitusolot muutoinkin euroalueella keventyneet, kertoo Suomen Pankki. Esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorko on laskenut 2,4 prosenttiin prosenttiin 4,2 prosentin huipustaan, jossa se oli syksyllä 2023. Samalla uusien asunto- ja yrityslainojen keskikorko on merkittävästi alentunut.

Rahoitusmarkkinoilla odotetaan Suomen Pankin mukaan, että kolmen kuukauden euriborkorko laskee edelleen myös vuosina 2025–2026 ja päätyy 2,2 prosenttiin vuonna 2027.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoo, että inflaation ennustettu tasaantuminen ja kasvun heikkeneminen puolsivat rahapolitiikan keventämistä EKP:n neuvoston viime viikon kokouksessa.

”Viime viikon koronlasku oli jo neljäs puolen vuoden sisään. EKP:n ohjauskorkoa on kesäkuusta lähtien laskettu yhteensä kokonaisella prosenttiyksiköllä, neljästä kolmeen prosenttiin”, Rehn kertoo.

OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen toteaa viestipalvelu X:ssä, että vuosi 2024 toi korkomarkkinoille ison käänteen, kun euroalueen inflaation hellittäminen mahdollisti EKP:n koronlaskusyklin ja samalla euribor-korkojen painumisen.

Hännikäisen mukaan euribor-koroissa on edelleen laskuvaraa, mutta laskun suuruus riippu riippuu Euroopan keskuspankista.

Ekonomistin mukaan euroalueen korkojen laskusuuntaus sai uusia kierroksia kesälomien jälkeen EKP:n annettua yhä selvempiä viitteitä koronlaskujen jatkumisesta syksyn aikana hintapaineiden hellittäessä ja euroalueen talouskuvan muututtua vaisummaksi.

12 kuukauden euribor on laskenut jo alle 2,5 prosentin ja laskua elokuun alun jälkeen on tullut liki prosenttiyksikön verran. Se on Hännikäisen mukaan iso liike näin lyhyessä ajassa.

Hännikäisen mukaan markkinoilla EKP:n odotetaan yleisesti jatkavan koronlaskusykliään ensi vuoden puolella. Korkomarkkinat hinnoittelevat talletuskoron painumista hieman alle kahteen prosenttiin ensi vuoden kesällä.

Koronlaskuille tilaa antaa inflaation hellittäminen.

”EKP:n tuoreet inflaatioennusteet viitoittavat inflaatiotavoitteen kestävään saavuttamiseen ensi vuoden aikana ja EKP-jäsenet ovat yksi toisensa jälkeen vihjailleet lisälaskuista”, Hännikäinen toteaa.

Korkojen laskun myötä korontarkistuspäivät tuovat merkittävää korkokustannusten laskua esimerkiksi asuntovelallisille.