Hypon ekonomisti on tehnyt vertailun omistusasumisen ja vuokralla asumisen kustannuksista. Tulokset eivät yllätä.

Ekonomisti: Omassa kodissa asuminen on edelleen edullisin asumismuoto

Siitä huolimatta, että korkomenot ovat tänä vuonna yli nelinkertaiset verrattuna kolmen vuoden taakse, omistusasuminen on yhä vuokra-asumista edullisempi asumismuoto. Näin kertoo Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

Hänen esimerkkilaskelmassaan on verrattu 65-neliöisen keskihintaisen vapaarahoitteisen kaksion vuosikustannuksia omistusasujan ja vuokra-asujan välillä. Laskelmassa on oletettu velkaa olevan 80 prosenttia asunnon arvosta ja asuntolainan lyhennystapana tasalyhennys.

Keskinen kertoo, että lainan lyhennyksen osuus tulee ymmärtää itselleen säästämisenä, kun taas hoitovastikkeet ja käyttökorvaukset ovat vuokraan verrattavia asumisen juoksevia kuluja.

Omistusasumisen ja vuokra-asumisen kustannusten vertailu vuosittain. Pääkaupunkiseutu ja muu suomi. Kuva: Hypo.

Ekonomistin mukaan vuokra- ja omistusasumisen vuosikustannusten ero on kaventunut selvästi viime vuosina.

”Korkojen nousu ja inflaatio kavensi kiistatta eroa asumismuotojen välillä. Kun vielä vuonna 2021 esimerkkiasunnon omistusasuja säästi pk-seudulla noin 10 000 euroa vuodessa vuokra-asujaan verrattuna, on ero kaventunut alle 3000 euroon. Koko maan tasolla vastaava erotus on kaventunut 7400 eurosta 3800 euroon. Näin siitäkin huolimatta, että vuokrat ovat kohonneet varsin maltillisesti viime vuosina, ja inflaatio on kasvattanut asumismenoja.”

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella omistusasujan kokonaismenot lyhennys huomioiden ovat Keskisen mukaan nyt vuokralaisen tasolla.

Korot ovat tulleet viime kuukausina alas selvästi. Tämä korkojen lasku kääntää jälleen vaakakuppia omistusasujien eduksi. Keskisen mielestä näin tuleekin olla, koska omistusasujat kantavat myös riskin arvonkehityksestä.

”Mahdollinen arvonnousu on omistusasujalle verovapaata 2 vuoden asumisajan jälkeen, eikä laskelma käänny vuokralaiselle voitolliseksi edes pk-seudulla, vaikka mukaan laskisi vaihtoehtoisen veronalaisen sijoitustuoton kokonaismenojen erotukselle”, ekonomisti toteaa.